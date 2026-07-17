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6 tác hại của việc ăn quá nhiều bí đỏ mà nhiều người bỏ qua

Thứ Sáu, 11:34, 17/07/2026
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VOV.VN - Bí đỏ giàu vitamin và chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe khi ăn điều độ. Tuy nhiên, lạm dụng hoặc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể gây ra một số tác động không mong muốn.

Những tác hại của bí đỏ khi ăn quá nhiều

Có thể làm tăng đường huyết

Bí đỏ chứa carbohydrate tự nhiên. Nếu ăn quá nhiều trong một bữa, tổng lượng carbohydrate nạp vào sẽ tăng lên, từ đó ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đường huyết, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường.

Gây vàng da do dư thừa beta-carotene

Bí đỏ là nguồn cung cấp beta-carotene dồi dào. Khi tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài, cơ thể có thể gặp tình trạng carotenemia, biểu hiện bằng hiện tượng da chuyển vàng nhẹ, thường rõ ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Đây là tình trạng lành tính và thường cải thiện sau khi giảm lượng thực phẩm giàu beta-carotene trong chế độ ăn.

Gây đầy bụng, khó tiêu

Hàm lượng chất xơ trong bí đỏ có lợi cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, ăn quá nhiều trong một lần có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu, nhất là ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

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Bí đỏ giàu vitamin và chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe khi ăn điều độ

Dễ mất cân đối dinh dưỡng

Một số người sử dụng bí đỏ như thực phẩm chính để giảm cân hoặc ăn quá thường xuyên. Điều này có thể khiến khẩu phần thiếu protein, chất béo lành mạnh và nhiều vi chất dinh dưỡng cần thiết.

Do đó, bí đỏ chỉ nên là một phần trong chế độ ăn đa dạng, không nên thay thế các nhóm thực phẩm khác.

Tăng nguy cơ tăng cân nếu chế biến nhiều đường

Các món như chè bí đỏ, bánh bí đỏ, sữa bí đỏ hoặc bí đỏ chiên thường được bổ sung nhiều đường, bơ hoặc chất béo. Nếu sử dụng thường xuyên, những món ăn này có thể làm tăng lượng calo nạp vào, từ đó góp phần gây tăng cân.

Có thể gây dị ứng

Mặc dù không phổ biến, một số người có thể dị ứng với bí đỏ hoặc các loại thực vật thuộc họ bầu bí. Các triệu chứng thường gặp gồm ngứa, nổi mề đay, sưng môi hoặc sưng lưỡi sau khi ăn. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần ngừng sử dụng và đến cơ sở y tế nếu triệu chứng nghiêm trọng.

Ăn bí đỏ như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để phát huy lợi ích của bí đỏ, nên ăn với lượng vừa phải, ưu tiên các món luộc, hấp, nấu canh hoặc hầm và kết hợp cùng thịt, cá, trứng, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh. Người mắc đái tháo đường cần kiểm soát khẩu phần, không ăn quá nhiều trong một bữa. Đồng thời, không sử dụng bí đỏ hư hỏng và bảo quản đúng cách sau khi chế biến.

Những đối tượng nên thận trọng khi ăn bí đỏ

Bí đỏ an toàn với đa số người khỏe mạnh, nhưng người mắc đái tháo đường, bệnh thận mạn, có tiền sử dị ứng với họ bầu bí hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn với lượng phù hợp. Người đang kiểm soát cân nặng cũng nên ưu tiên bí đỏ luộc, hấp, nấu canh và hạn chế các món chế biến nhiều đường, bơ hoặc chất béo.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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