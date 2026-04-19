Bí xanh - loại quả dân dã nhưng lợi ích cho sức khỏe không ngờ

Những lợi ích sức khỏe của bí xanh

Hỗ trợ giảm cân

Bí xanh chứa nhiều nước, ít năng lượng và gần như không có chất béo. Khi sử dụng, loại quả này tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Ngoài ra, chất xơ trong bí xanh hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế tích tụ mỡ và góp phần duy trì vóc dáng.

Thanh nhiệt, giải độc

Với tính mát, bí xanh thường được dùng để thanh nhiệt, lợi tiểu. Một số người sử dụng trà bí xanh để hỗ trợ giải độc cơ thể, đặc biệt trong trường hợp nóng trong hoặc gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.

Tăng cường thị lực

Bí xanh chứa vitamin B2 giúp hạn chế nguy cơ rối loạn mắt và giảm stress oxy hóa tại võng mạc. Nhờ đó, việc bổ sung bí xanh trong chế độ ăn có thể góp phần bảo vệ thị lực.

Bí xanh là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, đồng thời cũng được dùng làm nước giải nhiệt và bài thuốc dân gian

Cải thiện hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C trong bí xanh giúp kích thích sản xuất bạch cầu, tăng cường khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. Đồng thời, các chất chống oxy hóa cũng góp phần bảo vệ tế bào và nâng cao sức đề kháng.

Bảo vệ tim mạch

Các vitamin như B2 và C trong bí xanh có lợi cho hệ tim mạch. Việc bổ sung loại thực phẩm này có thể giúp giãn mạch, giảm áp lực lên thành mạch và hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ đột quỵ.

Hỗ trợ phát triển chiều cao

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành xương và mô liên kết. Nhờ đó, bí xanh có thể góp phần hỗ trợ phát triển thể chất nếu kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Tốt cho não bộ

Bí xanh cung cấp sắt - khoáng chất cần thiết cho quá trình vận chuyển oxy trong máu. Khi não được cung cấp đủ oxy, các chức năng nhận thức và trí nhớ có thể được cải thiện.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong bí xanh giúp tăng cường hoạt động của đường ruột, hạn chế tình trạng táo bón, đầy bụng hoặc khó tiêu. Chất xơ hòa tan còn giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu.

Làm đẹp da

Bí xanh chứa nhiều nước cùng các vitamin A, B, C, E và khoáng chất giúp cấp ẩm, hỗ trợ kiểm soát dầu, hạn chế mụn. Nhờ đó, làn da có thể trở nên mịn màng và khỏe hơn khi sử dụng hợp lý.

Gợi ý thức uống giải nhiệt từ bí xanh

Ngoài chế biến món ăn, bí xanh có thể nấu nước giải nhiệt.

Nguyên liệu: Bí xanh già (0,5-1kg), lá dứa, thục địa, đường phèn, ngò già, muối.

Cách làm: Bí xanh rửa sạch, giữ vỏ, cắt nhỏ rồi nấu cùng thục địa và khoảng 3 lít nước. Khi bí mềm, thêm lá dứa và ngò già, ninh nhỏ lửa. Lọc lấy nước, thêm muối hoặc đường phèn tùy khẩu vị, bảo quản lạnh để dùng dần.

Một số lưu ý khi sử dụng bí xanh

Dù có nhiều lợi ích, bí xanh cần dùng đúng cách: không uống nước ép sống; người thể trạng lạnh, bệnh dạ dày nên hạn chế; phụ nữ sau sinh và trẻ nhỏ chỉ nên dùng lượng vừa phải; tránh kết hợp với giấm hoặc đậu đỏ để không làm giảm dinh dưỡng và gây lợi tiểu mạnh.