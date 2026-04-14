7 đồ uống thanh nhiệt giúp bạn nhẹ nhõm, khoẻ khoắn trong ngày nóng bức

Thứ Ba, 17:26, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày hè nóng bức, chúng ta có xu hướng dùng đồ uống mát, nhưng không phải thức uống nào đem lại cảm giác dễ chịu cũng thanh nhiệt, bổ dưỡng.

Mùa hè mang theo những đợt nắng nóng gay gắt khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, uể oải và dễ gây mất nước. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể phải điều tiết bằng cách đổ mồ hôi để làm mát, dẫn đến thiếu hụt khoáng chất và năng lượng. Việc tìm kiếm những thức uống tự nhiên giúp giải nhiệt, thanh lọc độc tố và tăng cường sức đề kháng trở thành nhu cầu thiết yếu để duy trì cơ thể khỏe mạnh.

Thay vì lạm dụng các loại nước ngọt công nghiệp chứa nhiều đường hóa học, những loại nước thanh nhiệt từ nguyên liệu thiên nhiên chính là "vị cứu tinh" giúp bạn thấy sảng khoái và tràn đầy sức sống vào ngày hè.

Nước dừa

Nước dừa luôn đứng đầu danh sách những loại đồ uống giải nhiệt hoàn hảo nhất vào mùa hè. Không chỉ đơn thuần là một thức uống giải khát, nước dừa chứa rất nhiều kali, natri, canxi và magie, đóng vai trò như một loại nước điện giải tự nhiên giúp bù đắp nhanh chóng lượng chất lỏng đã mất qua mồ hôi.

7 do uong thanh nhiet giup ban nhe nhom, khoe khoan trong ngay nong buc hinh anh 1
Nước dừa là thức uống không thể thiếu trong các chuyến du lịch mùa hè. 

Vị ngọt thanh khiết, tự nhiên của nước dừa giúp làm dịu cơn khát tức thì và mang lại cảm giác mát lạnh sảng khoái từ bên trong. Bên cạnh khả năng cấp nước, nước dừa còn rất giàu axit lauric, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Đối với những người thường xuyên vận động dưới nắng hè, một quả dừa tươi không chỉ giúp phục hồi năng lượng mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn. Đây là sự lựa chọn an toàn và lành mạnh vì nó hoàn toàn không chứa cholesterol và rất ít chất béo, phù hợp cho mọi lứa tuổi để duy trì sự cân bằng cho cơ thể.

Nước rau má

Rau má từ lâu đã được dân gian tin dùng như vị thuốc quý có tính hàn, giúp thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu. Trong những ngày hè oi bức, khi cơ thể dễ bị nóng trong, nổi mụn nhọt hoặc rôm sảy, nước rau má chính là phương thuốc hữu hiệu nhất để làm dịu làn da và làm mát gan.

7 do uong thanh nhiet giup ban nhe nhom, khoe khoan trong ngay nong buc hinh anh 2
Vào ngày hè, nhiều người yêu thích món nước rau má thơm ngon, mát lạnh. 

Loại nước này chứa các hợp chất saponin giúp phục hồi các mô cơ thể và tăng cường lưu thông máu, từ đó làm giảm cảm giác căng thẳng do nhiệt độ cao gây ra. Cách chế biến nước rau má cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần xay nhuyễn lá rau má tươi cùng một chút nước lọc và lọc lấy nước cốt.

Để tăng thêm hương vị, bạn có thể kết hợp cùng một chút đậu xanh xay nhuyễn để tạo nên món nước rau má đậu xanh bùi béo, giàu dinh dưỡng. Thức uống này không chỉ giúp hạ nhiệt mà còn hỗ trợ quá trình thải độc của gan, giúp làn da luôn mịn màng và giảm thiểu các triệu chứng nhiệt miệng thường gặp trong mùa nóng.

Trà bí đao

Trà bí đao là một trong những loại nước giải nhiệt kinh điển gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ. Bí đao có tính mát, không độc, có khả năng tiêu nhiệt và giảm tình trạng tích tụ nước trong cơ thể. Khi được nấu cùng với các nguyên liệu bổ trợ như thục địa, lá dứa và rễ tranh, trà bí đao không chỉ có màu nâu đẹp mắt mà còn mang hương vị thơm dịu, ngọt thanh vô cùng dễ chịu.

Loại nước này đặc biệt tốt cho những người đang có nhu cầu giảm cân hoặc muốn duy trì vóc dáng, vì bí đao chứa hàm lượng nước cao và gần như không có chất béo. Việc duy trì thói quen uống trà bí đao tự nấu tại nhà thay vì các loại đóng chai giúp bạn kiểm soát được lượng đường, đồng thời giữ trọn vẹn các vitamin nhóm B và C có lợi cho sức khỏe.

7 do uong thanh nhiet giup ban nhe nhom, khoe khoan trong ngay nong buc hinh anh 3
Trà bí đao vừa có hương vị thơm ngon, vừa thanh nhiệt, giải nóng vào ngày hè. 

Nước chanh leo

Chanh leo hay còn gọi là chanh dây, là loại quả đặc trưng của vùng nhiệt đới với hương thơm nồng nàn và vị chua thanh đặc biệt. Một ly nước chanh leo mát lạnh không chỉ giúp đánh tan cơn khát mà còn cung cấp một lượng lớn vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh cảm cúm và mệt mỏi do thay đổi thời tiết đột ngột. Bên cạnh đó, các hạt chanh leo còn chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón – một vấn đề thường gặp khi cơ thể bị mất nước.

Chất alkaloids có trong chanh leo còn có tác dụng an thần nhẹ, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon hơn sau một ngày dài làm việc dưới nắng nóng. Sự kết hợp giữa vị chua, ngọt và hương thơm đặc trưng khiến chanh leo trở thành món giải khát không thể thiếu trong tủ lạnh của mỗi gia đình vào mùa hè.

7 do uong thanh nhiet giup ban nhe nhom, khoe khoan trong ngay nong buc hinh anh 4
Với vị chua nhẹ, chanh leo không thể thiếu trong thực đơn giải khát mùa hè. 

Nước đậu đen rang

Đậu đen không chỉ là thực phẩm giàu đạm thực vật mà còn là nguyên liệu tuyệt vời để chế biến thức uống thanh nhiệt. Khi được rang thơm và nấu lấy nước, đậu đen giải phóng các dưỡng chất giúp làm mát máu, giải độc và bồi bổ thận.

Nước đậu đen rang có vị hơi nhẫn, thơm bùi và rất dịu, là giải pháp lý tưởng cho những người thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt hoặc bốc hỏa do nắng nóng. Điểm đặc biệt của nước đậu đen rang chính là khả năng giữ cho lượng đường huyết ổn định, đồng thời giúp thanh lọc cơ thể một cách nhẹ nhàng.

Đối với phụ nữ, loại nước này còn được xem là "bí quyết làm đẹp" vì chứa nhiều anthocyanin – chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa và làm sáng da từ bên trong. Vào ngày hè, bạn nên uống nước đậu đen rang không đường hoặc cho thêm một chút muối để bù khoáng hiệu quả hơn cho cơ thể sau khi vận động mạnh.

7 do uong thanh nhiet giup ban nhe nhom, khoe khoan trong ngay nong buc hinh anh 5
Nước đậu đen rang được coi là đồ uống "thần thánh" vào ngày hè. 

Nước ép dưa hấu

Dưa hấu chứa tới hơn 90% là nước, khiến nó trở thành loại trái cây lý tưởng nhất để bù nước trong mùa hè. Nước ép dưa hấu không chỉ ngọt mát mà còn chứa lycopene, chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của tia cực tím từ ánh nắng mặt trời.

Việc thưởng thức một ly nước ép dưa hấu vào giữa buổi chiều sẽ giúp lấy lại năng lượng nhanh chóng và làm dịu cảm giác khô rát ở cổ họng. Ngoài việc cấp ẩm, nước ép dưa hấu còn chứa axit amin citrulline, giúp giảm đau nhức cơ bắp và phục hồi thể lực sau khi làm việc nặng. Vị ngọt tự nhiên của dưa hấu giúp không cần cho thêm đường mà vẫn có được một thức uống ngon miệng.

7 do uong thanh nhiet giup ban nhe nhom, khoe khoan trong ngay nong buc hinh anh 6
Nước ép dưa hấu dễ uống, phù hợp với cả trẻ em, người cao tuổi. 

Trà hoa cúc

Hoa cúc có tác dụng làm mát, hỗ trợ giấc ngủ Trong tiết trời mùa hè dễ khiến con người trở nên nóng nảy, bực dọc, một tách trà hoa cúc ấm hoặc lạnh sẽ giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp do nhiệt.

Trà hoa cúc thường được kết hợp với một chút mật ong hoặc táo đỏ để tăng thêm tính bồi bổ và làm dịu vị đắng nhẹ của hoa. Thức uống này không chỉ giúp thanh nhiệt mà còn có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, bảo vệ cổ họng khỏi những bệnh viêm nhiễm thường gặp khi thường xuyên sử dụng máy lạnh và uống nước đá quá nhiều. Thưởng thức trà hoa cúc vào buổi tối cũng là cách tuyệt vời để cơ thể được nghỉ ngơi và hồi phục sau một ngày dài tiếp xúc với nắng nóng.

ngay_144_1.jpg

Uống trà xanh mỗi ngày có giúp ngừa ung thư?

Trà xanh - thức uống truyền thống lâu đời thu hút sự chú ý nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, liệu thói quen uống trà mỗi ngày có thực sự giúp phòng ngừa ung thư như nhiều người kỳ vọng?


