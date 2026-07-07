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7 lý do bạn nên hạn chế uống nước đá lạnh khi trời nắng nóng

Thứ Ba, 15:16, 07/07/2026
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VOV.VN - Nước đá lạnh giúp giải khát nhanh trong ngày nắng nóng nhưng uống quá thường xuyên hoặc không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là những lý do bạn nên hạn chế thói quen này trong mùa hè.

Dễ gây kích ứng cổ họng

Trong những ngày hè, cơ thể thường có nhiệt độ cao hơn do hoạt động ngoài trời hoặc đổ nhiều mồ hôi. Việc uống nước đá lạnh ngay lúc này có thể khiến vùng họng phải chịu sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, từ đó gây kích thích niêm mạc họng.

Một số người có thể xuất hiện các biểu hiện như đau rát họng, ho, khàn tiếng hoặc cảm giác vướng ở cổ sau khi uống nước lạnh. Những người mắc viêm họng mạn tính, viêm amidan, viêm thanh quản hoặc có cơ địa nhạy cảm thường dễ gặp tình trạng này hơn.

Có thể gây co mạch tạm thời

Khi tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp, các mạch máu ở vùng miệng và họng có xu hướng co lại trong thời gian ngắn. Ở người khỏe mạnh, hiện tượng này thường không gây ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên, với những người nhạy cảm, uống nước đá quá nhanh hoặc ngay sau khi vận động mạnh có thể gây đau đầu thoáng qua, choáng nhẹ hoặc cảm giác khó chịu vùng đầu và mặt. Những biểu hiện này thường xuất hiện khi cơ thể đang nóng hoặc mất nước.

7 ly do ban nen han che uong nuoc da lanh khi troi nang nong hinh anh 1
Nước đá lạnh giúp giải khát nhanh trong ngày nắng nóng nhưng uống quá thường xuyên hoặc không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sức khỏe

Có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

Nước đá lạnh không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh đường tiêu hóa. Tuy nhiên, ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, nhiệt độ quá thấp của đồ uống có thể khiến dạ dày và đường ruột phản ứng mạnh hơn.

Nếu uống nước đá trong hoặc ngay sau bữa ăn, một số người có thể gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu, đau bụng nhẹ hoặc cảm giác lạnh bụng. Các triệu chứng này thường dễ xảy ra hơn ở người mắc hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng hoặc các bệnh lý dạ dày.

Không giúp hạ nhiệt cơ thể lâu dài

Nhiều người cho rằng uống nước đá là cách làm mát cơ thể nhanh nhất trong mùa hè. Trên thực tế, cảm giác mát lạnh chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Sau khi tiếp nhận nước quá lạnh, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế điều hòa thân nhiệt nhằm đưa nhiệt độ trở về trạng thái cân bằng. Vì vậy, hiệu quả làm mát không duy trì lâu như nhiều người vẫn nghĩ. Trong khi đó, nước mát hoặc nước ở nhiệt độ phòng vẫn giúp bù nước hiệu quả mà ít gây sốc nhiệt cho cơ thể.

Có thể gây ê buốt răng

Một trong những phản ứng dễ gặp khi uống nước đá lạnh là cảm giác ê buốt răng. Nhiệt độ thấp có thể kích thích các đầu dây thần kinh bên trong răng, đặc biệt ở những người có men răng bị tổn thương.

Những trường hợp bị mòn men răng, tụt lợi, sâu răng, viêm nướu hoặc mòn cổ răng thường dễ cảm thấy đau buốt khi ăn uống đồ lạnh. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên hoặc ngày càng nghiêm trọng, người bệnh nên đến cơ sở nha khoa để được kiểm tra và điều trị.

Có thể làm các triệu chứng bệnh hô hấp trở nên khó chịu hơn

Đối với người mắc các bệnh lý hô hấp mạn tính như viêm mũi dị ứng, viêm xoang, hen phế quản hoặc viêm họng kéo dài, nước đá lạnh có thể khiến các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn.

Dù chưa có bằng chứng khẳng định nước lạnh là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh hô hấp, nhưng nhiệt độ thấp có thể kích thích niêm mạc đường thở ở những người nhạy cảm, từ đó làm tăng cảm giác ho, nghẹt mũi hoặc đau rát họng.

Có thể khiến cơ thể khó thích nghi với nhiệt độ môi trường

Khi thời tiết bên ngoài nắng nóng, việc liên tục uống nước đá lạnh sẽ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa môi trường và cơ thể. Điều này có thể khiến một số người cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu, nhất là khi uống quá nhiều trong thời gian ngắn.

Để giải nhiệt hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung nước đều đặn trong ngày bằng nước mát hoặc nước ở nhiệt độ phòng. Cách này vừa giúp cơ thể duy trì cân bằng thân nhiệt, vừa hỗ trợ bù nước tốt hơn mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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