7 món ăn không vị ngọt nhưng có thể khiến đường huyết tăng vọt

Thứ Năm, 11:27, 26/03/2026
VOV.VN - Nhiều thực phẩm không có vị ngọt rõ rệt vẫn có thể làm tăng nhanh đường huyết sau khi ăn, vì vậy nhận diện đúng là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát chế độ ăn, đặc biệt với người cần ổn định đường huyết.

Ngũ cốc tinh chế, ngũ cốc ăn liền

Ngũ cốc thường được xem là lựa chọn lành mạnh, nhưng các loại đã qua tinh chế như bột ngô, yến mạch ăn liền hay ngũ cốc dạng bột lại dễ làm tăng đường huyết. Quá trình chế biến khiến cấu trúc hạt bị phá vỡ, tinh bột được hấp thu nhanh hơn. Chẳng hạn, yến mạch nguyên hạt có chỉ số GI thấp, nhưng khi chế biến thành dạng ăn liền, chỉ số này có thể tăng đáng kể.

Trái cây ít ngọt

Vị giác không phản ánh chính xác lượng đường trong thực phẩm. Một số loại quả có vị thanh như thanh long vẫn chứa hàm lượng carbohydrate tương đối cao. Ngược lại, có những loại quả ngọt hơn lại chứa ít đường hơn. Vì vậy, ăn trái cây cần kiểm soát khẩu phần thay vì chỉ dựa vào cảm nhận vị.

Khoai tây chế biến mềm, nghiền nhuyễn

Khoai tây giàu dinh dưỡng nhưng cách chế biến ảnh hưởng lớn đến tốc độ hấp thu đường. Khi được nghiền hoặc nấu quá mềm, cấu trúc tinh bột bị phá vỡ, khiến cơ thể hấp thu nhanh hơn, làm đường huyết tăng cao hơn so với khi ăn nguyên củ.

Một số rau củ có chỉ số GI cao

Không phải tất cả rau củ đều “an toàn” tuyệt đối với đường huyết. Một số loại như bí ngô có chỉ số GI khá cao, nếu ăn nhiều trong một bữa vẫn có thể làm tăng đường huyết. Tuy vậy, đây vẫn là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ cần thiết nên không cần loại bỏ hoàn toàn.

Đồ uống ghi “không đường”

Nhãn “không đường” dễ gây hiểu nhầm. Thực tế, nhiều loại đồ uống như trà sữa, cà phê pha sẵn vẫn chứa đường từ sữa, kem hoặc topping. Lượng đường này có thể không nhỏ, đủ để ảnh hưởng đến đường huyết nếu sử dụng thường xuyên.

Bia và đồ uống có cồn

Dù không có vị ngọt, bia vẫn chứa carbohydrate từ quá trình lên men. Các loại đường như maltose trong bia có thể nhanh chóng chuyển hóa thành glucose. Ngoài ra, rượu bia còn ảnh hưởng đến hoạt động của insulin, gây khó khăn trong kiểm soát đường huyết.

Gạo nếp và các món từ nếp

Các món như bánh chưng, bánh nếp hay bánh trôi được làm từ gạo nếp - loại chứa nhiều amylopectin, giúp cơ thể hấp thu glucose nhanh. Điều này khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn, đồng thời tạo cảm giác nhanh đói trở lại.

Nhìn chung, không chỉ thực phẩm ngọt mới tác động đến đường huyết. Việc lựa chọn cách chế biến, kiểm soát khẩu phần và hiểu rõ thành phần dinh dưỡng sẽ giúp hạn chế nguy cơ tăng đường huyết, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Vì sao tập thể dục nhưng đường huyết vẫn tăng?
Vì sao tập thể dục nhưng đường huyết vẫn tăng?

Tập thể dục là một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện đường huyết. Nhưng thực tế, có một nghịch lý là càng tập nặng và tập nhiều, đường huyết sau tập càng dễ tăng hoặc khó kiểm soát.

16 thực phẩm giúp tăng nhạy cảm insulin và ổn định đường huyết
16 thực phẩm giúp tăng nhạy cảm insulin và ổn định đường huyết

VOV.VN - Insulin là hormone do tuyến tụy tiết ra, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa và sử dụng glucose. Khi cơ thể giảm tiết insulin hoặc đề kháng insulin, đường huyết tăng cao, làm gia tăng nguy cơ mắc tiểu đường và nhiều biến chứng như đột quỵ, suy thận, vết thương lâu lành, giảm ham muốn…

Bí quyết nấu cơm cho người tiểu đường không lo tăng đường huyết
Bí quyết nấu cơm cho người tiểu đường không lo tăng đường huyết

VOV.VN - Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh tiểu đường. Dù cơm là thực phẩm quen thuộc và dễ làm tăng đường huyết, người bệnh vẫn có thể ăn cơm an toàn nếu lựa chọn nguyên liệu và cách chế biến phù hợp.

