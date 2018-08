9 lý do khiến bạn luôn cảm thấy lạnh

Bạn không rửa tay: “Cách ngăn ngừa cảm lạnh là rửa tay bằng xà phòng hoặc bằng các loại gel rửa tay có cồn rộng rãi”, Stephen Parodi, MD, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Kaiser Permanente nói. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC): Sau khi sử dụng nhà vệ sinh, chăm sóc người bệnh, chạm vào rác thải... nên rửa tay để tiêu diệt các vi trùng gây bệnh dẫn đến cảm lạnh. Bạn không thể ngừng chạm vào khuôn mặt: Nếu bàn tay của bạn có vi khuẩn và bạn đang chạm vào khuôn mặt của mình có nghĩa là bạn đang làm tăng đáng kể nguy cơ bị bệnh. Đó là bởi vì virus cảm lạnh xâm nhập cơ thể của bạn qua mắt, mũi và miệng. Bạn không ngủ đủ giấc: Hệ thống miễn dịch của bạn không thể chống lại nhiễm trùng do virus cảm lạnh gây ra nếu bạn không ngủ đủ giấc. Nghỉ ngơi nhiều, ngủ và ăn uống lành mạnh sẽ giúp hệ thống miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm trùng này. Người lớn cần ngủ ít nhất 7 tiếng một đêm. Bạn bị mất nước: Hydrat hóa rất quan trọng, mất nước làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến bạn dễ bị cảm lạnh hơn. Giữ đủ nước (uống khoảng 15,5 ly nước mỗi ngày cho nam và 11,5 ly cho phụ nữ) giúp cơ thể hoạt động tốt nhất. Bạn bị dị ứng: Khi dị ứng gây ra nghẹt mũi, ngay cả cảm lạnh nhẹ cũng có thể cảm thấy khó chịu. Nếu cảm lạnh không cải thiện trong 7 đến 10 ngày, bạn nên đi khám bác sĩ chuyên khoa, tai, mũi và họng để xác định nguồn gốc của các triệu chứng bệnh. Bạn không được chủng ngừa đầy đủ: Việc chủng ngừa cúm có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan của nhiễm trùng, nhất là trong mùa đông. Việc tiêm phòng cúm có thể ngăn ngừa virus cảm cúm tới 65%. Và ngay cả khi bạn bị cúm sau khi được chủng ngừa, các triệu chứng của bạn cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Công việc của bạn liên tục tiếp xúc với vi trùng: Khi bạn trông hàng chục đứa trẻ, chúng chưa nhớ được việc che miệng khi ho hoặc rửa tay thường xuyên, có lẽ bạn sẽ dễ bị bệnh hơn. Ngoài ra, làm việc văn phòng (tiếp xúc với bàn phím máy tính nhiều vi trùng) hoặc đi lại thường xuyên cũng có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh. Lười tập thể dục: Tập thể dục vừa phải đều đặn, thậm chí chỉ là đi bộ hàng ngày có thể tăng cường sức khỏe miễn dịch. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal of Medicine, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những phụ nữ tập thể dục vừa phải trong 45 phút mỗi ngày ít bị cảm lạnh hơn so với những phụ nữ chỉ tập thể dục mỗi tuần một lần. Hệ miễn dịch kém: Hệ miễn dịch kém ảnh hưởng trực tiếp tới khí quản và gây ra triệu chứng viêm thanh quản. Nếu bạn hay bị cảm lạnh thì có nghĩa là sức khỏe của bạn đang suy yếu, hãy lưu ý thường xuyên tập thể dục thể thao cũng như bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

