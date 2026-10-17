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Ai nên hạn chế ăn hành tây? 8 nhóm người cần biết

Thứ Bảy, 09:05, 17/10/2026
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VOV.VN - Hành tây giàu dưỡng chất và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng phù hợp với loại thực phẩm này. Một số nhóm người cần thận trọng khi ăn hành tây để tránh gây khó chịu hoặc khiến các triệu chứng bệnh lý trở nên nghiêm trọng hơn.

Người mắc bệnh về dạ dày, đường tiêu hóa

Hành tây chứa fructan, một loại carbohydrate khó tiêu hóa ở một số người, có thể gây đầy hơi, chướng bụng và đau bụng. Người bị trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa cũng nên chú ý vì hành tây, đặc biệt khi ăn sống, có thể khiến triệu chứng khó chịu tăng lên. Người mắc bệnh Crohn hoặc hội chứng ruột kích thích cần điều chỉnh lượng ăn tùy khả năng dung nạp, nhất là khi bệnh bùng phát.

Người mắc bệnh thận

Hành tây chứa phốt pho và một số khoáng chất, vì vậy người suy thận cần kiểm soát lượng ăn tùy theo chức năng thận và kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, không phải ai mắc bệnh thận cũng phải kiêng hành tây; người bệnh nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

ai nen han che an hanh tay 8 nhom nguoi can biet hinh anh 1
Hành tây giàu dưỡng chất và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng phù hợp với loại thực phẩm này

Người bị huyết áp thấp

Hành tây chứa quercetin, hợp chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn hành tây với lượng thông thường gây tụt huyết áp nghiêm trọng. Người thường xuyên hoa mắt, chóng mặt hoặc đang dùng thuốc hạ huyết áp nên theo dõi sức khỏe và tham khảo ý kiến bác sĩ khi cần.

Người mắc bệnh về mắt

Các hợp chất lưu huỳnh trong hành tây có thể gây cay mắt, chảy nước mắt khi sơ chế. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy người bị đau mắt đỏ hoặc mắc bệnh về mắt cần kiêng hành tây. Người bệnh nên tránh để hành tây tiếp xúc trực tiếp với mắt và tuân thủ hướng dẫn điều trị.

Người có cơ địa nhạy cảm hoặc mắc bệnh ngoài da

Hợp chất lưu huỳnh trong hành tây có thể gây cay mắt, chảy nước mắt khi sơ chế. Chưa có đủ bằng chứng cho thấy người mắc bệnh về mắt cần kiêng hành tây, nhưng nên tránh để thực phẩm này tiếp xúc trực tiếp với mắt và tuân thủ hướng dẫn điều trị.

Người bị dị ứng hoặc mẫn cảm với hành tây

Dị ứng hành tây có thể gây ngứa miệng, nổi mề đay, buồn nôn hoặc khó thở, ngay cả khi đã nấu chín. Người từng bị dị ứng nên tránh sử dụng. Nếu xuất hiện khó thở, sưng lưỡi hoặc họng, choáng váng, cần cấp cứu ngay vì có nguy cơ sốc phản vệ.

Người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật

Chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn hành tây với lượng thông thường làm tăng nguy cơ chảy máu ở người dùng thuốc chống đông. Tuy nhiên, người bệnh nên thận trọng với các sản phẩm bổ sung hoặc chiết xuất hành tây. Trước khi phẫu thuật, cần thông báo cho bác sĩ về các loại thuốc, thực phẩm chức năng đang dùng và tuân thủ hướng dẫn trước mổ.

Phụ nữ mang thai trong một số trường hợp

Hành tây cung cấp vitamin C, chất xơ và các hợp chất có lợi, phù hợp với chế độ ăn của phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, thai phụ dễ đầy hơi, ợ nóng nên hạn chế nếu triệu chứng tăng sau khi ăn, đồng thời ưu tiên hành tây nấu chín nếu dễ dung nạp hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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