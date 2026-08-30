Ai nên tránh uống trà sả thường xuyên?

Phụ nữ mang thai

Phụ nữ mang thai không nên tự ý uống trà sả thường xuyên bởi dữ liệu về độ an toàn của loại đồ uống này trong thai kỳ vẫn còn hạn chế. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy citral và myrcene ở liều rất cao có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến thai nhi. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định nguy cơ tương tự xảy ra ở người khi uống trà sả với lượng thông thường.

Do đó, trong thời gian mang thai, đặc biệt nên tránh sử dụng trà sả đậm đặc, chế phẩm chứa hàm lượng sả cao hoặc uống với lượng lớn trong thời gian dài. Lượng hợp chất hoạt tính từ những sản phẩm này có thể cao hơn đáng kể so với việc sử dụng sả như một loại gia vị trong bữa ăn.

Người đang dùng thuốc điều trị

Người đang dùng thuốc nên thận trọng khi uống trà sả thường xuyên, bởi citral về lý thuyết có thể ảnh hưởng enzyme gan và làm thay đổi tác dụng một số thuốc. Dù mức độ ảnh hưởng ở người chưa rõ, người điều trị dài ngày hoặc dùng nhiều thuốc nên hỏi bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng trà sả thường xuyên.

Trà sả thơm, dễ uống, không caffeine và chứa một số hợp chất được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, kháng viêm

Người mắc bệnh gan hoặc bệnh thận

Những người có bệnh lý về gan hoặc thận cũng cần thận trọng khi sử dụng trà sả. Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tinh dầu sả ở liều cao có thể ảnh hưởng đến gan. Việc sử dụng quá mức cũng được lưu ý về khả năng gây tác động bất lợi đối với chức năng thận.

Tuy nhiên, những dữ liệu này không có nghĩa một cốc trà sả pha loãng sẽ gây tổn thương gan hoặc thận ở người khỏe mạnh. Với người đã suy giảm chức năng của hai cơ quan này, dữ liệu về việc sử dụng trà sả thường xuyên còn hạn chế, do đó không nên tự ý dùng với lượng lớn.

Người có cơ địa dị ứng với sả hoặc thảo dược

Người từng bị dị ứng với sả hoặc các sản phẩm từ sả nên tránh sử dụng trà sả để hạn chế nguy cơ tái phát phản ứng. Dị ứng có thể biểu hiện bằng ngứa, phát ban, nổi mề đay hoặc kích ứng; một số trường hợp đã được ghi nhận liên quan đến tinh dầu sả.

Những người có cơ địa nhạy cảm với các loại thảo dược cũng nên thận trọng khi lần đầu sử dụng. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường sau khi uống, cần ngừng sử dụng thay vì tiếp tục với hy vọng cơ thể sẽ thích nghi. Trường hợp triệu chứng nghiêm trọng hoặc diễn tiến nhanh cần được chăm sóc y tế.

Người thường xuyên uống lượng lớn trà sả

Không nên uống quá nhiều trà sả trong thời gian dài vì có thể gây chóng mặt, buồn ngủ, khô miệng, tiểu nhiều hoặc tăng cảm giác thèm ăn. Nên dùng ở mức vừa phải, không lạm dụng với mục đích giảm cân, “thanh lọc” hay chữa bệnh. Người có bệnh nền, đang dùng thuốc hoặc nhạy cảm với sả nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế.