Ăn bánh mì nguyên cám thế nào để tốt cho sức khỏe và không tăng cân?

Thứ Năm, 15:16, 16/04/2026
VOV.VN - Bánh mì nguyên cám được làm từ bột mì nguyên hạt nên giữ lại nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn bánh mì trắng. Nhờ giá trị dinh dưỡng cao, thực phẩm này ngày càng được ưa chuộng trong chế độ ăn lành mạnh, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Giá trị dinh dưỡng của bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, phù hợp với chế độ ăn cân đối. Nhờ được làm từ bột mì nguyên hạt, loại bánh này giữ lại phần lớn dưỡng chất tự nhiên của hạt lúa mì, đặc biệt là lớp cám và mầm lúa - nơi chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Trong 100g bánh mì nguyên cám có khoảng 240-260 calo, 40-45g carbohydrate chủ yếu là tinh bột phức, 6-8g chất xơ và 8-10g protein. Ngoài ra, thực phẩm này còn cung cấp vitamin nhóm B và các khoáng chất như sắt, magie, kẽm, kali, góp phần hỗ trợ chuyển hóa, tiêu hóa và sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh đó, bánh mì nguyên cám còn chứa các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên trong lớp cám lúa mì. Những chất này góp phần bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, chỉ số đường huyết thấp hơn bánh mì trắng và giàu vi chất, bánh mì nguyên cám thường được khuyến khích trong chế độ ăn giảm cân hoặc lối sống lành mạnh.

Bánh mì nguyên cám được làm từ bột mì nguyên hạt nên giữ lại nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn bánh mì trắng

Lợi ích của bánh mì nguyên cám đối với sức khỏe

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Bánh mì nguyên cám chứa lượng chất xơ dồi dào nhờ giữ nguyên lớp cám của hạt lúa mì. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa thuận lợi và giảm nguy cơ táo bón. Đồng thời, việc bổ sung loại bánh này vào khẩu phần còn góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một trong những ưu điểm nổi bật của bánh mì nguyên cám là khả năng tạo cảm giác no lâu. Hàm lượng chất xơ và tinh bột phức giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn. Vì vậy, thực phẩm này thường được lựa chọn trong chế độ giảm cân hoặc ăn uống lành mạnh.

Giúp ổn định đường huyết

So với bánh mì trắng, bánh mì nguyên cám có chỉ số đường huyết thấp hơn. Điều này giúp đường được hấp thu vào máu chậm và ổn định hơn, hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn bánh mì nguyên cám trong chế độ ăn cân bằng.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Bánh mì nguyên cám cung cấp nhiều khoáng chất như magie, kali cùng các chất chống oxy hóa tự nhiên. Những dưỡng chất này có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm cholesterol xấu và góp phần bảo vệ tim mạch khi sử dụng hợp lý trong khẩu phần hằng ngày.

Bánh mì nguyên cám thường được dùng vào bữa sáng vì cung cấp năng lượng ổn định cho cơ thể. Có thể kết hợp với trứng, sữa chua, bơ đậu phộng hoặc các loại hạt để tăng hàm lượng protein và dinh dưỡng. Bữa sáng với bánh mì nguyên cám giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ làm việc và học tập hiệu quả trong buổi sáng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Bánh mì chớ dại ăn kiểu này, mất hết dinh dưỡng lại cực hại sức khỏe

VOV.VN - Bánh mì là món ăn sáng quốc dân, tiện lợi và thơm ngon. Tuy nhiên, nếu bạn đang duy trì những thói quen ăn bánh mì dưới đây, cơ thể bạn có thể đang phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng mà bạn không hề hay biết.

Bánh mì “ngon, bổ, rẻ” nhưng ăn kiểu này chẳng khác gì tự “rước họa vào thân”

VOV.VN - Bánh mì trắng chứa nhiều carbohydrate tinh chế, làm tăng cholesterol xấu và triglyceride trong máu, góp phần gây xơ vữa động mạch. Nên ưu tiên chọn bánh mì nguyên cám, bánh mì đen hoặc bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt.

Bánh mì ngon đến mấy cũng không nên ăn kiểu này kẻo rước họa vào thân

VOV.VN - Bánh mì là món ăn sáng quen thuộc và tiện lợi được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc ăn bánh mì thường xuyên, đặc biệt là mỗi sáng, có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

