Ăn bò tái có bổ hơn bò chín?

Ăn thịt bò tái mới bổ có đúng không?

Thịt bò giàu protein, sắt, kẽm và vitamin B12, nhưng chưa có cơ sở cho rằng ăn tái sẽ bổ hơn thịt chín. Mức độ chế biến có thể ảnh hưởng đến một số dưỡng chất, song thịt sống hoặc chưa chín kỹ lại làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng. Vì vậy, nên ưu tiên thịt có nguồn gốc rõ ràng và chế biến ở nhiệt độ thích hợp để đảm bảo an toàn.

Thịt bò tái có thực sự bổ hơn thịt bò chín?

Thịt bò chứa nhiều protein cùng các dưỡng chất như sắt, kẽm và vitamin B12. Protein cung cấp các acid amin cần thiết cho cơ thể, trong khi sắt, kẽm và vitamin B12 tham gia vào nhiều chức năng quan trọng, trong đó có quá trình tạo máu và duy trì hoạt động của hệ thần kinh.

Thịt bò giàu protein, sắt, kẽm và vitamin B12, nhưng ăn tái không đồng nghĩa với bổ hơn

Thịt bò cung cấp những dưỡng chất nào?

Giá trị dinh dưỡng của thịt bò không chỉ được quyết định bởi việc ăn tái hay ăn chín. Loại thịt, phần thịt được lựa chọn, khẩu phần, phương pháp chế biến và những thực phẩm dùng kèm đều ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của cả bữa ăn.

Vì vậy, không nên lấy độ tái làm thước đo để đánh giá thịt bò có bổ hay không. Điều quan trọng hơn là lựa chọn lượng thịt phù hợp, chế biến an toàn và kết hợp với nhiều nhóm thực phẩm khác để bảo đảm chế độ ăn cân đối.

Nấu chín có làm thịt bò mất hết dinh dưỡng?

Nấu chín có thể làm thay đổi một số dưỡng chất trong thịt bò, tùy nhiệt độ, thời gian và phương pháp chế biến, nhưng không làm mất toàn bộ giá trị dinh dưỡng. Quan trọng hơn, nấu thịt ở nhiệt độ thích hợp giúp giảm các tác nhân gây bệnh và hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Vì sao nhiều người thích ăn bò tái?

Sức hấp dẫn của bò tái chủ yếu đến từ đặc điểm mềm, mọng nước và hương vị khác với thịt được nấu chín kỹ. Đây là vấn đề liên quan đến sở thích và khẩu vị, không phải bằng chứng cho thấy thịt tái có giá trị dinh dưỡng cao hơn.

Các món như phở bò tái hay steak tái có cách chế biến riêng để tạo nên độ mềm và hương vị đặc trưng. Tuy nhiên, màu sắc hoặc độ mềm của thịt không thể dùng làm căn cứ để xác định thực phẩm đã được xử lý đủ an toàn hay chưa.

Ăn thịt bò tái có thể gặp những nguy cơ nào?

Thịt bò sống hoặc chưa chín kỹ có thể chứa vi khuẩn, ký sinh trùng gây bệnh, trong đó có E. coli sinh độc tố Shiga (STEC) và sán dây bò Taenia saginata. Nguy cơ phụ thuộc vào nguồn gốc, bảo quản và chế biến thịt; nấu chín ở nhiệt độ phù hợp giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Đặc biệt, phụ nữ mang thai, trẻ dưới 5 tuổi, người lớn tuổi và người suy giảm miễn dịch nên hạn chế hoặc tránh ăn thịt bò sống, tái.