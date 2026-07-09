English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thịt bò bổ dưỡng đến mấy nhưng những người này cũng chớ dại ăn nhiều

Thứ Năm, 14:00, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thịt bò là một trong những loại thịt đỏ phổ biến và được yêu thích nhất nhờ hương vị thơm ngon cùng giá trị dinh dưỡng vượt trội. Tuy nhiên, dù bổ dưỡng đến đâu, thịt bò không phải là thực phẩm lý tưởng cho tất cả mọi người. Vậy ai nên hạn chế ăn thịt bò? 

Người bị viêm khớp

Trong thịt bò chứa hàm lượng purin rất cao. Khi đi vào cơ thể, purin sẽ chuyển hóa thành axit uric. Lượng axit uric trong máu tăng cao sẽ kết tinh thành các tinh thể sắc nhọn lắng đọng tại các khớp ngón chân, ngón tay, đầu gối, gây ra các cơn đau gút cấp tính, sưng tấy và vô cùng đau đớn. 

Người bị bệnh sỏi thận

Nếu bạn có tiền sử hoặc đang điều trị sỏi thận (đặc biệt là sỏi urat hoặc sỏi oxalat), hãy hạn chế ăn thịt bò. Protein động vật trong thịt bò làm tăng lượng canxi và axit uric trong nước tiểu, đồng thời làm giảm lượng citrate (chất giúp ngăn ngừa sỏi thận). Quá trình này sẽ thúc đẩy các viên sỏi hình thành nhanh hơn và có kích thước lớn hơn.

thit bo bo duong den may nhung nhung nguoi nay cung cho dai an nhieu hinh anh 1
Trong thịt bò chứa hàm lượng purin rất cao. Khi đi vào cơ thể, purin sẽ chuyển hóa thành axit uric.

Người có hệ tiêu hóa kém

Thịt bò có kết cấu các sợi cơ rất săn chắc và dai, do đó dạ dày cần tiết ra nhiều axit và co bóp mạnh hơn để tiêu hóa. Những người có hệ tiêu hóa yếu, người lớn tuổi chức năng đường ruột suy giảm hoặc trẻ nhỏ nếu ăn nhiều thịt bò rất dễ bị đầy bụng, khó tiêu, táo bón và ợ chua.

Người tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu

Những người đang điều trị mỡ máu hoặc tăng huyết áp cần đặc biệt thận trọng và không nên ăn thịt bò thường xuyên. Nguyên nhân là do loại thịt đỏ này chứa hàm lượng đạm động vật đậm đặc cùng lượng chất béo bão hòa rất cao. Khi dung nạp vào cơ thể, chúng dễ làm tăng nồng độ cholesterol xấu trong máu, gây áp lực lên thành mạch và đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch - yếu tố nguy hiểm trực tiếp khiến huyết áp tăng vọt và làm giảm hiệu quả điều trị bệnh.

Người vừa phẫu thuật cắt ruột thừa

Khi vừa phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa thì lúc này hệ thống tiêu hóa đang trong giai đoạn hoạt động yếu. Trong giai đoạn này, người bệnh thường được khuyến khích nên lựa chọn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu như nước cháo loãng, cháo, súp loãng. Trong khi thịt bò là thức ăn tiêu hoá chậm, vì vậy, sau phẫu thuật bạn nên thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

10 thực phẩm giúp hạ men gan, hỗ trợ gan khỏe mạnh từ bên trong
10 thực phẩm giúp hạ men gan, hỗ trợ gan khỏe mạnh từ bên trong

VOV.VN - Men gan tăng cao là dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương. Bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ ăn uống khoa học với những thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ hạ men gan, phục hồi chức năng gan và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

10 thực phẩm giúp hạ men gan, hỗ trợ gan khỏe mạnh từ bên trong

10 thực phẩm giúp hạ men gan, hỗ trợ gan khỏe mạnh từ bên trong

VOV.VN - Men gan tăng cao là dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương. Bên cạnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ ăn uống khoa học với những thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ hạ men gan, phục hồi chức năng gan và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Trứng vịt lộn hỗ trợ cải thiện yếu sinh lý: Thực hư ra sao?
Trứng vịt lộn hỗ trợ cải thiện yếu sinh lý: Thực hư ra sao?

VOV.VN - Trứng vịt lộn không chỉ là món ăn giàu dinh dưỡng mà còn được nhiều người cho rằng có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới. Vậy quan niệm này có cơ sở hay chỉ là kinh nghiệm dân gian?

Trứng vịt lộn hỗ trợ cải thiện yếu sinh lý: Thực hư ra sao?

Trứng vịt lộn hỗ trợ cải thiện yếu sinh lý: Thực hư ra sao?

VOV.VN - Trứng vịt lộn không chỉ là món ăn giàu dinh dưỡng mà còn được nhiều người cho rằng có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới. Vậy quan niệm này có cơ sở hay chỉ là kinh nghiệm dân gian?

“Siêu thực phẩm” giúp bồi bổ từ trong ra ngoài lại ngừa cả ung thư
“Siêu thực phẩm” giúp bồi bổ từ trong ra ngoài lại ngừa cả ung thư

VOV.VN - Trong thế giới dinh dưỡng, bắp cải tím luôn được mệnh danh là một "siêu thực phẩm" nhờ sở hữu hàm lượng chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng vượt trội. Vậy cụ thể bắp cải tím có tác dụng gì đối với sức khỏe?

“Siêu thực phẩm” giúp bồi bổ từ trong ra ngoài lại ngừa cả ung thư

“Siêu thực phẩm” giúp bồi bổ từ trong ra ngoài lại ngừa cả ung thư

VOV.VN - Trong thế giới dinh dưỡng, bắp cải tím luôn được mệnh danh là một "siêu thực phẩm" nhờ sở hữu hàm lượng chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng vượt trội. Vậy cụ thể bắp cải tím có tác dụng gì đối với sức khỏe?

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe