Ăn bún đậu mắm tôm nên chọn loại rau nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Các loại rau ăn kèm bún đậu mắm tôm tốt cho sức khỏe

Kinh giới

Kinh giới gần như không thể thiếu trong một mẹt bún đậu truyền thống. Loại rau này có mùi thơm đặc trưng, vị cay nhẹ, giúp làm dậy hương vị món ăn và giảm mùi nồng của mắm tôm. Ngoài ra, kinh giới còn chứa vitamin A, vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và kích thích vị giác.

Tía tô

Tía tô có mùi thơm đặc trưng, vị hơi cay và thường được kết hợp với kinh giới để tạo nên hương vị đặc trưng của bún đậu mắm tôm. Loại rau này cung cấp vitamin A, vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy tía tô có thể hỗ trợ tiêu hóa và giúp bữa ăn trở nên dễ chịu hơn.

Húng quế

Húng quế có mùi thơm dịu, vị hơi cay và được nhiều người yêu thích khi ăn cùng bún đậu. Không chỉ tăng hương vị, loại rau này còn chứa vitamin K, một số khoáng chất và các chất chống oxy hóa tự nhiên, đồng thời giúp giảm cảm giác ngấy khi ăn các món chiên.

Rau sống không chỉ giúp bún đậu mắm tôm thêm hấp dẫn mà còn bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng dinh dưỡng

Diếp cá

Diếp cá có vị hơi tanh đặc trưng nhưng mang lại cảm giác thanh mát, giòn và dễ kết hợp với các nguyên liệu khác. Đây là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi, góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Xà lách

Xà lách có vị ngọt nhẹ, giòn và phù hợp với hầu hết mọi đối tượng, nhất là những người không quen ăn nhiều rau thơm. Loại rau này chứa nhiều nước, vitamin A, vitamin K và chất xơ, giúp tăng cảm giác no và cân bằng bữa ăn.

Lá sung

Lá sung có vị chát nhẹ, thường xuất hiện trong mẹt bún đậu chuẩn vị Bắc. Vị chát đặc trưng giúp cân bằng độ béo của đậu phụ chiên và thịt luộc, đồng thời bổ sung thêm chất xơ cho khẩu phần ăn.

Ngoài các loại rau trên, người dùng có thể kết hợp thêm nhiều loại rau thơm hoặc rau xanh khác tùy khẩu vị. Việc đa dạng rau ăn kèm không chỉ giúp món ăn hấp dẫn hơn mà còn bổ sung thêm vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Lưu ý khi ăn rau sống với bún đậu mắm tôm

Rau sống giàu dinh dưỡng nhưng có thể nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nếu sơ chế không đúng cách. Vì vậy, nên chọn rau có nguồn gốc rõ ràng, còn tươi, rửa sạch nhiều lần và ngâm đúng cách trước khi sử dụng; không dùng rau đã héo hoặc để quá lâu. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy giảm cũng nên hạn chế ăn rau sống tại những nơi không bảo đảm vệ sinh.

Cách ăn bún đậu mắm tôm lành mạnh hơn

Để bún đậu mắm tôm trở thành bữa ăn cân đối, nên tăng lượng rau xanh để bổ sung chất xơ và giảm cảm giác ngấy, đồng thời sử dụng mắm tôm với lượng vừa phải vì chứa nhiều natri. Hạn chế các món chiên nhiều dầu, ưu tiên thịt luộc và cân đối khẩu phần với khoảng 1/2 là rau, 1/4 là bún và 1/4 là thực phẩm giàu đạm. Ngoài ra, không nên ăn quá thường xuyên; người tăng huyết áp, bệnh thận, gout, bệnh tiêu hóa và phụ nữ mang thai cần điều chỉnh khẩu phần phù hợp và lựa chọn cơ sở ăn uống bảo đảm vệ sinh.