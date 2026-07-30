English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ăn bún đậu mắm tôm nên chọn loại rau nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Thứ Năm, 14:59, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rau sống không chỉ giúp bún đậu mắm tôm thêm hấp dẫn mà còn bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng dinh dưỡng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, người dùng cần lựa chọn rau sạch, sơ chế kỹ và sử dụng với lượng hợp lý.

Các loại rau ăn kèm bún đậu mắm tôm tốt cho sức khỏe

Kinh giới

Kinh giới gần như không thể thiếu trong một mẹt bún đậu truyền thống. Loại rau này có mùi thơm đặc trưng, vị cay nhẹ, giúp làm dậy hương vị món ăn và giảm mùi nồng của mắm tôm. Ngoài ra, kinh giới còn chứa vitamin A, vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa và kích thích vị giác.

Tía tô

Tía tô có mùi thơm đặc trưng, vị hơi cay và thường được kết hợp với kinh giới để tạo nên hương vị đặc trưng của bún đậu mắm tôm. Loại rau này cung cấp vitamin A, vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy tía tô có thể hỗ trợ tiêu hóa và giúp bữa ăn trở nên dễ chịu hơn.

Húng quế

Húng quế có mùi thơm dịu, vị hơi cay và được nhiều người yêu thích khi ăn cùng bún đậu. Không chỉ tăng hương vị, loại rau này còn chứa vitamin K, một số khoáng chất và các chất chống oxy hóa tự nhiên, đồng thời giúp giảm cảm giác ngấy khi ăn các món chiên.

An bun dau mam tom nen chon loai rau nao de vua ngon vua tot cho suc khoe hinh anh 1
Rau sống không chỉ giúp bún đậu mắm tôm thêm hấp dẫn mà còn bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và cân bằng dinh dưỡng

Diếp cá

Diếp cá có vị hơi tanh đặc trưng nhưng mang lại cảm giác thanh mát, giòn và dễ kết hợp với các nguyên liệu khác. Đây là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi, góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Xà lách

Xà lách có vị ngọt nhẹ, giòn và phù hợp với hầu hết mọi đối tượng, nhất là những người không quen ăn nhiều rau thơm. Loại rau này chứa nhiều nước, vitamin A, vitamin K và chất xơ, giúp tăng cảm giác no và cân bằng bữa ăn.

Lá sung

Lá sung có vị chát nhẹ, thường xuất hiện trong mẹt bún đậu chuẩn vị Bắc. Vị chát đặc trưng giúp cân bằng độ béo của đậu phụ chiên và thịt luộc, đồng thời bổ sung thêm chất xơ cho khẩu phần ăn.

Ngoài các loại rau trên, người dùng có thể kết hợp thêm nhiều loại rau thơm hoặc rau xanh khác tùy khẩu vị. Việc đa dạng rau ăn kèm không chỉ giúp món ăn hấp dẫn hơn mà còn bổ sung thêm vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Lưu ý khi ăn rau sống với bún đậu mắm tôm

Rau sống giàu dinh dưỡng nhưng có thể nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nếu sơ chế không đúng cách. Vì vậy, nên chọn rau có nguồn gốc rõ ràng, còn tươi, rửa sạch nhiều lần và ngâm đúng cách trước khi sử dụng; không dùng rau đã héo hoặc để quá lâu. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy giảm cũng nên hạn chế ăn rau sống tại những nơi không bảo đảm vệ sinh.

Cách ăn bún đậu mắm tôm lành mạnh hơn

Để bún đậu mắm tôm trở thành bữa ăn cân đối, nên tăng lượng rau xanh để bổ sung chất xơ và giảm cảm giác ngấy, đồng thời sử dụng mắm tôm với lượng vừa phải vì chứa nhiều natri. Hạn chế các món chiên nhiều dầu, ưu tiên thịt luộc và cân đối khẩu phần với khoảng 1/2 là rau, 1/4 là bún và 1/4 là thực phẩm giàu đạm. Ngoài ra, không nên ăn quá thường xuyên; người tăng huyết áp, bệnh thận, gout, bệnh tiêu hóa và phụ nữ mang thai cần điều chỉnh khẩu phần phù hợp và lựa chọn cơ sở ăn uống bảo đảm vệ sinh.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn rau sống đúng cách để nhận lợi ích, tránh rủi ro cho sức khỏe
Ăn rau sống đúng cách để nhận lợi ích, tránh rủi ro cho sức khỏe

VOV.VN - Rau sống là món ăn quen thuộc, giúp bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn không đúng cách hoặc sử dụng rau không đảm bảo vệ sinh, thực phẩm này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn rau sống đúng cách để nhận lợi ích, tránh rủi ro cho sức khỏe

Ăn rau sống đúng cách để nhận lợi ích, tránh rủi ro cho sức khỏe

VOV.VN - Rau sống là món ăn quen thuộc, giúp bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn không đúng cách hoặc sử dụng rau không đảm bảo vệ sinh, thực phẩm này cũng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những loại rau sống ''ngon mấy cũng tuyệt đối không ăn''
Những loại rau sống ''ngon mấy cũng tuyệt đối không ăn''

Rau sống là món ăn nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, thực phẩm này cũng là đường lây truyền của các loại ký sinh trùng gây tổn thương cho nhiều cơ quan trong cơ thể.

Những loại rau sống ''ngon mấy cũng tuyệt đối không ăn''

Những loại rau sống ''ngon mấy cũng tuyệt đối không ăn''

Rau sống là món ăn nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, thực phẩm này cũng là đường lây truyền của các loại ký sinh trùng gây tổn thương cho nhiều cơ quan trong cơ thể.

Rau dại ven suối thành đặc sản đắt đỏ
Rau dại ven suối thành đặc sản đắt đỏ

VOV.VN - Từng mọc hoang ven suối, dưới tán rừng và ít được chú ý, rau dớn nay trở thành đặc sản được nhiều người tiêu dùng săn tìm. Có thời điểm, loại rau này được bán với giá lên tới 200.000 đồng/kg.

Rau dại ven suối thành đặc sản đắt đỏ

Rau dại ven suối thành đặc sản đắt đỏ

VOV.VN - Từng mọc hoang ven suối, dưới tán rừng và ít được chú ý, rau dớn nay trở thành đặc sản được nhiều người tiêu dùng săn tìm. Có thời điểm, loại rau này được bán với giá lên tới 200.000 đồng/kg.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe