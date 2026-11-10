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Ăn cải bẹ xanh thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Thứ Ba, 14:59, 10/11/2026
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VOV.VN - Cải bẹ xanh là loại rau quen thuộc, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn thế nào để phát huy giá trị dinh dưỡng và tránh những tác động không mong muốn?

 

Giá trị dinh dưỡng của cải bẹ xanh

Cải bẹ xanh có lá màu xanh đậm, vị cay nhẹ, hơi đắng và thường xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày. Loại rau này giàu vitamin K, C, A cùng nhiều khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần duy trì hoạt động của cơ thể và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

6 tác dụng của cải bẹ xanh đối với sức khỏe

Nguồn vitamin K dồi dào

Cải bẹ xanh giàu vitamin K, dưỡng chất cần thiết cho quá trình đông máu và chuyển hóa xương, giúp duy trì sức khỏe xương. Một số nghiên cứu cũng tìm hiểu vai trò của vitamin K đối với chức năng não bộ, nhưng chưa đủ bằng chứng cho thấy dưỡng chất này có thể ngăn ngừa Alzheimer hoặc suy giảm trí nhớ.

Góp phần tăng cường hệ miễn dịch

Cải bẹ xanh chứa vitamin C, dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của hệ miễn dịch. Vitamin này tham gia hỗ trợ chức năng của các tế bào miễn dịch, góp phần bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn và virus.

An cai be xanh thuong xuyen co loi gi cho suc khoe hinh anh 1
Cải bẹ xanh có lá màu xanh đậm, vị cay nhẹ, hơi đắng và thường xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày

Ngoài ra, vitamin C còn có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Cải bẹ xanh cũng cung cấp vitamin A, dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch. Vì vậy, bổ sung loại rau này trong thực đơn đa dạng có thể góp phần đáp ứng nhu cầu vitamin của cơ thể, hỗ trợ duy trì sức đề kháng.

Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch

Cải bẹ xanh chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa, trong đó có flavonoid và beta-carotene. Những thành phần này góp phần hạn chế tác động của stress oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào và thành mạch máu.

Bên cạnh đó, chất xơ trong rau xanh có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu khi được bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn cân đối. Nhờ vậy, cải bẹ xanh có thể góp phần duy trì sức khỏe tim mạch và giảm các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên, loại rau này không có tác dụng thay thế thuốc điều trị rối loạn mỡ máu hoặc các biện pháp kiểm soát bệnh tim mạch.

Góp phần giảm nguy cơ ung thư

Cải bẹ xanh chứa glucosinolate, hợp chất thực vật có thể chuyển hóa thành isothiocyanate, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giải độc và bảo vệ tế bào. Một số nghiên cứu ghi nhận rau họ cải có liên quan đến nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng khẳng định riêng cải bẹ xanh có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư.

Hỗ trợ duy trì thị lực

Cải bẹ xanh chứa lutein và zeaxanthin, hai carotenoid tập trung ở võng mạc, có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào mắt. Bổ sung các dưỡng chất này qua thực phẩm có thể góp phần duy trì thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Hỗ trợ chống lão hóa và chăm sóc da

Cải bẹ xanh cung cấp vitamin A, C, folate và các chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào da. Trong đó, vitamin C hỗ trợ tổng hợp collagen, vitamin A thúc đẩy tái tạo tế bào, còn folate tham gia quá trình phân chia tế bào và tạo máu. Bổ sung loại rau này trong chế độ ăn cân đối giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe làn da, nhưng không nên xem đây là thực phẩm chống lão hóa chuyên biệt.

Tác hại của cải bẹ xanh khi ăn sai cách

Mặc dù giàu dưỡng chất, cải bẹ xanh không phù hợp với tất cả mọi người nếu sử dụng không đúng cách. Do chứa nhiều vitamin K, loại rau này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc chống đông máu như warfarin. Người đang dùng thuốc nên duy trì lượng ăn ổn định và tham khảo ý kiến bác sĩ. Ngoài ra, oxalat trong một số loại rau xanh có thể góp phần hình thành sỏi thận ở người có nguy cơ, đặc biệt là người từng mắc sỏi canxi oxalat. Hàm lượng chất xơ cao trong cải bẹ xanh cũng có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu nếu ăn quá nhiều, nhất là ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Để hạn chế những vấn đề này, nên ăn với lượng vừa phải, rửa sạch, chế biến chín và uống đủ nước.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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