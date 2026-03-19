Ăn cay nhiều có hại thế nào? 7 cảnh báo bạn không nên bỏ qua

Những tác hại đáng lưu ý khi ăn cay quá mức

Gây tổn thương dạ dày

Ăn nhiều thực phẩm cay dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ruột, dẫn đến các triệu chứng như ợ chua, buồn nôn, nóng rát, thậm chí viêm loét. Ngoài ra, tình trạng trào ngược axit dạ dày - thực quản cũng dễ xảy ra, gây cảm giác nóng rát sau xương ức và làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa nếu kéo dài.

Làm giảm cảm giác ngon miệng

Ở mức độ vừa phải, vị cay giúp kích thích vị giác. Tuy nhiên, khi ăn quá nhiều, các gai vị giác trên lưỡi bị “quá tải”, dần mất khả năng phân biệt hương vị, khiến người ăn không còn cảm thấy ngon miệng.

Ảnh hưởng đến giấc ngủ

Thực phẩm cay làm tăng thân nhiệt và kích thích hệ thần kinh, đặc biệt nếu ăn vào buổi tối. Điều này dễ gây khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Bên cạnh đó, các triệu chứng như ợ nóng hay đau dạ dày cũng góp phần làm giấc ngủ bị gián đoạn.

Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm cay có thể gây kích thích mạnh niêm mạc cổ họng và đường ruột

Gây mụn và kích ứng da

Đồ ăn cay có thể khiến cơ thể sinh nhiệt, làm da dễ nổi mụn. Một số loại thực phẩm cay còn có tính hút ẩm, khiến da trở nên khô ráp, sần sùi. Trong nhiều trường hợp, ăn quá cay còn gây kích ứng với biểu hiện ngứa, nóng da.

Nguy cơ suy giảm trí nhớ

Duy trì thói quen ăn cay quá mức trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức, làm giảm trí nhớ. Đây là tác hại ít được chú ý nhưng cần được cân nhắc.

Tăng nguy cơ bệnh trĩ

Ăn nhiều ớt có thể gây mất nước, dẫn đến táo bón. Tình trạng này kéo dài sẽ làm tăng áp lực khi đại tiện, dễ hình thành hoặc làm nặng thêm bệnh trĩ.

Ảnh hưởng đến huyết áp

Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm cay có thể gây kích thích mạnh niêm mạc cổ họng và đường ruột, đồng thời tạo áp lực lên thành mạch và hệ thần kinh. Về lâu dài, điều này có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp.

Ăn cay thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, ăn cay ở mức hợp lý vẫn mang lại lợi ích nhất định. Để đảm bảo an toàn, cần lưu ý:

Ăn cay có kiểm soát, tránh lạm dụng, đặc biệt trong mùa hè vì dễ gây nóng trong, mất nước.

Kết hợp đa dạng khẩu vị (chua, mặn, ngọt) để giảm bớt tác động của vị cay.

Không ăn cay khi đói, nên lót dạ bằng thực phẩm nhẹ trước.

Tránh ăn khi thức ăn còn quá nóng để hạn chế tổn thương thực quản và khoang miệng.

Uống nước hoặc đồ giải nhiệt sau khi ăn cay để làm dịu cơ thể.

Một số nhóm đối tượng nên hạn chế hoặc tránh ăn cay, gồm: người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, bệnh dạ dày, sỏi mật, bệnh trĩ, viêm mắt, phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

Việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, điều độ không chỉ giúp tận hưởng trọn vẹn hương vị món ăn mà còn bảo vệ sức khỏe lâu dài.