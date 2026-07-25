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Ăn gan lợn có thực sự "độc" như nhiều người vẫn nghĩ?

Thứ Bảy, 14:59, 25/07/2026
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VOV.VN - Gan lợn là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng nhiều người vẫn e ngại vì cho rằng đây là nơi tích tụ độc tố. Thực tế, gan lợn vẫn mang lại nhiều lợi ích nếu ăn đúng cách, song không phải ai cũng phù hợp để sử dụng.

Ăn gan lợn có tốt không?

Gan lợn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin D, protein, axit folic, sắt cùng nhiều dưỡng chất cần thiết, giúp hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu, cải thiện suy nhược cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A trong gan lợn rất cao, có lợi cho thị lực và sức khỏe xương.

Nhiều người lo ngại gan lợn tích tụ độc tố, nhưng thực tế gan là cơ quan chuyển hóa và đào thải chất độc chứ không phải nơi lưu giữ chúng. Vì vậy, nếu chọn gan có nguồn gốc rõ ràng, được sơ chế và nấu chín đúng cách, đây vẫn là thực phẩm an toàn và bổ dưỡng.

Những người không nên ăn gan lợn

Người bị mỡ máu cao

Gan lợn chứa khá nhiều cholesterol. Vì vậy, người bị rối loạn mỡ máu nên hạn chế ăn để tránh làm tăng nồng độ cholesterol trong máu, khiến bệnh khó kiểm soát hơn và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp.

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Gan lợn là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng nhiều người vẫn e ngại vì cho rằng đây là nơi tích tụ độc tố

Người mắc bệnh gan

Những người bị xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan, ung thư gan hoặc các bệnh lý khác về gan cũng không nên thường xuyên ăn gan lợn.

Khi chức năng gan suy giảm, khả năng chuyển hóa các chất trong cơ thể bị ảnh hưởng. Trong khi đó, lượng chất béo và cholesterol trong gan lợn có thể khiến cơ quan này phải hoạt động nhiều hơn, làm tăng gánh nặng cho gan đang bị tổn thương.

Người bị tăng huyết áp

Đối với người mắc tăng huyết áp, gan lợn không phải là lựa chọn phù hợp. Hàm lượng cholesterol cao trong thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa lipid, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và việc kiểm soát huyết áp.

Người mắc bệnh gout

Gout là bệnh lý liên quan đến rối loạn chuyển hóa purin, làm tăng nồng độ axit uric trong máu và gây lắng đọng tinh thể tại các khớp. Do gan lợn thuộc nhóm phủ tạng động vật, chứa nhiều purin nên người mắc gout cần hạn chế sử dụng để tránh làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Người có nguy cơ thừa vitamin A

Những người đã có chế độ ăn giàu vitamin A hoặc đang bổ sung vitamin A nên hạn chế ăn gan lợn. Nguyên nhân là bởi gan lợn chứa lượng vitamin A rất lớn. Nếu bổ sung quá mức, cơ thể có thể bị ngộ độc vitamin A với nhiều ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng này thậm chí có thể gây nguy hiểm.

Phụ nữ mang thai

Nhiều mẹ bầu băn khoăn liệu có nên ăn gan lợn trong thai kỳ. Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều gan lợn do thực phẩm này chứa hàm lượng vitamin A cao. Việc nạp quá nhiều vitamin A trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh cho thai nhi.

Một số lưu ý khi ăn gan lợn

Để ăn gan lợn an toàn và phát huy giá trị dinh dưỡng, chỉ nên sử dụng với lượng vừa phải, tối đa khoảng 2 lần/tuần. Khi mua, ưu tiên gan tươi có màu đỏ nâu hoặc đỏ sẫm tự nhiên, bề mặt bóng, không có mùi lạ; tránh gan bị thâm đen, biến màu hoặc hư hỏng. Gan cần được sơ chế kỹ, nấu chín hoàn toàn, không ăn sống hoặc tái để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng. Ngoài ra, không nên chế biến gan lợn cùng rau cần, gỏi cá hoặc cà rốt vì có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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