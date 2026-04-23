Ăn gan lợn thế nào để không gây hại cho sức khỏe?

Thứ Năm, 11:14, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gan lợn là thực phẩm quen thuộc, giàu đạm, sắt và vitamin, nhưng không phải ai ăn cũng tốt. Lợi ích của gan lợn phụ thuộc vào cách chế biến, tần suất sử dụng và từng đối tượng cụ thể.

Giá trị dinh dưỡng của gan lợn

Gan lợn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein, sắt, vitamin A, vitamin nhóm B, acid folic và nhiều khoáng chất cần thiết. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A cao giúp hỗ trợ thị lực, giảm khô mắt, đồng thời tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ tăng trưởng ở trẻ em.

Ngoài ra, gan lợn còn chứa các enzym hỗ trợ tiêu hóa, cùng vitamin C, selen và collagen giúp chống oxy hóa, cải thiện làn da. Đây cũng là nguồn bổ sung sắt hiệu quả cho người thiếu máu, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt hoặc cơ thể suy nhược.

Ăn gan lợn có tốt không?

Dù giàu dinh dưỡng, gan lợn vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng không đúng cách. Đây là cơ quan chuyển hóa chất độc của động vật nên có thể chứa cặn bã hoặc mầm bệnh nếu không được xử lý kỹ. Ngoài ra, gan lợn có hàm lượng cholesterol cao, người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cần hạn chế. Trong một số trường hợp, tồn dư kim loại nặng hoặc hóa chất từ thức ăn chăn nuôi cũng có thể tích tụ trong gan.

An gan lon the nao de khong gay hai cho suc khoe hinh anh 1
Gan lợn là thực phẩm quen thuộc, giàu đạm, sắt và vitamin, nhưng không phải ai ăn cũng tốt

Việc ăn gan lợn có tốt hay không còn phụ thuộc vào tần suất sử dụng. Trẻ em có thể ăn khoảng 1-2 bữa mỗi tuần để bổ sung vitamin A và sắt, trong khi người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng một lần/tuần để tránh nạp quá nhiều cholesterol.

Những ai không nên ăn gan lợn?

Đối với người khỏe mạnh, ăn gan lợn với lượng vừa phải có thể mang lại lợi ích như hỗ trợ thị lực, cải thiện làn da và bổ sung sắt. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng cần hạn chế hoặc tránh sử dụng thực phẩm này để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Phụ nữ mang thai là nhóm cần đặc biệt lưu ý. Gan lợn chứa lượng vitamin A rất cao, nếu tiêu thụ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến thai nhi, làm tăng nguy cơ dị tật. Vì vậy, phụ nữ mang thai chỉ nên ăn với tần suất rất hạn chế, khoảng 1-2 lần mỗi tháng.

Người có mỡ máu cao cũng không nên ăn gan lợn thường xuyên. Hàm lượng protein và chất béo trong gan lợn tương đối lớn, có thể khiến nồng độ mỡ máu tăng cao, làm bệnh diễn biến nặng hơn.

Người tăng huyết áp nên hạn chế gan lợn vì chứa nhiều cholesterol, ăn nhiều có thể khiến huyết áp khó kiểm soát. Người mắc bệnh gan cũng cần tránh do thực phẩm này giàu dinh dưỡng và chất béo, làm tăng gánh nặng chuyển hóa. Ngoài ra, người bị gout không nên ăn gan lợn vì hàm lượng purin cao có thể làm tăng acid uric và khiến bệnh nặng hơn.

Những lưu ý khi ăn gan lợn

Nhiều người lo ngại ăn gan lợn là nạp độc tố vào cơ thể, nhưng thực tế gan có chức năng chuyển hóa và đào thải chất độc. Do đó, lợi ích của gan lợn phụ thuộc vào cách lựa chọn và chế biến. Nên chọn gan tươi, màu sáng, đàn hồi tốt, tránh gan có màu bất thường hoặc mùi lạ. Trước khi nấu, cần ngâm nước muối, rửa sạch, loại bỏ máu đọng và nấu chín kỹ để hạn chế vi khuẩn, ký sinh trùng.

Ngoài ra, không nên chế biến gan lợn cùng rau giàu vitamin C vì dễ làm giảm giá trị dinh dưỡng. Gan lợn giàu dưỡng chất nhưng chỉ nên ăn với lượng hợp lý, lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Mẹo nhỏ giúp thịt lợn mềm mọng, ăn một lần là nhớ
Mẹo nhỏ giúp thịt lợn mềm mọng, ăn một lần là nhớ

VOV.VN - Thịt lợn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhưng dễ bị khô, dai nếu chế biến chưa đúng cách. Một vài mẹo đơn giản có thể giúp cải thiện độ mềm và hương vị món ăn.

Mẹo nhỏ giúp thịt lợn mềm mọng, ăn một lần là nhớ

Mẹo nhỏ giúp thịt lợn mềm mọng, ăn một lần là nhớ

VOV.VN - Thịt lợn quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhưng dễ bị khô, dai nếu chế biến chưa đúng cách. Một vài mẹo đơn giản có thể giúp cải thiện độ mềm và hương vị món ăn.

Ngày nào cũng ăn thịt lợn có tốt?
Ngày nào cũng ăn thịt lợn có tốt?

VOV.VN - Thịt lợn giàu dinh dưỡng, dễ chế biến nên trở thành món ăn quen thuộc hằng ngày của nhiều gia đình, song ăn quá thường xuyên có thể gây hại sức khỏe.

Ngày nào cũng ăn thịt lợn có tốt?

Ngày nào cũng ăn thịt lợn có tốt?

VOV.VN - Thịt lợn giàu dinh dưỡng, dễ chế biến nên trở thành món ăn quen thuộc hằng ngày của nhiều gia đình, song ăn quá thường xuyên có thể gây hại sức khỏe.

Ăn thịt lợn mỗi ngày có tốt?
Ăn thịt lợn mỗi ngày có tốt?

VOV.VN - Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, vậy ăn thịt lợn mỗi ngày có tốt không?

Ăn thịt lợn mỗi ngày có tốt?

Ăn thịt lợn mỗi ngày có tốt?

VOV.VN - Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt, vậy ăn thịt lợn mỗi ngày có tốt không?

