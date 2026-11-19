Vì sao vitamin D liên quan đến gan nhiễm mỡ?

Vitamin D tham gia điều hòa miễn dịch và phản ứng viêm, hỗ trợ chuyển hóa chất béo, glucose và cải thiện độ nhạy insulin. Đây đều là những quá trình có liên quan đến nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. Một số nghiên cứu ghi nhận tình trạng thiếu vitamin D khá phổ biến ở người mắc gan nhiễm mỡ, nhưng điều này không có nghĩa bổ sung vitamin D có thể trực tiếp điều trị bệnh. Duy trì đủ dưỡng chất cần đi kèm chế độ ăn cân đối, kiểm soát cân nặng và vận động thường xuyên.

5 thực phẩm giàu vitamin D hỗ trợ gan khỏe mạnh

Cá hồi - nguồn vitamin D tự nhiên dồi dào

Cá hồi giàu vitamin D và omega-3, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện mỡ máu, điều hòa phản ứng viêm và chuyển hóa chất béo. Hàm lượng chất béo tự nhiên trong cá cũng giúp cơ thể hấp thu vitamin D tốt hơn. Nên ưu tiên chế biến bằng cách hấp, nướng hoặc áp chảo ít dầu, có thể ăn 2-3 bữa mỗi tuần cùng rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ.

Lòng đỏ trứng - bổ sung vitamin D và choline

Lòng đỏ trứng cung cấp vitamin D, chất béo và choline - dưỡng chất tham gia vận chuyển, chuyển hóa chất béo tại gan. Trứng còn giàu protein, hỗ trợ duy trì cơ bắp và giúp cơ thể hấp thu vitamin tan trong dầu. Nên ưu tiên trứng luộc hoặc hấp, với lượng dùng phù hợp nhu cầu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe.

Nấm phơi nắng - nguồn vitamin D từ thực vật

Nấm hương, nấm mỡ và nấm maitake có thể tạo vitamin D2 khi tiếp xúc với ánh nắng hoặc tia cực tím, là nguồn bổ sung vitamin D từ thực vật. Nấm cũng ít năng lượng, chất béo, giàu chất xơ và hợp chất chống oxy hóa, phù hợp với chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Có thể dùng nấm để nấu canh, xào ít dầu hoặc trộn salad, kết hợp với chất béo lành mạnh để hỗ trợ hấp thu vitamin D.

Sữa chua Hy Lạp - hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

Sữa chua Hy Lạp giàu protein, giúp duy trì cơ bắp và kiểm soát cảm giác đói. Thực phẩm này còn chứa lợi khuẩn hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột; một số sản phẩm được bổ sung vitamin D. Nên chọn loại không đường hoặc ít đường, dùng vào bữa sáng hoặc bữa phụ cùng các loại hạt và trái cây ít đường.

Quả bơ - chất béo lành mạnh hỗ trợ hấp thu vitamin D

Bơ giàu chất béo không bão hòa đơn, vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa, có lợi cho tim mạch và giúp cơ thể hấp thu vitamin D từ thực phẩm khác. Có thể ăn bơ tươi, trộn salad hoặc làm sinh tố không đường. Tuy nhiên, do chứa nhiều năng lượng, nên dùng với lượng vừa phải, nhất là khi cần kiểm soát cân nặng và mỡ gan.

Cách kết hợp thực phẩm để tăng hấp thu vitamin D và hỗ trợ giảm mỡ gan

Do vitamin D tan trong chất béo, nên kết hợp thực phẩm giàu dưỡng chất này với dầu ô liu, quả bơ hoặc các loại hạt để hỗ trợ hấp thu. Để bảo vệ sức khỏe gan, nên ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ, hạn chế rượu bia, đồ uống nhiều đường, đồng thời duy trì vận động và kiểm soát cân nặng. Không có thực phẩm riêng lẻ nào điều trị được gan nhiễm mỡ; việc bổ sung vitamin D cần căn cứ vào nhu cầu thực tế và hướng dẫn của bác sĩ.