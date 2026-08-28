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Ăn gừng thế nào để hỗ trợ huyết áp và sức khỏe tim mạch?

Thứ Sáu, 11:20, 28/08/2026
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VOV.VN - Gừng chứa gingerol, shogaol cùng các hợp chất có lợi, vừa tăng hương vị món ăn vừa giúp giảm phụ thuộc vào muối. 3 cách đơn giản dưới đây giúp thêm gừng vào thực đơn, hỗ trợ chế độ ăn tốt cho tim mạch.

Pha trà gừng từ gừng tươi

Trà gừng là cách đơn giản để bổ sung gừng. Chỉ cần thái lát hoặc đập dập gừng tươi, ngâm với nước nóng vài phút và hạn chế đường. Có thể thêm chút chanh để tăng hương vị.

Gừng chứa gingerol, shogaol và các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ huyết áp, nhưng chưa đủ cơ sở xem trà gừng là phương pháp điều trị.

Người đang dùng thuốc hạ huyết áp không nên tự ý giảm hoặc ngừng thuốc. Gừng dùng trong thực phẩm thường khá an toàn, nhưng một số người có thể bị ợ nóng hoặc khó chịu tiêu hóa.

An gung the nao de ho tro huyet ap va suc khoe tim mach hinh anh 1
Gừng chứa gingerol, shogaol cùng các hợp chất có lợi, vừa tăng hương vị món ăn vừa giúp giảm phụ thuộc vào muối

Thêm gừng tươi vào các món xào

Gừng tươi có thể kết hợp với rau củ, nấm, cá, thịt nạc hoặc đậu phụ trong các món xào. Vị cay thơm giúp món ăn đậm đà hơn, từ đó giảm nhu cầu dùng nhiều muối.

Có thể kết hợp gừng với tỏi, hành, tiêu, rau thơm hoặc chanh để tăng hương vị. Tuy nhiên, nước mắm, nước tương, bột nêm và sốt chế biến sẵn vẫn chứa nhiều natri nên cần dùng vừa phải. Để tốt hơn cho tim mạch, nên tăng rau củ, ưu tiên cá, thịt nạc, đậu phụ, dùng ít dầu và hạn chế gia vị mặn.

Thêm gừng vào súp và các món nước

Gừng có thể thái lát, thái sợi hoặc băm nhỏ để thêm vào súp, canh và nước dùng, giúp món ăn thơm ngon hơn và hạn chế dùng nhiều gia vị mặn. Có thể kết hợp gừng với cà rốt, bí đỏ, nấm trong súp rau củ; thêm vài lát vào canh cá để giảm mùi tanh; dùng cùng thịt gia cầm, thịt nạc, đậu và nấm; hoặc nấu nước dùng với hành, tiêu, rau thơm. Tuy nhiên, natri còn có trong hạt nêm, nước mắm, nước tương, viên súp và nước dùng đóng gói, vì vậy người cần kiểm soát huyết áp nên sử dụng vừa phải. Gừng chứa các hợp chất được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa, chống viêm nhưng không thay thế thuốc điều trị; người tăng huyết áp vẫn cần theo dõi huyết áp và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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