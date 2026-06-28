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Ăn hoa quả thay cơm có thực sự giúp giảm cân? Sự thật không phải ai cũng biết

Chủ Nhật, 09:19, 28/06/2026
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VOV.VN - Nhiều người chọn ăn trái cây thay cơm để giảm cân vì cho rằng đây là cách vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, thói quen này có thực sự mang lại hiệu quả như mong đợi?

Ăn hoa quả thay cơm có được không?

Muốn giảm cân hiệu quả, lượng calo nạp vào phải thấp hơn lượng calo cơ thể tiêu hao. Tuy nhiên, chế độ ăn vẫn cần bảo đảm cân đối giữa chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất. Dù giàu carbohydrate tự nhiên, trái cây không thể thay thế hoàn toàn các nhóm thực phẩm khác trong bữa ăn hàng ngày.

Trái cây chứa nhiều đường và năng lượng

Nhiều loại trái cây chứa lượng đường và calo khá cao nên không thích hợp để thay thế hoàn toàn cơm. Ăn quá nhiều có thể khiến dư thừa năng lượng và tăng cân. Người muốn giảm cân nên hạn chế nhãn, chôm chôm, mít, sầu riêng, dưa hấu, đồng thời ưu tiên táo, bưởi, lê, thanh long, bơ hoặc dâu tây với khẩu phần khoảng 200 - 300g mỗi ngày.

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Nhiều người chọn ăn trái cây thay cơm để giảm cân vì cho rằng đây là cách vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp kiểm soát cân nặng

Dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng

Trái cây chủ yếu chứa nước, vitamin và chất xơ, trong khi rất ít protein và chất béo. Vì vậy, nếu chỉ ăn trái cây trong thời gian dài, cơ thể dễ thiếu hụt dưỡng chất, gây mất cân bằng dinh dưỡng, giảm năng lượng và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những sai lầm thường gặp khi ăn trái cây

Ăn quá nhiều trái cây

Trái cây tốt cho sức khỏe nhưng không có nghĩa là có thể ăn không giới hạn. Khi lượng đường tự nhiên được nạp vào quá nhiều, phần dư thừa sẽ chuyển hóa thành mỡ tích tụ trong cơ thể. Điều này không chỉ khiến việc giảm cân thất bại mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và tim mạch.

Dùng trái cây thay rau xanh

Không ít người cho rằng trái cây có thể thay thế hoàn toàn rau xanh. Thực tế, rau xanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất và muối khoáng hơn so với nhiều loại trái cây.

Chẳng hạn, cà rốt hay bắp cải có hàm lượng vitamin cao gấp nhiều lần so với táo hoặc lê. Vì vậy, để bảo đảm dinh dưỡng, rau xanh vẫn cần được bổ sung đầy đủ trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Ăn trái cây ngay sau bữa chính

Nhiều người có thói quen ăn trái cây tráng miệng ngay sau khi dùng bữa. Tuy nhiên, nếu lựa chọn các loại trái cây ngọt, lượng đường trong máu sẽ tăng cao hơn, đặc biệt không có lợi đối với người mắc đái tháo đường hoặc có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Có nên ăn trái cây thay bữa sáng?

Nhiều người chọn ăn trái cây thay bữa sáng để giảm cân. Tuy nhiên, dù giàu vitamin và khoáng chất, trái cây không cung cấp đủ protein và năng lượng cho cơ thể hoạt động. Bên cạnh đó, chuối, cà chua hay hồng không nên ăn khi bụng đói vì có thể gây khó chịu cho dạ dày. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, bữa sáng đầy đủ dưỡng chất kết hợp ăn trái cây hợp lý mang lại lợi ích tốt hơn cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

Làm thế nào để ăn trái cây đúng cách?

Để tận dụng lợi ích của trái cây, nên ăn khoảng 200 - 300g mỗi ngày, ưu tiên các loại có chỉ số đường huyết thấp như táo, bưởi, lê, thanh long và kết hợp với chế độ ăn cân đối thay vì thay thế hoàn toàn các nhóm thực phẩm khác.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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