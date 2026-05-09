Ăn khổ qua có hại gan như nhiều người nghĩ?

Thứ Bảy, 09:15, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khổ qua (mướp đắng) là thực phẩm quen thuộc, giàu chất chống oxy hóa và thường xuất hiện trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu ăn khổ qua có ảnh hưởng đến men gan hay sức khỏe gan hay không.

Ăn khổ qua có tăng men gan không?

Khổ qua giàu vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy ăn khổ qua đúng cách làm tăng men gan ở người khỏe mạnh. Ngược lại, loại thực phẩm này còn có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào gan, tuy nhiên cần tránh lạm dụng hoặc dùng liều cao trong thời gian dài.

Ăn khổ qua đúng cách có lợi gì cho gan?

Hỗ trợ quá trình chuyển hóa

Ăn khổ qua đúng cách không làm tăng men gan ở người khỏe mạnh. Các hợp chất chống oxy hóa trong loại quả này có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa của cơ thể, từ đó giúp gan hoạt động ổn định hơn khi kết hợp cùng chế độ ăn cân đối.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy khổ qua có khả năng hỗ trợ ổn định đường huyết ở mức độ nhất định. Khi lượng đường trong máu được kiểm soát tốt hơn, gan cũng giảm áp lực trong việc điều hòa glucose.

An kho qua co hai gan nhu nhieu nguoi nghi hinh anh 1
Khổ qua (mướp đắng) là thực phẩm quen thuộc, giàu chất chống oxy hóa và thường xuất hiện trong chế độ ăn lành mạnh

Bảo vệ tế bào gan

Nhờ chứa các hoạt chất chống oxy hóa tự nhiên, khổ qua có thể góp phần giảm tổn thương tế bào do stress oxy hóa - yếu tố liên quan đến nhiều bệnh lý gan.

Hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong khổ qua giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, hạn chế táo bón và hỗ trợ duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Điều này cũng góp phần hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa nói chung.

Ăn khổ qua thế nào để tốt cho gan?

Dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, khổ qua vẫn nên được sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả tốt nhất. Người dùng nên ăn với lượng vừa phải, ưu tiên các món luộc, hấp hoặc nấu canh thay vì chiên xào nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, không nên ăn khi bụng đói, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Kết hợp khổ qua với chế độ ăn uống cân bằng và sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp hỗ trợ chức năng gan và sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Tác dụng phụ cần lưu ý khi ăn khổ qua

Dù tốt cho sức khỏe, khổ qua vẫn có thể gây một số tác dụng phụ nếu sử dụng không đúng cách. Ăn quá nhiều dễ gây đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy hoặc làm hạ đường huyết, đặc biệt ở người đang dùng thuốc điều trị tiểu đường. Người có dạ dày nhạy cảm, phụ nữ mang thai hoặc người dễ dị ứng cũng nên thận trọng khi sử dụng. Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn khổ qua với lượng hợp lý để vừa tận dụng lợi ích dinh dưỡng vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

muop_dang.jpg

Uống nước mướp đắng mỗi ngày: Tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn rủi ro?

VOV.VN - Nước mướp đắng (khổ qua) từ lâu được nhiều người lựa chọn như một loại thức uống thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên liệu có mang lại lợi ích như kỳ vọng hay tiềm ẩn những rủi ro đối với sức khỏe vẫn là vấn đề được không ít người quan tâm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mướp đắng và tác dụng bất ngờ với bệnh tiểu đường
VOV.VN - Mướp đắng, còn gọi là khổ qua, là loại rau quả quen thuộc trong bữa ăn và được y học cổ truyền sử dụng để chữa nhiều bệnh như đau bụng, tiêu chảy, sốt hay bệnh ngoài da. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu cho thấy, mướp đắng có khả năng hỗ trợ giảm đường huyết, song việc dùng nó như một phương pháp điều trị tiểu đường vẫn còn gây tranh cãi.

Khám phá công dụng bất ngờ của mướp đắng
VOV.VN - Mướp đắng, hay còn gọi là khổ qua, từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ là loại rau được ưa chuộng nhờ vị đắng đặc trưng, mướp đắng còn được y học cổ truyền đánh giá cao như một vị thuốc với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Cách làm trà mướp đắng giúp thanh nhiệt, mát gan
VOV.VN - Mướp đắng từ lâu được biết đến như nguyên liệu giúp thanh nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách pha trà từ loại quả này.

