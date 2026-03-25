Uống nước mướp đắng mỗi ngày: Tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn rủi ro?

Thứ Tư, 09:36, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước mướp đắng (khổ qua) từ lâu được nhiều người lựa chọn như một loại thức uống thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên liệu có mang lại lợi ích như kỳ vọng hay tiềm ẩn những rủi ro đối với sức khỏe vẫn là vấn đề được không ít người quan tâm.

Giá trị dinh dưỡng của mướp đắng

Mướp đắng là loại cây leo phổ biến ở vùng nhiệt đới, loại quả này chứa nhiều dưỡng chất có lợi như vitamin C, vitamin A, chất xơ, cùng các khoáng chất như sắt, kali, magie, kẽm… Nhờ vậy, mướp đắng được đánh giá là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nếu sử dụng hợp lý.

Những lợi ích đáng chú ý

Khi dùng với lượng phù hợp, nước mướp đắng có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe:

Thanh nhiệt, giải độc: Giúp làm mát cơ thể, giảm cảm giác nóng trong.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Một số hoạt chất như charantin và polypeptide-P có thể góp phần điều hòa lượng đường trong máu.

Tăng cường miễn dịch: Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại.

Nước mướp đắng được nhiều người lựa chọn như một loại thức uống thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết

Hỗ trợ tiêu hóa: Có thể giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu.

Làm đẹp da: Một số hợp chất có khả năng kháng viêm, hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn.

Bảo vệ gan, giảm mỡ máu: Nhờ đặc tính chống oxy hóa, mướp đắng có thể hỗ trợ chức năng gan và góp phần giảm cholesterol xấu.

Hỗ trợ giảm cân: Ít calo, giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức.

Ngoài ra, một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất mướp đắng có tiềm năng ức chế tế bào ung thư. Tuy nhiên, các kết quả này vẫn cần được kiểm chứng thêm trên cơ thể người.

Dù có nhiều lợi ích, việc uống nước mướp đắng quá thường xuyên hoặc sử dụng với liều lượng lớn có thể gây tác dụng ngược. Nguyên nhân là do mướp đắng có tính hàn, tác động mạnh đến đường huyết và hệ tiêu hóa.

Một số rủi ro có thể gặp phải

Rối loạn tiêu hóa: Gây đầy bụng, đau bụng, tiêu chảy, đặc biệt ở người có dạ dày yếu.

Hạ đường huyết: Có thể xảy ra khi dùng nhiều hoặc kết hợp với thuốc điều trị tiểu đường.

Ảnh hưởng đến thai kỳ: Một số thành phần trong mướp đắng có thể gây co thắt tử cung.

Nguy cơ thiếu máu nhẹ: Nếu sử dụng kéo dài với liều cao.

Sử dụng thế nào cho hợp lý?

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên uống nước mướp đắng ở mức vừa phải, khoảng 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần 150-200 ml. Không nên sử dụng liên tục trong thời gian dài, đặc biệt tránh uống khi đói hoặc vào buổi tối để hạn chế ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Những đối tượng cần thận trọng

Một số nhóm người nên hạn chế hoặc không sử dụng nước mướp đắng, bao gồm:

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú

Người huyết áp thấp

Người có đường huyết thấp hoặc đang dùng thuốc điều trị tiểu đường

Người mắc bệnh dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích

Người có cơ địa lạnh, dễ bị lạnh bụng

Cách chế biến an toàn

Nước mướp đắng có thể được chế biến theo nhiều cách như ép tươi hoặc pha trà từ mướp đắng khô. Khi dùng tươi, nên ngâm nước muối và rửa sạch để giảm vị đắng, có thể kết hợp thêm mật ong hoặc trái cây như táo, chanh để dễ uống hơn. Với dạng khô, mướp đắng có thể hãm như trà, vừa tiện bảo quản vừa dịu hơn cho hệ tiêu hóa.

Khám phá công dụng bất ngờ của mướp đắng

VOV.VN - Mướp đắng, hay còn gọi là khổ qua, từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ là loại rau được ưa chuộng nhờ vị đắng đặc trưng, mướp đắng còn được y học cổ truyền đánh giá cao như một vị thuốc với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Mướp đắng và tác dụng bất ngờ với bệnh tiểu đường

VOV.VN - Mướp đắng, còn gọi là khổ qua, là loại rau quả quen thuộc trong bữa ăn và được y học cổ truyền sử dụng để chữa nhiều bệnh như đau bụng, tiêu chảy, sốt hay bệnh ngoài da. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu cho thấy, mướp đắng có khả năng hỗ trợ giảm đường huyết, song việc dùng nó như một phương pháp điều trị tiểu đường vẫn còn gây tranh cãi.

Cách làm trà mướp đắng giúp thanh nhiệt, mát gan

VOV.VN - Mướp đắng từ lâu được biết đến như nguyên liệu giúp thanh nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách pha trà từ loại quả này.

Mẹo xử lý tối đa vị đắng của mướp đắng

VOV.VN - Mướp đắng (khổ qua) có tác dụng làm mát và tốt cho sức khỏe; tuy nhiên nhiều người sẽ không ăn được nếu không làm giảm vị đắng xuống mức tối thiểu.

