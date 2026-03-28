Ăn khoai lang buổi tối: Bí quyết đơn giản giúp ngủ ngon hơn ít ai biết

Thứ Bảy, 11:28, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giấc ngủ không chỉ phụ thuộc vào tinh thần mà còn chịu ảnh hưởng từ bữa tối. Ít ai biết, khoai lang nếu ăn đúng cách có thể giúp cơ thể thư giãn, dễ ngủ hơn, trái với quan niệm cho rằng đây là thực phẩm không nên dùng vào buổi tối.

Không gây nặng bụng nếu ăn đúng cách

Đầy bụng khi ăn khoai lang buổi tối thường do ăn quá nhiều hoặc ăn sát giờ ngủ, khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động khi cơ thể cần nghỉ ngơi. Thực tế, nếu ăn lượng vừa phải và trước khi ngủ 2-3 tiếng, khoai lang khi được nấu chín kỹ vẫn dễ tiêu hóa, ít gây khó chịu nhờ chứa tinh bột phức và chất xơ hấp thu chậm.

Ổn định đường huyết, hạn chế thức giấc ban đêm

Biến động đường huyết là một trong những nguyên nhân khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Khi lượng đường trong máu giảm thấp vào ban đêm, cơ thể có thể kích hoạt phản ứng để bù năng lượng, khiến người ngủ dễ tỉnh giấc.

Nếu sử dụng khoai lang đúng thời điểm và khẩu phần, đây có thể là lựa chọn đơn giản giúp cải thiện giấc ngủ một cách tự nhiên và an toàn

Khoai lang là nguồn tinh bột hấp thu chậm, giúp giải phóng năng lượng đều đặn trong thời gian dài. Nhờ đó, mức đường huyết được duy trì ổn định hơn trong suốt đêm, giảm tình trạng thức giấc do đói hoặc mệt.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ trong khoai lang còn góp phần làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Khi đường huyết ít dao động, hệ thần kinh cũng ít bị kích thích, từ đó giúp giấc ngủ sâu và liền mạch hơn, đặc biệt với những người hay tỉnh giấc giữa đêm.

Hỗ trợ thư giãn hệ thần kinh

Khoai lang chứa nhiều vitamin nhóm B và các khoáng chất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh. Những vi chất này đóng vai trò điều hòa dẫn truyền thần kinh, giúp cơ thể giảm căng thẳng sau một ngày làm việc.

Đáng chú ý, magie - một khoáng chất có trong khoai lang, có tác dụng làm dịu hệ thần kinh trung ương, giảm kích thích và hỗ trợ thư giãn cơ bắp. Nhờ đó, cảm giác bồn chồn, khó chịu trước khi ngủ có thể được cải thiện.

Việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất từ thực phẩm cũng góp phần cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến giấc ngủ. Khi cơ thể ở trạng thái ổn định, cảm giác buồn ngủ sẽ đến tự nhiên hơn, tạo nền tảng cho một giấc ngủ sâu và chất lượng.

Có thể thấy, khoai lang không phải là thực phẩm “cần tránh” vào buổi tối như nhiều người vẫn nghĩ. Ngược lại, nếu sử dụng đúng thời điểm và khẩu phần, đây có thể là lựa chọn đơn giản giúp cải thiện giấc ngủ một cách tự nhiên và an toàn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Ăn khoai lang mỗi sáng, vì sao mỡ vẫn không giảm?

Ăn khoai lang lúc nào để no lâu và tốt cho sức khỏe?

Ăn khoai lang mỗi ngày, sức khỏe và ngoại hình sẽ thay đổi đáng kinh ngạc

