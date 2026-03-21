Ăn khoai lang cả vỏ đem lại vô vàn lợi ích với sức khỏe lại ít người biết

Thứ Bảy, 14:00, 21/03/2026
VOV.VN - Nhiều người có thói quen gọt sạch vỏ khoai lang trước khi ăn vì sợ bẩn hoặc không ngon miệng. Tuy nhiên, việc ăn cả vỏ không chỉ giúp giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng mà còn mang lại những tác động tích cực không ngờ cho cơ thể.

Nguồn cung cấp chất xơ dồi dào cho hệ tiêu hóa

Vỏ khoai lang là nơi tập trung phần lớn lượng chất xơ không hòa tan của cả củ khoai. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển. Việc ăn khoai lang cả vỏ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, rất có lợi cho việc kiểm soát cân nặng.

Chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao

Lớp vỏ mỏng manh của khoai lang, đặc biệt là các loại có vỏ màu tím hoặc đỏ, rất giàu anthocyanins và beta-carotene. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các nghiên cứu cho thấy nồng độ các hợp chất này ở vỏ cao gấp nhiều lần so với phần thịt bên trong, biến lớp vỏ thành "lá chắn" bảo vệ sức khỏe tự nhiên.

An khoai lang ca vo dem lai vo van loi ich voi suc khoe lai it nguoi biet hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và huyết áp

Trong vỏ khoai lang chứa một lượng đáng kể kali và các khoáng chất thiết yếu khác. Kali giúp cơ thể đào thải lượng natri dư thừa, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch và ổn định huyết áp. Ngoài ra, các hợp chất thực vật có trong vỏ còn giúp giảm hàm lượng cholesterol xấu (LDL), góp phần ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch và bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh.

Tăng cường thị lực và hệ miễn dịch

Lượng beta-carotene (tiền vitamin A) dồi dào trong vỏ khoai lang là dưỡng chất vàng cho đôi mắt. Vitamin A không chỉ giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa chứng quáng gà mà còn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì màng nhầy khỏe mạnh, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn qua đường hô hấp. Việc duy trì thói quen ăn khoai lang cả vỏ là cách đơn giản và tiết kiệm nhất để bạn nâng cao sức đề kháng cho cơ thể mỗi ngày.

Hỗ trợ quá trình giảm cân bền vững

Nếu bạn đang ăn kiêng, vỏ khoai lang chính là "vũ khí" bí mật. Nhờ hàm lượng chất xơ vượt trội, ăn khoai cả vỏ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Hơn nữa, chất xơ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru, ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng. Một củ khoai lang luộc cả vỏ vào bữa sáng là khởi đầu hoàn hảo cho mục tiêu giữ dáng.

Khi sử dụng vỏ khoai lang, bạn cần lưu ý những điểm mấu chốt sau:

Vệ sinh kỹ: Rửa sạch đất cát bằng bàn chải hoặc ngâm nước muối loãng vì vỏ tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

- Chọn lọc củ: Tuyệt đối không ăn vỏ của những củ có đốm đen, vằn đỏ hoặc bị nấm mốc vì chứa độc tố gây hại cho gan.

- Chế biến: Ưu tiên luộc, hấp hoặc nướng thay vì chiên xào để bảo toàn tối đa lượng vitamin và khoáng chất.

Gừng có thực sự tốt cho gan? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Không chỉ là gia vị quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, gừng còn được xem như một dược liệu tự nhiên với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, tác động của gừng đối với gan - cơ quan giữ vai trò giải độc và chuyển hóa quan trọng, đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Suy tuyến yên có thể “đánh cắp” cơ hội làm cha mẹ

VOV.VN - Suy tuyến yên - một rối loạn nội tiết ít được chú ý - đang trở thành nguyên nhân tiềm ẩn nhưng nghiêm trọng dẫn đến vô sinh ở cả nam và nữ. Nhiều trường hợp vô sinh kéo dài không rõ nguyên nhân chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn của suy tuyến yên, làm giảm đáng kể cơ hội điều trị thành công.

Muốn siết dáng hiệu quả? Thử ngay 4 thực đơn tăng cơ giảm mỡ này

VOV.VN - Muốn tăng cơ, giảm mỡ hiệu quả, tập luyện thôi chưa đủ mà cần kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý. Dưới đây là những nguyên tắc ăn uống và thực đơn gợi ý giúp cải thiện vóc dáng và duy trì sức khỏe.

Nước chanh có giúp giảm acid uric, điều trị bệnh gout?

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân gout truyền tai nhau rằng uống nước chanh tươi mỗi ngày sẽ “rửa” bớt acid uric, thậm chí có người hy vọng chỉ cần uống chanh là đủ, không cần dùng thuốc nữa. Liệu phương pháp này có thật sự hiệu quả như lời đồn?

