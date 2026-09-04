Ăn na bở hay na dai dễ tăng cân hơn?

Sự khác biệt giữa na bở và na dai về dinh dưỡng

Na bở có thịt mềm, vị ngọt đậm, dễ ăn; trong khi na dai chắc, dẻo và cần nhai lâu hơn. Tuy nhiên, hai loại không khác biệt đáng kể về dinh dưỡng, trung bình 100g na cung cấp khoảng 90-100 kcal, chủ yếu từ đường tự nhiên. Na bở dễ ăn nhanh và ăn nhiều, còn na dai có thể giúp kéo dài thời gian ăn, hỗ trợ kiểm soát khẩu phần.

Với người kiểm soát cân nặng, chọn na bở hoặc na dai với khẩu phần hợp lý giúp hạn chế tăng cân

Loại na nào phù hợp hơn khi muốn kiểm soát cân nặng?

Na dai có thể phù hợp hơn với người kiểm soát cân nặng nhờ đặc điểm cần nhai kỹ, giúp ăn chậm và dễ nhận biết cảm giác no, từ đó hạn chế ăn quá mức. Loại na này cũng thường có vị ngọt nhẹ hơn, giúp người ăn dễ dừng ở một khẩu phần. Tuy nhiên, na bở không cần loại bỏ nếu muốn giảm hoặc duy trì cân nặng. Hai loại không chênh lệch nhiều về năng lượng, nên khẩu phần ăn mới là yếu tố quan trọng nhất.

Lưu ý khi ăn na để tránh tăng cân

Dù chọn na bở hay na dai, nên kiểm soát khẩu phần khoảng 100-150g mỗi lần, tương đương một quả nhỏ, để tránh nạp quá nhiều đường và năng lượng. Người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết càng nên chú ý lượng ăn và tham khảo nhân viên y tế khi cần. Na nên được kết hợp với chế độ ăn đa dạng, giàu rau xanh và protein. Quan trọng hơn việc chọn na bở hay na dai là ăn vừa phải và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối.