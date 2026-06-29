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Ăn rau mồng tơi mùa hè có lợi gì cho sức khỏe?

Thứ Hai, 08:33, 29/06/2026
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VOV.VN - Ăn rau mồng tơi mùa hè mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng và bảo vệ tim mạch. Loại rau quen thuộc này còn giúp xương chắc khỏe, làm chậm lão hóa, tuy nhiên một số đối tượng cần hạn chế sử dụng để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Theo Everyday Health, việc thường xuyên bổ sung rau mồng tơi vào thực đơn mùa nóng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giúp thanh nhiệt cơ thể

Thời tiết oi bức vào mùa hè khiến cơ thể dễ mất nước và xuất hiện cảm giác nóng trong. Rau mồng tơi có tính mát, chứa hàm lượng nước cao, giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể và hỗ trợ giảm cảm giác khó chịu do nắng nóng.

An rau mong toi mua he co loi gi cho suc khoe hinh anh 1
Rau mồng tơi là món ăn quen thuộc mùa hè, giúp thanh nhiệt cơ thể và bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Mồng tơi giàu chất xơ và chất nhầy tự nhiên, giúp nhuận tràng, hỗ trợ hoạt động của đường ruột, phòng ngừa táo bón - tình trạng thường gặp khi cơ thể thiếu nước trong mùa hè.

Tăng cường sức đề kháng

Theo dữ liệu dinh dưỡng của USDA, rau mồng tơi chứa nhiều vitamin C cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ chức năng miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và thúc đẩy quá trình phục hồi tổn thương.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Chất xơ trong rau mồng tơi giúp hạn chế hấp thu cholesterol xấu (LDL), từ đó có thể góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong rau còn giúp bảo vệ thành mạch máu trước tác động của các gốc tự do.

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Mồng tơi cung cấp một lượng canxi đáng kể, giúp duy trì sức khỏe của xương và răng. Việc bổ sung loại rau này thường xuyên có thể góp phần giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Làm chậm quá trình lão hóa

Rau mồng tơi chứa beta-carotene - tiền chất của vitamin A. Đây là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và tốt cho thị lực.

Những người nên hạn chế ăn rau mồng tơi

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, người bị sỏi thận hoặc đang được bác sĩ theo dõi tình trạng tăng axit uric nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng thường xuyên rau mồng tơi. Khi chế biến, không nên nấu quá lâu để tránh làm giảm hàm lượng vitamin và khoáng chất có trong rau.

Với vị ngọt mát, dễ ăn và giàu dinh dưỡng, rau mồng tơi là một trong những lựa chọn lý tưởng giúp bổ sung dưỡng chất và bảo vệ sức khỏe trong những ngày hè nóng bức.

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Rau mồng tơi và bài thuốc dân gian chữa táo bón cho trẻ

VOV.VN - Táo bón là một rối loạn tiêu hóa khá phổ biến ở trẻ nhỏ, khiến trẻ khó chịu, biếng ăn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong dân gian, rau mồng tơi thường được sử dụng như một cách hỗ trợ cải thiện tình trạng này. Vậy loại rau quen thuộc này có thực sự hiệu quả trong việc chữa táo bón cho trẻ?

Thu Hiền/VTC News
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