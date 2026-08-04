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Ăn trứng thế nào để cơ thể hấp thụ vitamin D tốt hơn?

Thứ Ba, 11:32, 04/08/2026
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VOV.VN - Trứng là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên, tập trung chủ yếu ở lòng đỏ. Cách chế biến và kết hợp trứng với thực phẩm khác có thể giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn dưỡng chất quan trọng cho xương và hệ miễn dịch này.

Vì sao vitamin D trong trứng cần được hấp thụ đúng cách?

Vitamin D là vitamin tan trong chất béo nên được hấp thụ tốt hơn khi ăn cùng chất béo lành mạnh. Dù lòng đỏ trứng đã chứa chất béo, việc kết hợp thêm nguồn chất béo tốt có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu vitamin D, giúp cơ thể tận dụng hiệu quả hơn dưỡng chất này.

Cách ăn trứng giúp hấp thụ vitamin D hiệu quả

Để tăng khả năng hấp thụ vitamin D từ trứng, bạn có thể chú ý đến thành phần đi kèm và cách chế biến.

Kết hợp với chất béo lành mạnh

Khi ăn trứng, có thể kết hợp một lượng vừa phải chất béo lành mạnh từ dầu ô liu, bơ, hạnh nhân, óc chó, hạt chia hoặc hạt bí. Các thực phẩm này giàu chất béo không bão hòa, hỗ trợ hấp thụ vitamin D và tốt cho sức khỏe tim mạch.

An trung the nao de co the hap thu vitamin d tot hon hinh anh 1
Vitamin D là vitamin tan trong chất béo nên được hấp thụ tốt hơn khi ăn cùng chất béo lành mạnh

Ăn cùng thực phẩm giàu vitamin D

Khi ăn trứng, có thể kết hợp thêm các thực phẩm giàu vitamin D như cá hồi, cá mòi, cá thu hoặc sữa và sản phẩm từ sữa được bổ sung vitamin D. Cách kết hợp này vừa đa dạng nguồn cung cấp vitamin D, vừa giúp tăng tổng lượng dưỡng chất trong khẩu phần, thay vì chỉ phụ thuộc vào lượng vitamin D có trong trứng.

Không nên bỏ lòng đỏ

Một số người chỉ ăn lòng trắng để hạn chế chất béo hoặc cholesterol. Tuy nhiên, lòng đỏ là phần chứa phần lớn vitamin D của quả trứng.

Nếu không có yêu cầu đặc biệt từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn cả quả trứng giúp cơ thể nhận được nhiều dưỡng chất hơn, trong đó có vitamin D, vitamin A, choline và một số khoáng chất.

Cách chế biến có ảnh hưởng đến vitamin D không?

Các cách chế biến như luộc, chần, chiên hoặc ốp la nhìn chung không làm giảm đáng kể lượng vitamin D trong trứng. Tuy nhiên, nướng ở nhiệt độ quá cao hoặc kéo dài có thể khiến vitamin D hao hụt nhiều hơn. Để giữ dưỡng chất và hỗ trợ hấp thụ vitamin D, có thể chế biến trứng với một lượng nhỏ dầu lành mạnh như dầu ô liu hoặc dầu cải.

Những lưu ý giúp cơ thể hấp thụ vitamin D tốt hơn

Bên cạnh chế độ ăn, nên duy trì lối sống lành mạnh để hỗ trợ hấp thụ và chuyển hóa vitamin D: ăn uống đa dạng, cân đối; giữ cân nặng hợp lý; tiếp xúc ánh nắng phù hợp để cơ thể tự tổng hợp vitamin D và không tự bổ sung vitamin D liều cao khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhân viên y tế.

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Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng

VOV.VN - Trứng gà giàu protein, vitamin và khoáng chất, là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây gan nhiễm mỡ. Vậy ăn trứng gà nhiều có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lá gan?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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