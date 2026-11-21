Trời lạnh, phở bò hay cà phê sữa là lựa chọn quen thuộc nhưng người có axit uric cao hoặc mắc gout cần cân nhắc lượng purin, đường và chất béo trong bữa sáng. Kết hợp thực phẩm phù hợp, uống đủ nước và sinh hoạt khoa học giúp hỗ trợ kiểm soát bệnh. Dưới đây là 5 món ăn sáng dễ chế biến nên tham khảo.

Cháo yến mạch kết hợp sữa ít béo

Yến mạch giàu chất xơ hòa tan, giúp kéo dài cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Khi được nấu thành cháo nóng, thực phẩm này vừa dễ ăn trong những ngày lạnh, vừa phù hợp với chế độ dinh dưỡng của người mắc gout nhờ hàm lượng purin tương đối thấp.

Để tăng giá trị dinh dưỡng, có thể kết hợp yến mạch với sữa ít béo thay cho sữa đặc hoặc sữa nguyên kem. Các sản phẩm sữa ít béo được khuyến khích trong chế độ ăn của người mắc gout bởi có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát axit uric máu và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Vào mùa lạnh, người có axit uric máu cao hoặc mắc bệnh gout nên chú trọng lựa chọn bữa sáng phù hợp

Bánh mì nguyên cám ăn cùng trứng

Bánh mì nguyên cám cung cấp carbohydrate phức hợp và chất xơ, giúp bổ sung năng lượng, duy trì cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Trong khi đó, trứng là nguồn protein chất lượng cao, có hàm lượng purin thấp, phù hợp để thay thế một phần thịt đỏ trong bữa sáng.

Tuy nhiên, người ăn cần chú ý đến cách chế biến và thực phẩm ăn kèm. Nên ưu tiên trứng luộc hoặc trứng ốp la với lượng dầu vừa phải, thay vì chiên nhiều dầu mỡ. Đồng thời, hạn chế ăn kèm thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt chế biến sẵn để tránh làm tăng lượng chất béo và muối trong khẩu phần.

Khoai lang luộc kết hợp sữa chua ít đường

Khoai lang luộc là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng mùa lạnh nhờ cách chế biến đơn giản, dễ ăn và cung cấp nguồn tinh bột, chất xơ cùng nhiều vitamin. Khi kết hợp với sữa chua ít đường, món ăn giúp bổ sung thêm protein và lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa.

Người có axit uric máu cao nên ưu tiên sữa chua ít đường hoặc không đường, hạn chế các sản phẩm chứa nhiều đường bổ sung. Đặc biệt, cần kiểm soát lượng đường fructose trong khẩu phần ăn vì việc tiêu thụ quá nhiều fructose có thể kích thích gan tăng sản xuất axit uric, từ đó làm tăng nguy cơ tích tụ tinh thể urat tại các khớp.

Phở hoặc bún rau củ với lượng thịt nạc phù hợp

Phở hoặc bún nóng phù hợp với những ngày lạnh, nhưng người cần kiểm soát axit uric nên hạn chế nước dùng hầm xương, thịt đậm đặc và nội tạng giàu purin. Nên chọn nước dùng rau củ, thêm rau xanh và lượng thịt nạc vừa phải như ức gà hoặc thịt lợn nạc. Đồng thời, cần đa dạng nguồn đạm và kiểm soát khẩu phần để hỗ trợ hạn chế nguy cơ khởi phát cơn gout cấp.

Ngũ cốc nguyên hạt kết hợp trái cây tươi

Kết hợp ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, quinoa, hạt chia với trái cây tươi như chuối, táo, dâu tây giúp bổ sung chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, hỗ trợ kiểm soát axit uric. Nên hạn chế trái cây chế biến sẵn nhiều đường, đồng thời uống đủ nước để hỗ trợ thận đào thải axit uric.