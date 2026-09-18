Ba cách phối hợp giúp người bệnh nặng được điều trị gần nhà

Ngày 10/9, bệnh nhân H.S.C., 59 tuổi, bị đa chấn thương ngực do tai nạn lao động, gãy 10 xương sườn, tràn khí, tràn dịch màng phổi và tụ máu thành ngực. Sau dẫn lưu, máu đông vẫn chèn ép phổi.

Nhận thấy vận chuyển người bệnh đi xa có thể tăng nguy cơ, Bệnh viện Bình Dân cử TS.BSCKII Nguyễn Văn Việt Thành, TS.BSCKII Nguyễn Văn Việt Thành, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Bướu cổ xuống Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phối hợp phẫu thuật. Sau khoảng 2 giờ nội soi lồng ngực, ê-kíp lấy ra khoảng 1.000 ml máu đông, giải phóng phổi.

TS.BSCKII. Nguyễn Văn Việt Thành đang phẫu thuật nội soi lồng ngực cho người bệnh (Ảnh: BV Bình Dân)

Cũng trong ngày 10/9, một bệnh nhân 70 tuổi bị ung thư trực tràng, bán tắc ruột do khối u, được phẫu thuật nội soi ngay tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa với sự phối hợp của TS.BSCKII Nguyễn Phú Hữu, Trưởng khoa Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân.

Trước đó, người bệnh được làm hậu môn nhân tạo để giải áp. Sau 4 tuần, khi thể trạng ổn định, chuyên gia Bình Dân xuống Bà Rịa cùng ê-kíp địa phương phẫu thuật cắt khối u và hạch vùng. Người bệnh ổn định, tiếp tục điều trị tại địa phương.

TS.BSCKII. Nguyễn Phú Hữu trao đổi chuyên môn với bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (Ảnh: BV Đa khoa Bà Rịa).

Trong khi đó, bệnh nhân N.G.T., 70 tuổi, có khối u vùng tâm vị dạ dày đang chảy máu được chuyển lên Bệnh viện Bình Dân. Tại đây, người bệnh được nội soi cầm máu, hồi sức, truyền máu và sau 4 ngày đủ điều kiện phẫu thuật cắt gần toàn bộ dạ dày, lấy khối u và nạo vét hạch. Khi ổn định, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp tục theo dõi.

Theo Bệnh viện Bình Dân, qua từng ca bệnh, hai bệnh viện không chỉ phối hợp điều trị mà còn trao đổi trực tiếp về chỉ định, kỹ thuật và xử trí các tình huống phát sinh, qua đó giúp đội ngũ tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa từng bước nâng cao năng lực xử trí bệnh phức tạp.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá cách phối hợp linh hoạt này vừa giúp người bệnh được điều trị phù hợp, vừa tạo điều kiện chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực chuyên môn cho bệnh viện địa phương, góp phần giảm những trường hợp phải chuyển tuyến khi có thể xử trí an toàn tại chỗ.