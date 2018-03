Bạn có biết 9 thức ăn làm tăng huyết áp?

Các sản phẩm đóng hộp: Từ đậu đóng hộp cho cá ngừ đóng hộp, tất cả các sản phẩm đóng hộp đều có rất muối để ngăn không cho chúng bị hỏng. Những thực phẩm chế biến chứa một lượng lớn natri có thể trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng loại bỏ nước của thận, do đó làm tăng huyết áp của bạn. Thực phẩm giàu chất béo: Thực phẩm béo làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể, gây ra sự đông cứng của thành động mạch. Để ngăn huyết áp tăng bạn nên cắt bỏ những thực phẩm này khỏi chế độ ăn uống của bạn và thay vào đó là trái cây và rau. Rượu: Một ly rượu hoặc một ly bia sẽ đẩy huyết áp của bạn tới bờ vực nguy hiểm. Nhưng nếu bạn thường xuyên uống rượu, chắc chắn huyết áp của bạn sẽ có vấn đề. Cà phê: Vì caffeine trong cà phê gây co thắt các mạch máu của bạn, điều này làm tăng áp huyết và gây nguy hiểm cho những người đã bị cao huyết áp. Sữa nguyên chất: Sữa bò nguyên chất giàu chất béo, đặc biệt là sữa có nguồn gốc từ trâu và dê. Điều này được biết là làm tăng huyết áp. Vì vậy, tốt nhất là nếu bạn tránh xa những loại sữa này nếu bị cao huyết áp. Phô mai chế biến chứa rất nhiều muối, lượng muối quá nhiều có thể làm thận tích nước là làm tăng huyết áp. Quá nhiều đường trong thực phẩm của bạn có thể gây ra bệnh tiểu đường và béo phì. Nhưng bạn có thể không biết là đường quá nhiều cũng có thể làm tăng huyết áp theo thời gian vì chất béo làm cứng mạch máu và giảm tính linh hoạt của chúng. Có hai lý do khiến thịt chế biến không tốt cho bạn nếu bạn bị cao huyết áp. Một là chúng được đóng gói với với chất bảo quản, đặc biệt là muối (có thể gây ra đột biến huyết áp). Và hai, thịt chế biến làm tăng nồng độ chất béo xấu, làm tăng mức cholesterol trong máu của bạn và theo thời gian làm cho động mạch bị cứng. Người ta sử dụng rất nhiều muối để ngăn ngừa các loại trái cây, rau, và thịt không bị thối rữa. Đó là lý do tại sao thức ăn chế biến sẵn bao giờ cũng chứa một lượng muối lớn, rất xấu cho bất cứ ai bị huyết áp cao.

