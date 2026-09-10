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Bất ngờ với những lợi ích sức khỏe từ chôm chôm Thái

Thứ Năm, 11:18, 10/09/2026
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VOV.VN - Chôm chôm Thái không chỉ có vị ngọt, thịt dày mà còn giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nên ăn với lượng phù hợp để tận dụng lợi ích dinh dưỡng.

Chôm chôm Thái và chôm chôm thường khác nhau như thế nào?

Chôm chôm là trái cây nhiệt đới phổ biến ở Việt Nam. So với chôm chôm thường, chôm chôm Thái được ưa chuộng nhờ quả lớn hơn, thịt dày, giòn, vị ngọt đậm và hạt nhỏ, dễ tách. Chôm chôm thường có quả nhỏ hơn, thịt mềm, mọng nước, vị ngọt xen chút chua.

Thành phần dinh dưỡng ấn tượng trong chôm chôm Thái

Chôm chôm Thái không chỉ thơm ngon mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất như vitamin C, chất xơ, kali, đồng, canxi, magie, carbohydrate, nước và các hợp chất chống oxy hóa.

Vì sao nên thêm chôm chôm Thái vào thực đơn?

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Chôm chôm Thái cung cấp vitamin C, một dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Vitamin C cũng tham gia vào quá trình hình thành collagen và góp phần duy trì sức khỏe của da, mô liên kết.

Vì vậy, bổ sung chôm chôm cùng các thực phẩm giàu vitamin C khác trong chế độ ăn có thể giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất cần thiết.

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Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Chất xơ trong chôm chôm Thái góp phần thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa và hỗ trợ nhu động ruột. Chế độ ăn đủ chất xơ cũng giúp duy trì hoạt động đường ruột ổn định và hạn chế tình trạng táo bón.

Bên cạnh đó, chất xơ còn là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với hệ vi sinh đường ruột, góp phần duy trì môi trường tiêu hóa khỏe mạnh.

Bổ sung nước cho cơ thể

Chôm chôm chứa lượng nước tương đối cao, vì vậy có thể góp phần bổ sung nước thông qua thực phẩm. Đây là lựa chọn phù hợp trong những ngày thời tiết nóng, khi nhu cầu cung cấp nước cho cơ thể tăng lên.

Tuy nhiên, ăn trái cây không thể thay thế hoàn toàn việc uống nước. Người dùng vẫn cần duy trì thói quen uống đủ nước trong ngày.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kali trong chôm chôm Thái là khoáng chất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có hoạt động của cơ và hệ tim mạch. Kali cũng tham gia vào quá trình duy trì cân bằng chất lỏng và điều hòa huyết áp.

Bổ sung thực phẩm chứa kali trong một chế độ ăn cân đối có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, người mắc bệnh lý liên quan đến thận cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng kali phù hợp.

Hỗ trợ làm đẹp da

Vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa trong chôm chôm có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Vitamin C đồng thời tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, một thành phần quan trọng đối với cấu trúc da.

Do đó, duy trì chế độ ăn đa dạng với các loại trái cây giàu vitamin và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ sức khỏe làn da.

Góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Chôm chôm có vị ngọt tự nhiên và chứa carbohydrate, vì vậy vẫn cần được tính vào tổng lượng năng lượng nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, chất xơ trong loại quả này có thể góp phần tạo cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần.

Khi ăn với lượng vừa phải và thay thế cho các món ăn vặt nhiều đường, chôm chôm có thể được đưa vào chế độ ăn uống cân bằng.

Hỗ trợ chống oxy hóa

Chôm chôm chứa một số hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Những chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do phát sinh trong quá trình chuyển hóa.

Việc thường xuyên bổ sung nhiều loại rau củ và trái cây giàu chất chống oxy hóa là một cách đơn giản để xây dựng chế độ ăn đa dạng, lành mạnh.

Bổ sung năng lượng tự nhiên

Carbohydrate trong chôm chôm là nguồn năng lượng mà cơ thể có thể sử dụng cho các hoạt động hằng ngày. Vị ngọt tự nhiên cũng khiến loại quả này trở thành lựa chọn phù hợp cho bữa phụ nếu được ăn với lượng hợp lý.

So với nhiều món ăn vặt chứa nhiều đường bổ sung, trái cây còn cung cấp thêm nước, vitamin, khoáng chất và chất xơ cho cơ thể.

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Chôm chôm: Ăn bao nhiêu thì tốt cho sức khỏe?

VOV.VN - Chôm chôm là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc với nhiều gia đình Việt, được ưa chuộng bởi hương vị ngọt dịu. Ít ai biết rằng, bên trong lớp vỏ xù xì ấy là nguồn dinh dưỡng dồi dào với hàng loạt lợi ích cho sức khỏe và được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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