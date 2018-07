Bệnh chàm da ở trẻ em có thể chữa bằng những cách dễ dàng nhất

Kem dưỡng ẩm: Sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp là một trong những cách tốt nhất để đối phó với bệnh chàm da ở trẻ em. Thiếu dưỡng ẩm có thể gây khô da và dẫn đến bùng phát chàm. Bột yến mạch dạng keo: Bột yến mạch dạng keo (yến mạch nghiền thành bột rất mịn) là một phương thuốc tốt cho trẻ em bị bệnh chàm. Nó giúp làm dịu và giảm ngứa da. Nó chứa các đặc tính chống kích ứng, chống viêm và làm dịu giúp giảm đau tức thời. Giấm táo: Dấm táo có thể được sử dụng cả bên trong và bên ngoài để giảm đau chàm ở trẻ em cũng như người lớn. Giấm táo giúp cân bằng độ pH của da. Ngoài ra, tính chất kháng khuẩn và kháng nấm của nó giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm đi kèm với người bệnh. Lô hội: Một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên Tạp chí khoa học thế giới cho thấy rằng việc sử dụng lô hội để bôi có thể là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả cho viêm ở trẻ em. Vì vậy, cho dù con của bạn bị chàm hoặc viêm da dị ứng, gel lô hội là một phương thuốc tuyệt vời. Dầu dừa: Dầu dừa là một phương thuốc hiệu quả khác cho bệnh chàm da. Nó có tính kháng nấm, kháng khuẩn và chống oxy hóa. Nó như một loại kem dưỡng ẩm tốt giúp giữ cho làn da của con bạn không bị khô. Thêm vào đó, dầu dừa chứa các vitamin và chất dinh dưỡng lành mạnh, chẳng hạn như axit lauric và vitamin K và E giúp giảm ngứa và làm dịu da. Chườm lạnh: Để giúp con bạn khỏi bị ngứa, không có gì tốt hơn là chườm lạnh. Nhiệt độ lạnh sẽ làm tê liệt các sợi thần kinh trong cơ thể, do đó, đắp một miếng gạc lạnh làm giảm cảm giác ngứa. Dầu hạt hướng dương: Dầu hạt hướng dương đã được sử dụng rộng rãi trong điều trị các vấn đề về da khác nhau, bao gồm cả bệnh chàm. Dầu hướng dương cải thiện chức năng bảo vệ của da, ngăn ngừa khô da. Nó cũng giúp giảm ngứa. Thêm vào đó, dầu hướng dương an toàn để sử dụng massage cho trẻ sơ sinh. Duy trì nhiệt độ phòng: Sự thay đổi nhiệt độ có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh chàm. Trong thực tế, những thay đổi nhiệt độ đột ngột góp phần làm khô da và tăng cảm giác ngứa. Vì vậy, cần phải duy trì một nhiệt độ phù hợp, ổn định để ngăn ngừa bệnh chàm ở trẻ em. Máy tạo độ ẩm: Nếu các triệu chứng bệnh chàm da của trẻ bùng phát trong những tháng mùa đông, thì nguyên nhân kích hoạt có thể thiếu độ ẩm. Thêm vào đó, các hệ thống sưởi ấm trong nhà làm cho da khô hơn và gây ra bệnh chàm da. Trong trường hợp này, sử dụng máy làm ẩm để giúp tăng thêm độ ẩm vào không khí là giải pháp tốt nhất.

