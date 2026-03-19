Bệnh nhân ở Đồng Tháp tử vong vì sốt xuất huyết

Đó là trường hợp bà Bùi Thị Mỹ Đ., 41 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Phước 1 (tỉnh Đồng Tháp), phát bệnh vào ngày 07/3/2026. Bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ 37,5 độ, tự mua thuốc về uống. Đến ngày 09/3/2026, bệnh nhân vẫn còn sốt nên đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Phước khám với chẩn đoán: J06 – Nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp ở nhiều nơi và vị trí không phân loại. Đến ngày 12/3, bệnh nhân Đ., được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và đến sáng ngày 13/3, bệnh nhân đã tử vong.

Bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Đồng Tháp xảy ra cả ở người lớn tuổi (ảnh: minh họa)

Trung tâm Y tế khu vực Tân Phước cũng cho biết, liên quan đến ổ dịch sốt xuất huyết này đã có 3 ca bệnh sốt xuất huyết Dengue khác, gồm: 02 người con của bệnh nhân (sinh năm 2019 và 2011) và một ca nhà lân cận (sinh năm 2011). Các bệnh nhân này đã đến Trung tâm Y tế Tân Phước điều trị.

Hiện nay, ngành y tế địa phương đã thực hiện quy trình xử lý ổ dịch theo quy định như: điều tra ổ dịch; vãng gia hộ gia đình, cùng thực hiện dọn dẹp môi trường, diệt lăng quăng; tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết trong bán kính 200 mét với 40 hộ dân; tiến hành khảo sát mật độ lăng quăng, mật độ côn trùng trước khi phun hóa chất, tổ chức phun hóa chất và giám sát phun hóa chất diệt muỗi lần 1, lần 2.

Hiện nay, ngành y tế địa phương tiếp tục khảo sát mật độ côn trùng sau khi phun hóa chất và đánh giá hoạt động xử lý dịch của địa phương; vãng gia diệt lăng quăng, tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết; khảo sát mật độ lăng quăng; tăng cường công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết; theo dõi tình hình ổ dịch đến hết 14 ngày sau ca mắc cuối cùng cho đến khi không có ca mắc mới.