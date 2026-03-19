Bệnh nhân ở Đồng Tháp tử vong vì sốt xuất huyết

Thứ Năm, 22:03, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm Y tế khu vực Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn xã Tân Phước 1 vừa xảy ra trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết Dengue ở người lớn tuổi. Ngành y tế địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khống chế, bao vây ổ dịch, chủ động phòng, chống dịch bệnh này.

Đó là trường hợp bà Bùi Thị Mỹ Đ., 41 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Phước 1 (tỉnh Đồng Tháp), phát bệnh vào ngày 07/3/2026. Bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ 37,5 độ, tự mua thuốc về uống. Đến ngày 09/3/2026, bệnh nhân vẫn còn sốt nên đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Phước khám với chẩn đoán: J06 – Nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp ở nhiều nơi và vị trí không phân loại. Đến ngày 12/3, bệnh nhân Đ., được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và đến sáng ngày 13/3, bệnh nhân đã tử vong.

benh nhan o Dong thap tu vong vi sot xuat huyet hinh anh 1
Bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Đồng Tháp xảy ra cả ở người lớn tuổi (ảnh: minh họa)

Trung tâm Y tế khu vực Tân Phước cũng cho biết, liên quan đến ổ dịch sốt xuất huyết này đã có 3 ca bệnh sốt xuất huyết Dengue khác, gồm: 02 người con của bệnh nhân (sinh năm 2019 và 2011) và một ca nhà lân cận (sinh năm 2011). Các bệnh nhân này đã đến Trung tâm Y tế Tân Phước điều trị.

Hiện nay, ngành y tế địa phương đã thực hiện quy trình xử lý ổ dịch theo quy định như: điều tra ổ dịch; vãng gia hộ gia đình, cùng thực hiện dọn dẹp môi trường, diệt lăng quăng; tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết trong bán kính 200 mét với 40 hộ dân; tiến hành khảo sát mật độ lăng quăng, mật độ côn trùng trước khi phun hóa chất, tổ chức phun hóa chất và giám sát phun hóa chất diệt muỗi lần 1, lần 2.

Hiện nay, ngành y tế địa phương tiếp tục khảo sát mật độ côn trùng sau khi phun hóa chất và đánh giá hoạt động xử lý dịch của địa phương; vãng gia diệt lăng quăng, tuyên truyền về bệnh sốt xuất huyết; khảo sát mật độ lăng quăng; tăng cường công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết; theo dõi tình hình ổ dịch đến hết 14 ngày sau ca mắc cuối cùng cho đến khi không có ca mắc mới.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: sốt xuất huyết Đồng Tháp tử vong Dengue ổ dịch sốt xuất huyết phòng chống dịch bệnh diệt lăng quăng
Dự báo sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng sớm trong năm 2026
Dự báo sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng sớm trong năm 2026

Dự báo sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng sớm trong năm 2026

VOV.VN - Sốt xuất huyết giảm mạnh trong kỳ nghỉ Tết, tuy nhiên ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết có thể tăng sớm hơn so với những năm trước.

Sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn ghi nhận nhiều ca bệnh nặng
Sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn ghi nhận nhiều ca bệnh nặng

Sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn ghi nhận nhiều ca bệnh nặng

VOV.VN - Tại một số địa phương hiện vẫn ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng chuyển biến nặng, nguy kịch, việc điều trị gặp nhiều khó khăn, chi phí lớn và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài.

Indonesia kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác đối phó dịch sốt xuất huyết
Indonesia kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác đối phó dịch sốt xuất huyết

Indonesia kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác đối phó dịch sốt xuất huyết

VOV.VN - Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tiếp tục đe dọa sức khỏe cộng đồng, Indonesia kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác khu vực giữa các quốc gia thành viên để tăng cường nỗ lực kiểm soát bệnh sốt xuất huyết.

