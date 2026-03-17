Trại chăn nuôi vịt gây ô nhiễm, “đảo lộn” cuộc sống của khu dân cư tại Đồng Tháp

Bà Huỳnh Thị Mười, 77 tuổi, có nhà cận kề với trại chăn nuôi vịt cho biết, mỗi ngày gia đình bà đều phải hứng chịu bầu không khí ngột ngạt, khó chịu bốc ra từ trại chăn nuôi này. Tùy theo hướng gió mà mức độ ảnh hưởng khác nhau: “Trại vịt trước đây bơm nước phèn, bùn cát qua hàng cây bưởi của tôi làm chết hết. Mùi hôi tanh tối ngày vậy đó. Bây giờ người chăn nuôi phải làm sao cho không còn mùi hôi thối bay qua bên nhà tôi chứ ngửi hoài”.

Cơ sở chăn nuôi hàng chục nghìn con vịt công nghiệp bốc mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân

Qua tìm hiểu của PV Đài TNVN, trại chăn nuôi vịt công nghiệp này do ông Nguyễn Tấn Diệp, từ địa phương khác đến sang nhượng đất để đầu tư chăn nuôi vịt theo hình thức khép kín từ 2 năm qua, với số lượng lên đến hàng chục nghìn con. Trại vịt “khủng” đã thường xuyên thải ra mùi hôi đặc trưng của đàn vịt do hệ thống máy quạt điện thổi ra và bay theo chiều gió.

Tuy trại vịt che kín bốn bên nhưng mùi hôi vẫn lan tỏa ra diện rộng theo hướng gió

Quá bất bình trước tình trạng không khí vùng nông thôn bị ô nhiễm, ông Nguyễn Văn Hai, Tổ trưởng Tổ tự quản số 04, ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh bức xúc: “Trại vịt làm khép kín nhưng máy quạt mùi hôi có đến 18 cái, quạt trực tiếp luôn nên ảnh hưởng hơn 20 hộ dân. Máy quạt mà hoạt động mạnh thì cả khu vực bị ảnh hưởng hết. Mùi nó hôi tanh ngặt lắm. Nước xả thì xả trực tiếp qua phần đất của người dân kế bên và xả xuống kênh công cộng. Tôi đề nghị làm sao môi trường phải đảm bảo cho người dân xung quanh. Vừa rồi có trưởng ấp đến ghi nhận rồi, nhưng về sau thì vẫn còn vậy luôn”.

Nhiều hộ dân có nhà gần trại chăn nuôi vịt của ông Nguyễn Tấn Diệp rất khổ sở vì mùi tanh hôi thường trực

Trao đổi với PV Đài TNVN về tình trạng này, đại diện chính quyền xã Bình Ninh cho biết, UBND xã chưa nhận được đơn thư phản ánh nào của người dân; cán bộ ấp cũng không báo nên chưa hay biết việc trại chăn nuôi vịt bốc mùi hôi gây ảnh hưởng đến khu dân cư. UBND xã sẽ kiểm tra, xác minh để có hướng xử lý.

Người dân ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra nguồn nước xả thải ra từ trại nuôi vịt

Ông Dương Thanh Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Ninh cho biết: “Khi có thông tin phản ánh thì chúng tôi sẽ cho cán bộ chuyên môn đi kiểm tra, xác minh; nếu vi phạm sẽ xử lý. UBND xã Bình Ninh từ ngày 1/7/2025 đến nay (khi sáp nhập xã) chưa nhận đơn của người dân. Nếu có nhận đơn sẽ xử lý ngay”.

Trại vịt có ống thoát nước xả ra kênh Xuân Hòa mà người dân địa phương thường phát hiện có màu đen

Việc đầu tư sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu xã hội, phát triển kinh tế hộ gia đình là rất cần thiết, song phải đảm bảo các quy định, tiêu chí về môi trường, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm. Do đó, trước phản ánh của nhiều hộ dân ở ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh về trại chăn nuôi vịt có quy mô lớn gây ảnh hưởng đến cuộc sống khu dân cư, cần được chính quyền và các ngành chức năng sớm xác minh, xử lý, chấn chỉnh nếu có vi phạm các quy định hiện hành.