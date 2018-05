Bệnh tiểu đường tàn phá cơ thể như thế nào?

Làm hỏng mạch máu: Đường trong máu cao gây tổn thương tính đàn hồi của mạch máu, khiến chúng co thắt và trở nên hẹp theo thời gian. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng của mạch máu, như đau tim hoặc đột quỵ. Trên thực tế, nguy cơ tử vong do đột quỵ hoặc bệnh tim cao gấp bốn lần ở những người mắc bệnh tiểu đường. Làm hỏng dây thần kinh: Do tình trạng lưu thông máu kém, qua nhiều năm, bệnh nhân đái tháo đường bị tổn thương thần kinh. Vị trí thường gặp nhất là ở ngón chân, bàn tay và chân… Dẫn đến suy thận: Theo Hiệp hội Bệnh tiểu đường Mỹ, 44% trong số tất cả các trường hợp suy thận được báo cáo ở Mỹ trong năm 2011 là do các biến chứng tiểu. Điều này là do khi các mạch máu trong thận bị hư hỏng, thận sẽ không lọc ra chất thải một cách hiệu quả. Điều này dẫn đến sự tích tụ chất độc trong thận và dẫn đến kết quả là suy thận. Gây ra chứng mù: Bệnh võng mạc tiểu đường có thể không phải là nguyên nhân hàng đầu gây mù trên toàn thế giới, nhưng nó là một nguyên nhân quan trọng khi bạn mắc bệnh tiểu đường vì tổn thương vi mạch có thể gây ra sưng và tách rời các lớp khác nhau của võng mạc. Đến nay vẫn chưa có phương pháp chữa bệnh mù do bệnh võng mạc tiểu đường. Liệt dạ dày: Liệt dạ dày là một tình trạng mà sự di chuyển tự nhiên của thức ăn xuống đường tiêu hóa bị chậm lại. Đó là một trong những biến chứng lâu dài, phổ biến nhất của bệnh tiểu đường và là do tổn thương thần kinh. Các triệu chứng của vấn đề này bao gồm buồn nôn, nôn, trào ngược axit và đau bụng. Ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục: Các biến chứng về tiểu mạch và thần kinh của bệnh đái tháo đường gây ra rối loạn chức năng tình dục. Đặc biệt đàn ông có nguy cơ bất lực cao gấp 3 lần. Ở phụ nữ, nó có thể dẫn đến khô âm đạo và giao hợp đau đớn. Khó chữa lành vết thương: Lưu thông máu kém do tổn thương mạch máu là nguyên nhân chính khiến vết thương khó lành ở những người mắc bệnh tiểu đường. Thêm vào đó, các mô chứa đường là môi trường lý tưởng cho sự tăng trưởng của vi khuẩn, đó là lý do tại sao những vết thương này thường nặng thêm và trở thành hoại tử. Ảnh hưởng đến làn da: Trong những năm đầu sau khi được chẩn đoán, người tiểu đường thường bị khô da và xuất hiện các đốm đen trên da.

Làm hỏng mạch máu: Đường trong máu cao gây tổn thương tính đàn hồi của mạch máu, khiến chúng co thắt và trở nên hẹp theo thời gian. Điều này có thể dẫn đến các biến chứng của mạch máu, như đau tim hoặc đột quỵ. Trên thực tế, nguy cơ tử vong do đột quỵ hoặc bệnh tim cao gấp bốn lần ở những người mắc bệnh tiểu đường. Làm hỏng dây thần kinh: Do tình trạng lưu thông máu kém, qua nhiều năm, bệnh nhân đái tháo đường bị tổn thương thần kinh. Vị trí thường gặp nhất là ở ngón chân, bàn tay và chân… Dẫn đến suy thận: Theo Hiệp hội Bệnh tiểu đường Mỹ, 44% trong số tất cả các trường hợp suy thận được báo cáo ở Mỹ trong năm 2011 là do các biến chứng tiểu. Điều này là do khi các mạch máu trong thận bị hư hỏng, thận sẽ không lọc ra chất thải một cách hiệu quả. Điều này dẫn đến sự tích tụ chất độc trong thận và dẫn đến kết quả là suy thận. Gây ra chứng mù: Bệnh võng mạc tiểu đường có thể không phải là nguyên nhân hàng đầu gây mù trên toàn thế giới, nhưng nó là một nguyên nhân quan trọng khi bạn mắc bệnh tiểu đường vì tổn thương vi mạch có thể gây ra sưng và tách rời các lớp khác nhau của võng mạc. Đến nay vẫn chưa có phương pháp chữa bệnh mù do bệnh võng mạc tiểu đường. Liệt dạ dày: Liệt dạ dày là một tình trạng mà sự di chuyển tự nhiên của thức ăn xuống đường tiêu hóa bị chậm lại. Đó là một trong những biến chứng lâu dài, phổ biến nhất của bệnh tiểu đường và là do tổn thương thần kinh. Các triệu chứng của vấn đề này bao gồm buồn nôn, nôn, trào ngược axit và đau bụng. Ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục: Các biến chứng về tiểu mạch và thần kinh của bệnh đái tháo đường gây ra rối loạn chức năng tình dục. Đặc biệt đàn ông có nguy cơ bất lực cao gấp 3 lần. Ở phụ nữ, nó có thể dẫn đến khô âm đạo và giao hợp đau đớn. Khó chữa lành vết thương: Lưu thông máu kém do tổn thương mạch máu là nguyên nhân chính khiến vết thương khó lành ở những người mắc bệnh tiểu đường. Thêm vào đó, các mô chứa đường là môi trường lý tưởng cho sự tăng trưởng của vi khuẩn, đó là lý do tại sao những vết thương này thường nặng thêm và trở thành hoại tử. Ảnh hưởng đến làn da: Trong những năm đầu sau khi được chẩn đoán, người tiểu đường thường bị khô da và xuất hiện các đốm đen trên da.