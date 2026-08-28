Bị lật mi nặng sau thẩm mỹ, người phụ nữ 62 tuổi phải ghép da

Khoảng một năm trước, người bệnh L.N.N. (62 tuổi, ngụ Đồng Nai) phẫu thuật vùng mi tại một cơ sở làm đẹp. Sau can thiệp, hai mi dưới dần co kéo, lật ra ngoài. Khi quay lại cơ sở cũ để thăm khám, người bệnh được biết nơi này đã đóng cửa.

Tình trạng kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt nên người bệnh đến Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) điều trị. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận mi dưới hai bên lật nặng, không còn áp sát nhãn cầu, kèm viêm kết mạc.

Người phụ nữ 62 tuổi bị lật mí mắt nặng (Ảnh: BVCC)

Qua hội chẩn giữa Khoa Mắt và Khoa Phẫu thuật hàm mặt - tạo hình thẩm mỹ, các bác sĩ xác định sẹo co rút sau phẫu thuật là nguyên nhân gây biến dạng mi và ảnh hưởng chức năng bảo vệ bề mặt nhãn cầu.

Ê-kíp tiến hành giải phóng phần sẹo co rút và ghép da để phục hồi mi dưới. Hai mắt được phẫu thuật lần lượt, chỉ can thiệp mắt thứ hai sau khi mắt thứ nhất hồi phục và vùng ghép da ổn định.

BS lưu ý người dân làm đẹp phải chọn đúng cơ sở có phép, BS chuyên khoa, cơ sở bảo đảm an toàn (Ảnh: BVCC)

Sau điều trị, mi dưới hai bên đã áp sát nhãn cầu, không còn lật mi, hết chảy nước mắt và tình trạng viêm kết mạc được kiểm soát. Người bệnh tiếp tục được theo dõi quá trình lành vùng ghép và hướng dẫn chăm sóc mắt.

Các bác sĩ lưu ý, lật mi không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn có thể gây khô mắt, kích ứng, viêm nhiễm; nếu kéo dài có nguy cơ tổn thương, viêm loét giác mạc, để lại sẹo và làm giảm thị lực.

Người có nhu cầu phẫu thuật mí mắt hoặc can thiệp thẩm mỹ cần lựa chọn cơ sở được cấp phép, có bác sĩ đúng chuyên khoa và bảo đảm điều kiện phẫu thuật nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng kéo dài.