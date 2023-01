Bí quyết chăm sóc da thời kỳ mãn kinh

Những thay đổi trên da xảy ra trong thời kỳ mãn kinh

• Da trở nên khô hơn

• Nhiều đốm đồi mồi

• Quầng thâm dưới mắt

• Giảm độ đàn hồi của da

• Dễ bị mẩn ngứa

• Nám da do thay đổi nội tiết tố

Tại sao mãn kinh dẫn đến những thay đổi trên da?

Mất collagen và giảm tổng hợp collagen mới dẫn đến nếp nhăn và mất độ đàn hồi của da. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thâm quầng mắt, giảm khả năng hồi phục của da cũng như dễ xuất hiện vết thâm.

Đối với các đốm đồi mồi xuất hiện trên da là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tích lũy. Bạn cảm thấy làn da của mình trở nên khô ráp do tuyến mồ hôi và tuyến dầu bị teo đi. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự thiếu hụt estrogen, từ đó làm giảm khả năng chống lại stress oxy hóa. Điều này khiến da trở nên mỏng hơn với ít collagen hơn, da giảm độ đàn hồi, tăng nếp nhăn và khô da.

Mẹo chăm sóc da thời kỳ mãn kinh

• Tắm vòi sen trong thời gian ngắn và tránh tắm bằng nước nóng.

• Luôn mang theo bên mình bột yến mạch hoặc kem dưỡng ẩm giàu ceramide để giữ ẩm cho khuôn mặt và bàn tay của bạn, nơi tiếp xúc nhiều nhất với môi trường.

• Thoa kem nền có chứa axit hyaluronic. Axit hyaluronic giữ nước cho collagen và mang lại vẻ ngoài đầy đặn.

• Sử dụng kem chống nắng có màu với SPF 50 và PA+++ (bảo vệ khỏi tia UVA cao). Thoa kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà để tránh tổn thương da do tia nắng mặt trời.

• Mát-xa mặt để giảm bọng mắt và cải thiện lưu thông máu.

• Bổ sung Vitamin C trong huyết thanh vào chế độ ăn uống của bạn, vì điều này giúp tăng cường sản xuất collagen.

• Học cách thư giãn vì căng thẳng có thể làm trầm trọng thêm các dấu hiệu xấu trên da./.