Biện pháp đơn giản để giảm đau nửa đầu nhanh mà không cần dùng thuốc

Nước đá: Theo bác sĩ Carolyn Bernstein, một giảng viên tại Trường Y Harvard, đá là một chất chống viêm tốt. Bạn có thể đặt một túi nước đá lên trán, đầu, hoặc cổ để giảm đau ngay lập tức. Nếu không có túi nước đá, hãy thử một miếng vải sạch thấm nước đá và đặt trên đầu. Dầu hoa oải hương: Theo nghiên cứu, những người hít dầu hoa oải hương khi bị đau nửa đầu, cơn đau giảm nhanh hơn những người khác. Bạn có thể hít trực tiếp trong ít nhất 15 phút. Hít mùi tinh dầu oải hương có thể là một cách điều trị an toàn và hiệu quả để kiểm soát đau nửa đầu. Dầu bạc hà: Xoa bóp dầu bạc hà lên các huyệt trước và sau cổ để giảm chứng đau nửa đầu. Điều này cũng giúp giảm cảm giác buồn nôn và lo âu. Một nghiên cứu cho biết nó có thể ngăn chặn chứng đau nửa đầu quay trở lại. Trà gừng: Gừng đã được sử dụng rộng rãi vì lợi ích sức khỏe của nó và theo các nghiên cứu, nó cũng giúp giảm đau nửa đầu. Trà gừng là chất chống viêm và là một phương thuốc đã được chứng minh có tác dụng giảm đau đầu. Tập yoga: Yoga là một kỹ thuật có thể được sử dụng để chữa lành các bệnh nghiêm trọng. Đây là một liệu pháp không có tác dụng phụ và một nghiên cứu nói rằng việc thực hành các tư thế yoga đơn giản sẽ giúp bạn giảm tần suất, thời gian và cường độ của chứng đau nửa đầu. Massage: Một nghiên cứu tiến hành với các bệnh nhân đau nửa đầu nói rằng những người sử dụng biện pháp massage có ít chứng đau nửa đầu hơn và thậm chí đã cải thiện giấc ngủ. Có nhiều loại massage khác nhau , bạn có thể chọn bất kỳ loại nào như massage Thụy Điển, massage lưu dẫn hạch bạch huyết, massage mô sâu,... Bổ sung magiê trong chế độ ăn uống: Thiếu magiê có thể là nguyên nhân gây đau đầu và đau nửa đầu. Trong thực tế, một nghiên cứu cho thấy rằng lượng magiê thường xuyên giảm tần suất đau nửa đầu tới 41,6%. Một số nguồn magiê bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống là quả hạnh, hạt mè, hạt giống hoa hướng dương, quả hạch brazil, hạt điều, bơ đậu phộng, cháo bột yến mạch, trứng, sữa. Bấm huyệt: Cũng giống như yoga, bấm huyệt cũng là một phương pháp không có tác dụng phụ để loại bỏ chứng đau nửa đầu. Theo một số nghiên cứu, bấm huyệt là một liệu pháp thay thế đáng tin cậy cho những người bị đau do đau đầu mãn tính, cùng với buồn nôn do chứng đau nửa đầu.

