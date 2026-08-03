Bơ mặn có thực sự tốt cho sức khỏe? Điều nhiều người chưa biết

Bơ mặn là gì?

Bơ mặn được làm từ chất béo sữa, thường là sữa bò, qua quá trình đánh hoặc khuấy kem sữa đã thanh trùng và bổ sung khoảng 1,5-2% muối. Theo phân loại NOVA, đây là thực phẩm đã qua chế biến; muối vừa tạo vị, vừa giúp hạn chế vi sinh vật và kéo dài thời gian bảo quản.

Bơ mặn được làm từ gì?

Chất béo từ sữa

Nguyên liệu chính để làm bơ là kem sữa - phần có hàm lượng chất béo cao được tách từ sữa tươi. Kem sữa sau đó được thanh trùng nhằm loại bỏ các vi khuẩn có hại.

Tiếp theo, kem được khuấy hoặc đánh mạnh. Quá trình này khiến các hạt chất béo kết tụ, tách khỏi phần chất lỏng được gọi là sữa bơ. Phần chất béo rắn thu được chính là bơ, có vị béo và hơi ngọt tự nhiên từ sữa.

Muối trong bơ

Sau khi phần bơ rắn được hình thành và tách bớt nước, muối được thêm vào rồi trộn đều. Muối giúp bơ có vị đậm hơn, đồng thời hạn chế sự phát triển của vi sinh vật và hỗ trợ bảo quản sản phẩm lâu hơn.

Bơ mặn là nguyên liệu quen thuộc nhưng không phải ai cũng hiểu rõ thành phần, giá trị dinh dưỡng và cách sử dụng phù hợp

Bơ mặn khác gì bơ lạt?

Bơ mặn và bơ lạt khác nhau chủ yếu ở hàm lượng muối, từ đó ảnh hưởng đến hương vị và cách sử dụng. Bơ mặn tiện lợi khi áp chảo, xào rau củ hoặc làm sốt, trong khi bơ lạt thường được ưu tiên khi làm bánh để dễ kiểm soát lượng muối; tuy nhiên, bơ mặn vẫn phù hợp với bánh quy, bánh tart hoặc các loại bánh cần vị mặn nhẹ.

Khác biệt trong nấu ăn và làm bánh

Khi làm bánh, bơ lạt thường được lựa chọn vì các công thức đòi hỏi tỷ lệ nguyên liệu chính xác, trong đó lượng muối cũng cần được kiểm soát. Sử dụng bơ lạt giúp người làm bánh chủ động điều chỉnh lượng muối, từ đó dễ cân bằng hương vị thành phẩm.

Trong khi đó, với các món ăn hàng ngày như áp chảo, xào rau củ hay chế biến nước sốt, bơ mặn mang lại sự tiện lợi nhờ đã có sẵn muối. Vị mặn nhẹ cũng giúp làm nổi bật hương vị của các nguyên liệu khác.

Bơ mặn bao nhiêu calo?

Bơ mặn chứa nhiều calo, khoảng 717 kcal/100g, với khoảng 80% là chất béo. Sản phẩm cũng cung cấp 600-700mg natri/100g, vì vậy cần kiểm soát lượng ăn để tránh nạp quá nhiều muối. Bơ còn chứa nhiều loại axit béo như BCFA, CLA và C15:0, đang được nghiên cứu về vai trò đối với sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và đường ruột.

Cách bảo quản bơ mặn đúng cách

Bơ mặn nên được đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh để tránh hấp thụ mùi. Có thể cấp đông trong vài tháng và rã đông từ từ trong ngăn mát khi cần. Nếu để ở nhiệt độ phòng, chỉ nên bảo quản khoảng 1-2 ngày, trong hộp có nắp và tránh nơi nóng, có ánh nắng trực tiếp.