Bộ phận “cực độc” của gà, thèm mấy cũng không nên ăn nhiều kẻo mang họa vào thân

Chủ Nhật, 14:00, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người thường truyền tai nhau câu nói "thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cánh" để ca ngợi vị béo ngậy đặc trưng của bộ phận này. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến cáo chúng ta nên hạn chế ăn phao câu gà để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

Nơi tập trung của các loại vi khuẩn và virus

Phao câu là khu vực chứa túi Fabricius – một cơ quan thuộc hệ thống miễn dịch của gà. Đây là nơi tập trung các tế bào thực bào, có nhiệm vụ bắt giữ và tiêu diệt vi khuẩn, virus cũng như các mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể con vật. Ngay cả khi được chế biến ở nhiệt độ cao, nhiều loại độc tố và vi khuẩn cứng đầu vẫn có thể tồn tại, biến phao câu thành một "ổ bệnh" tiềm tàng đối với hệ tiêu hóa của người sử dụng.

Nguy cơ tích tụ độc tố và các khối u

Một lý do quan trọng khác khiến bạn nên từ bỏ thói quen ăn phao câu là khả năng tích tụ các chất độc hại. Vì là bộ phận đào thải và bảo vệ, phao câu thường chứa nhiều dịch hạch bạch huyết không tốt cho sức khỏe. Trong trường hợp gà bị bệnh hoặc có các khối u ác tính, những tế bào biến đổi này thường khu trú rất nhiều tại phao câu. Khi ăn vào, con người vô tình nạp trực tiếp các tác nhân gây hại này vào cơ thể, làm tăng rủi ro về lâu dài.

(Ảnh minh họa)​​

Hàm lượng Cholesterol và chất béo bão hòa quá cao

Về mặt dinh dưỡng, phao câu gà gần như chỉ bao gồm mỡ và da, chứa hàm lượng cholesterol cực kỳ lớn. Việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa từ bộ phận này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các bệnh lý về tim mạch, xơ vữa động mạch và cao huyết áp. Đặc biệt, đối với những người đang trong quá trình giảm cân hoặc có tiền sử mỡ máu, phao câu gà chính là "kẻ thù" số một khiến tình trạng sức khỏe trở nên tồi tệ hơn.

Gánh nặng cho hệ bài tiết và tiêu hóa

Khi bạn nạp vào cơ thể một lượng lớn mỡ động vật và các tạp chất từ phao câu, gan và thận sẽ phải làm việc hết công suất để chuyển hóa và đào thải. Việc này diễn ra thường xuyên sẽ gây quá tải cho hệ bài tiết, dẫn đến suy giảm chức năng gan và thận. Thay vì cung cấp dưỡng chất, phao câu lại tạo ra một quy trình lọc thải phức tạp và mệt mỏi cho cơ thể, không hề có lợi cho quá trình trao đổi chất tự nhiên.

Ngoài ra, nhiều người tin rằng chất béo ở phao câu giúp da dẻ mịn màng và tóc bóng mượt. Thực tế, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này. Ngược lại, việc nạp quá nhiều mỡ động vật còn là nguyên nhân gây ra mụn nội tiết và các vấn đề về da liễu khác do rối loạn chuyển hóa chất béo.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Những thực phẩm “thủ phạm” gây đầy hơi mà nhiều người vẫn ăn hàng ngày
VOV.VN - Đầy hơi, chướng bụng là tình trạng khá phổ biến, thường xuất phát từ thói quen ăn uống không hợp lý. Một số loại thực phẩm khi tiêu thụ với lượng lớn có thể gây khó tiêu, làm tăng khí trong đường ruột, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của dạ dày.

Việt Nam cây “thuốc đại bổ” trồng đầy vườn quê, tốt đủ đường ngừa cả ung thư

VOV.VN - Trà xanh từ lâu đã được coi là tinh hoa của văn hóa nhiều quốc gia. Không chỉ dừng lại ở một thức uống giải khát, các nghiên cứu khoa học hiện đại đã chứng minh rằng lá trà xanh chứa đựng những hợp chất sinh học mạnh mẽ giúp cải thiện sức khỏe toàn diện.

Ngỡ ngàng trước lợi ích thực sự của nước hầm xương mang lại cho cơ thể

VOV.VN - Nước hầm xương không chỉ là nền tảng của những món súp thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp dưỡng chất dồi dào cho cơ thể. Qua quá trình ninh chậm, các khoáng chất và axit amin quý giá từ xương và sụn được giải phóng, mang lại những công dụng phục hồi sức khỏe kỳ diệu.

