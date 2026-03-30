Ngỡ ngàng trước lợi ích thực sự của nước hầm xương mang lại cho cơ thể

Nước hầm xương chứa nhiều khoáng chất và chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể. Ví dụ, collagen là một loại protein quan trọng được tìm thấy trong xương động vật. Mặc dù cần có thêm nghiên cứu về lợi ích sức khỏe của nước hầm xương, nhưng thành phần dinh dưỡng của nó cho thấy nhiều lợi ích tiềm năng, bao gồm:

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Nước hầm xương có tiềm năng chữa lành đường ruột và chống tiêu chảy. Lớp niêm mạc đường tiêu hóa của chúng ta mỏng đi theo thời gian. Có một số bằng chứng cho thấy việc tăng cường sản xuất collagen giúp phục hồi lớp niêm mạc này. Và một nghiên cứu trên động vật năm 2021 cho thấy, nhờ đặc tính chống viêm, nước hầm xương có thể làm giảm tổn thương đường ruột do viêm loét đại tràng gây ra.

Giảm đau khớp

Như chúng ta đều biết, khi già đi, các khớp của chúng ta mất đi độ đàn hồi, dẫn đến các vấn đề như thoái hóa khớp. Bổ sung collagen - một trong những loại protein chính trong cơ thể - có thể giúp giảm đau khớp bằng cách bảo vệ gân và dây chằng. Khi nấu nước hầm xương, collagen trong xương động vật sẽ phân hủy tạo thành gelatin. Chất này chứa các axit amin có thể hỗ trợ sức khỏe khớp.

Duy trì xương và cơ bắp chắc khỏe

Collagen là một trong những thành phần chính của cả xương và cơ bắp. Vì vậy, khi chúng ta mất đi collagen, cả xương và cơ bắp đều có thể yếu đi, làm tăng nguy cơ loãng xương và teo cơ. Nước hầm xương giàu collagen cũng là một nguồn cung cấp axit amin tốt, dễ dàng hấp thụ trong nước hầm và có thể giúp xây dựng các mô, cơ bắp và xương. Nước hầm xương cũng chứa các chất điện giải như canxi, kali, natri và magiê, giúp điều hòa chức năng thần kinh và cơ bắp, thậm chí ngăn ngừa chuột rút.

Giảm căng thẳng

Ít ai biết rằng nước hầm xương còn là một "liều thuốc ngủ" tự nhiên nhờ hàm lượng axit amin Glycine. Chất này đóng vai trò như một chất ức chế dẫn truyền thần kinh, giúp làm dịu hệ thống thần kinh trung ương và hạ nhiệt độ cơ thể, chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho một giấc ngủ sâu. Uống một chút nước hầm xương ấm vào buổi tối không chỉ giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ mà còn cải thiện sự tỉnh táo và khả năng tập trung vào sáng hôm sau mà không gây mệt mỏi

Thúc đẩy làn da khỏe mạnh

Lợi ích nổi bật nhất của nước hầm xương chính là hàm lượng Collagen và Gelatin cực kỳ dồi dào. Khi đi vào cơ thể, chúng cung cấp các khối xây dựng cần thiết để duy trì độ đàn hồi của da, giúp giảm thiểu nếp nhăn và ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm. Thay vì đầu tư vào các loại mỹ phẩm đắt tiền, việc bổ sung một bát nước hầm xương mỗi ngày là cách nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp da căng mịn, móng chắc khỏe và tóc bóng mượt tự nhiên.