Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ bác sĩ ở Hải Dương bị hành hung

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc xử lý thông tin bác sĩ bị bạo hành.

Theo đó, ngày 18/3/2020 trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “Nam bác sĩ ở Hải Dương bị nhóm côn đồ hành hung ngay tại bệnh viện”, nội dung bài báo phản ánh trường hợp nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang bị nhóm côn đồ hành hung, gây thương tích.

Bác sĩ phải khâu nhiều mũi ở vùng mặt sau khi bị hành hung - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hải Dương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với các đối tượng đã hành hung nhân viên y tế trong vụ việc nêu trên. Trấn an tinh thần nhân viên y tế tại khoa Ngoại cấp cứu và nhân viên toàn Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang để yên tâm tiếp tục công tác.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn nghiêm túc triển khai Chỉ thị 03/CT - BYT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện. Tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an địa phương nhằm tăng cường an ninh trật tại các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh theo tinh thần tại Quy chế số 36/KCB - CSQLHC ngày 28/01/2019 về việc Phối hợp giữa Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.