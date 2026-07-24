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Bột sắn dây kỵ với gì? Nhiều người vẫn vô tình kết hợp sai

Thứ Sáu, 11:18, 24/07/2026
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VOV.VN - Bột sắn dây là thức uống giải nhiệt được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, kết hợp sai với một số thực phẩm hoặc sử dụng không đúng cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bột sắn dây là gì, có tốt cho sức khỏe không?

Sắn dây là cây thân leo có củ chứa nhiều tinh bột. Sau khi thu hoạch, củ được làm sạch, nghiền, lọc lấy tinh bột rồi phơi khô để tạo thành bột sắn dây màu trắng, mịn, thường dùng để pha nước hoặc chế biến món ăn.

Theo Đông y, bột sắn dây có tính mát, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc, tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, bột sắn dây còn được nhiều người sử dụng để làm đẹp da khi kết hợp với các nguyên liệu như sữa chua, trà xanh hoặc lòng trắng trứng.

Bột sắn dây kỵ với gì?

Không nên dùng cùng mật ong

Trong dân gian có quan niệm bột sắn dây và mật ong là hai thực phẩm không nên kết hợp với nhau. Một số lời đồn cho rằng sự kết hợp này có thể tạo ra chất độc gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên điều này chưa có cơ sở khoa học và đã được các chuyên gia bác bỏ.

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Bột sắn dây là thức uống giải nhiệt được nhiều người ưa chuộng

Dù vậy, việc sử dụng đồng thời bột sắn dây và mật ong vẫn không được khuyến khích vì có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa ở một số người, đồng thời không mang lại lợi ích dinh dưỡng đáng kể.

Hạn chế kết hợp với hoa bưởi, hoa sen và hoa nhài

Nhiều người có thói quen ướp bột sắn dây với hoa bưởi, hoa sen hoặc hoa nhài để tăng hương thơm. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, những loại hoa này có thể làm giảm hương vị tự nhiên cũng như giá trị của bột sắn dây.

Ngoài ra, một số trường hợp còn có thể gặp tình trạng đầy bụng, chướng hơi hoặc khó tiêu sau khi sử dụng.

Không nên pha với nước lạnh

Nhiều người thích pha bột sắn dây với nước nguội để uống cho mát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đây không phải cách sử dụng an toàn.

Bột sắn dây sản xuất thủ công có thể còn lẫn tạp chất hoặc vi sinh vật. Nếu pha trực tiếp với nước lạnh, các tác nhân này không được tiêu diệt, làm tăng nguy cơ đau bụng, tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, nên pha với nước đun sôi hoặc nấu chín trước khi sử dụng để đảm bảo vệ sinh.

Không nên cho quá nhiều đường

Bột sắn dây vốn đã có vị ngọt nhẹ tự nhiên nên không cần sử dụng quá nhiều đường khi pha. Việc bổ sung lượng đường lớn không chỉ làm tăng năng lượng nạp vào cơ thể mà còn làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các bệnh lý tim mạch nếu duy trì trong thời gian dài.

Những lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

Sau khi biết bột sắn dây kỵ với gì, người dùng cũng cần sử dụng đúng cách để phát huy lợi ích và đảm bảo an toàn. Chỉ nên uống khoảng một lần/ngày, ưu tiên vào buổi sáng hoặc buổi chiều, tránh dùng khi đói hoặc trước khi đi ngủ. Phụ nữ mang thai và trẻ dưới 12 tháng tuổi chỉ nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Ngoài ra, không dùng bột sắn dây thay thế thuốc điều trị và nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

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Uống bột sắn dây thế nào để hỗ trợ tăng vòng 1?

VOV.VN - Bột sắn dây là thức uống thanh mát được nhiều chị em sử dụng, thường được truyền tai về công dụng hỗ trợ cải thiện vòng một. Không chỉ giải nhiệt, loại bột này còn được bổ sung trong chế độ dinh dưỡng để chăm sóc vóc dáng và làn da.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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