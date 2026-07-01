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Uống bột sắn dây thế nào để hỗ trợ tăng vòng 1?

Thứ Tư, 15:20, 01/07/2026
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VOV.VN - Bột sắn dây là thức uống thanh mát được nhiều chị em sử dụng, thường được truyền tai về công dụng hỗ trợ cải thiện vòng một. Không chỉ giải nhiệt, loại bột này còn được bổ sung trong chế độ dinh dưỡng để chăm sóc vóc dáng và làn da.

Bột sắn dây được chế biến từ củ sắn dây. Sau khi trải qua các công đoạn nghiền, lọc, lắng, cô đặc và phơi khô, người ta thu được loại bột trắng mịn, dễ hòa tan và thuận tiện khi sử dụng. Loại bột này thường được pha uống sau bữa trưa hoặc bữa tối.

Bên cạnh công dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ đào thải độc tố, bột sắn dây còn được nhiều người sử dụng trong các phương pháp làm đẹp như dưỡng da, hỗ trợ giảm mụn, chống lão hóa và cải thiện vòng một theo kinh nghiệm dân gian.

Bột sắn dây mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Bột sắn dây là thực phẩm tự nhiên giàu dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng hợp lý. Thành phần flavonoid và axit amin giúp chống oxy hóa, hỗ trợ lưu thông máu và làm chậm lão hóa. Isoflavone và lecithin được cho là góp phần cân bằng nội tiết tố nữ, hỗ trợ cải thiện vòng một và hạn chế nám sạm da. Với tính mát, bột sắn dây giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố, đồng thời bảo vệ da trước tác động môi trường. Ngoài ra, vitamin C trong bột còn hỗ trợ tái tạo da, làm lành vết thương và tăng độ đàn hồi cho làn da.

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Không chỉ giải nhiệt, bột sắn dây còn được bổ sung trong chế độ dinh dưỡng để chăm sóc vóc dáng và làn da

Cách uống bột sắn dây hỗ trợ tăng vòng 1

Uống bột sắn dây với nước ấm

Đây là cách sử dụng đơn giản và phổ biến nhất, giúp giữ được hương vị tự nhiên của bột sắn dây.

Cách thực hiện: Cho 2-3 thìa bột sắn dây vào khoảng 10ml nước nguội, khuấy đều cho tan; Tiếp tục thêm nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội rồi thưởng thức. Nhiều người lựa chọn uống sau bữa trưa hoặc bữa tối để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Kết hợp bột sắn dây với chanh

Sự kết hợp giữa bột sắn dây và chanh tạo nên thức uống thanh mát, phù hợp trong những ngày nắng nóng. Theo kinh nghiệm dân gian, thức uống này còn giúp làn da tươi sáng hơn.

Cách thực hiện: Hòa tan 2-3 thìa bột sắn dây với nước; Thêm nước đun sôi để nguội rồi vắt nửa quả chanh vào, khuấy đều trước khi uống.

Uống bột sắn dây cùng sữa đặc

Thêm sữa đặc giúp thức uống có vị béo nhẹ, dễ uống hơn và được nhiều chị em lựa chọn.

Cách pha: Hòa khoảng 10ml sữa đặc với 200ml nước ấm; Thêm 2-3 thìa bột sắn dây rồi khuấy đều; Đun hỗn hợp trên lửa nhỏ, khuấy liên tục đến khi xuất hiện các bọt nhỏ trên bề mặt thì tắt bếp và để nguội trước khi dùng.

Kết hợp bột sắn dây với bột đậu xanh

Bột sắn dây và bột đậu xanh là sự kết hợp được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, đồng thời giúp giải nhiệt và bổ sung dinh dưỡng.

Cách thực hiện: Trộn bột sắn dây và bột đậu xanh theo tỷ lệ 1:1; Thêm 2-3 thìa đường cùng một ít nước rồi khuấy đều; Đun trên lửa nhỏ, khuấy liên tục đến khi hỗn hợp sánh nhẹ và nổi bọt thì tắt bếp, để nguội rồi sử dụng.

Những lưu ý khi uống bột sắn dây để hỗ trợ cải thiện vòng một

Khi sử dụng bột sắn dây, cần lưu ý uống với lượng vừa phải, khoảng 1 cốc mỗi ngày và nên dùng sau bữa ăn 30 phút. Sau kỳ kinh nguyệt có thể dùng theo kinh nghiệm dân gian, pha với nước ấm và thêm đường hoặc sữa đặc. Người có cơ địa lạnh, tiêu hóa kém, huyết áp thấp hoặc suy nhược nên hạn chế, tránh uống khi đói và không lạm dụng trong ngày. Hiện chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng về khả năng tăng vòng một của bột sắn dây, các tác dụng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian, vì vậy nên kết hợp chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý và tham khảo ý kiến chuyên gia khi sử dụng lâu dài.

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Bột sắn dây thật hay giả? 5 cách nhận biết đơn giản ít người biết

VOV.VN - Cách nhận biết bột sắn dây nguyên chất đang được nhiều người quan tâm khi thị trường xuất hiện không ít sản phẩm pha trộn, kém chất lượng. Việc phân biệt đúng - sai không chỉ giúp người tiêu dùng chọn được sản phẩm an toàn mà còn đảm bảo giá trị dinh dưỡng vốn có của loại tinh bột tự nhiên này.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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