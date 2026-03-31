Bụng dưới tích mỡ dai dẳng ở nam giới: Nguyên nhân và cách giảm đúng cách

Thứ Ba, 11:46, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình trạng tích mỡ vùng bụng dưới ở nam giới ngày càng phổ biến, khiến không ít người băn khoăn tìm cách cải thiện vóc dáng và sức khỏe. Tuy nhiên, để giảm mỡ bụng hiệu quả, cần hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp phù hợp thay vì chỉ tập trung vào một vùng cơ thể.

Mỡ bụng dưới hình thành như thế nào?

Mỡ bụng dưới ở nam giới không chỉ là mỡ dưới da mà còn gồm mỡ nội tạng tích tụ sâu trong ổ bụng, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch, tiểu đường hay đột quỵ nếu tích lũy quá mức.

Tình trạng này thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tuổi tác và suy giảm nội tiết, yếu tố di truyền, lối sống ít vận động, chế độ ăn nhiều đường và chất béo, cùng thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như uống rượu bia, hút thuốc, stress và thiếu ngủ.

Bài tập hỗ trợ giảm mỡ bụng dưới

Các chuyên gia cho rằng, không thể giảm mỡ tại một vị trí riêng lẻ, mà cần giảm mỡ toàn thân thông qua việc kết hợp vận động và điều chỉnh lối sống. Một số hình thức tập luyện có thể hỗ trợ hiệu quả gồm:

Chạy bộ, bơi lội hoặc đạp xe khoảng 30 phút mỗi ngày giúp tăng nhịp tim và đốt cháy calo.

Giảm mỡ bụng dưới không phải là quá trình diễn ra trong thời gian ngắn mà đòi hỏi sự kiên trì

Tập cường độ cao ngắt quãng: Kết hợp các giai đoạn tập nặng và nghỉ ngắn, giúp tăng hiệu quả đốt mỡ trong thời gian ngắn.

Tập sức mạnh: Các bài tập như squat, deadlift giúp phát triển cơ bắp, từ đó tăng tốc độ trao đổi chất.

Bài tập cơ bụng: Plank, nâng chân hay đạp xe trên không giúp tăng cường độ săn chắc vùng bụng dưới.

Theo khuyến nghị, nên duy trì ít nhất 150 phút vận động aerobic mỗi tuần và kết hợp 2 buổi tập sức mạnh. Người mới bắt đầu cần tập với cường độ vừa phải để hạn chế chấn thương. Ngoài ra, các hoạt động như yoga cũng có thể hỗ trợ giảm stress - yếu tố góp phần tích mỡ bụng.

Chế độ ăn hỗ trợ giảm mỡ bụng

Bên cạnh tập luyện, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát mỡ bụng. Một số nguyên tắc cần lưu ý:

Tăng cường protein: Protein giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức và hỗ trợ duy trì khối cơ. Các nguồn protein nên bổ sung gồm trứng, cá, thịt nạc, đậu, hạt và sữa.

Giảm tinh bột tinh chế: Hạn chế đường, bánh kẹo, bánh mì trắng và thực phẩm chế biến sẵn có thể giúp kiểm soát lượng calo nạp vào. Thay vào đó, nên ưu tiên tinh bột từ ngũ cốc nguyên hạt.

Bổ sung chất xơ: Chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan, giúp kéo dài cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa. Rau xanh, trái cây, các loại đậu và yến mạch là những lựa chọn phù hợp.

Theo dõi và duy trì thói quen lành mạnh: Giảm mỡ bụng dưới không phải là quá trình diễn ra trong thời gian ngắn mà đòi hỏi sự kiên trì. Việc theo dõi vòng eo định kỳ sẽ giúp đánh giá hiệu quả thay đổi. Đồng thời, duy trì lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng cũng là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tích mỡ trở lại.

Chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng?

VOV.VN - Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ như thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường lưu thông máu, nhưng thực tế chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng hay không?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Gập bụng có giúp giảm mỡ bụng? Các phương pháp tập chuẩn bạn nên biết

