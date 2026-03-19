Chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng?

Thứ Năm, 12:01, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ như thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường lưu thông máu, nhưng thực tế chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng hay không?

Chạy bộ là một trong những hình thức tập thể dục phổ biến nhất vì không bị gò bó bởi thời gian hay địa điểm nhưng mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường lưu thông máu và hỗ trợ giảm cân.

chay bo co giup giam mo bung hinh anh 1
Chạy bộ có rất nhiều tác dụng tốt với sức khỏe.

Chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng hay không?

Câu hỏi này được rất nhiều người đặt ra sau khi trải qua những ngày tập luyện bộ môn này nhưng bụng vẫn béo. Các dữ liệu thực nghiệm liên quan cho thấy, việc chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng hay không phụ thuộc vào cường độ tập luyện, thể lực và cân nặng ban đầu.

Nếu cân nặng ban đầu ở mức trung bình và bạn thường xuyên chạy bộ với cường độ vừa phải, bạn thực sự có thể giảm mỡ bụng.

Trong quá trình tập luyện, cơ thể trước tiên sẽ tiêu thụ lượng đường đã tích lũy. Sau một khoảng thời gian nhất định, cơ thể sẽ bắt đầu chuyển hóa protein và chất béo. Khi thời gian tập luyện tăng lên, chất béo sẽ được đốt cháy nhiều hơn.

chay bo co giup giam mo bung hinh anh 2
Chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng?

Chạy thế nào mới giảm được mỡ bụng?

Nếu chạy bộ với mục đích giảm mỡ bụng, có vòng eo thon, bạn cần lưu ý những yếu tố sau:

Thời lượng chạy

Trong điều kiện bình thường, cơ thể tiêu thụ đường trong 30 phút đầu tiên khi chạy, và chất béo chỉ có thể được sử dụng sau khoảng 40 phút. Do đó, nếu bạn muốn giảm cân bằng cách chạy bộ, bạn cần kiên trì hơn 40 phút và tập thể dục 4-5 lần một tuần.

Tốc độ chạy

Hiện có rất nhiều ý kiến ​​khác nhau về cách kiểm soát tốc độ khi chạy bộ để giảm cân. Thực tế, nếu chỉ muốn đốt cháy mỡ thừa, bạn nên chạy bộ chậm, vì chạy bộ chậm không chỉ giúp bạn tránh cảm giác quá mệt mỏi mà còn giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn. Dĩ nhiên, theo thời gian và khi cơ thể bạn thích nghi với tốc độ chạy bộ, bạn có thể tăng độ khó.

Tư thế chạy

Khi chạy bộ, bạn nên tránh cúi gập người hoặc gù lưng, nếu không các cơ lưng sẽ bị căng cứng, gây áp lực lên cột sống cổ. Ngược lại, nếu bạn chạy với đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra và bụng hóp lại, bạn có thể đốt cháy nhiều mỡ hơn và làm săn chắc bụng hơn.

chay bo co giup giam mo bung hinh anh 3
Nếu bạn chạy với đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra và bụng hóp lại, bạn có thể đốt cháy nhiều mỡ hơn và làm săn chắc bụng hơn.

Lưu ý khác để giảm cân, giảm mỡ bụng

Ngoài chạy bộ, hai điều sau đây cũng rất cần thiết nếu bạn muốn gầy và thon eo hơn:

Kiểm soát chế độ ăn uống

Giảm cân cần sự kết hợp giữa tập thể dục và chế độ ăn uống, nhưng tập thể dục chỉ chiếm khoảng một phần ba quá trình. Chế độ ăn uống quan trọng hơn, vì vậy mọi người nên điều chỉnh chế độ ăn uống của mình trong quá trình giảm cân.

Bạn nên tránh ăn quá nhiều thực phẩm giàu calo và chất béo. Tiếp đến, bạn cũng cần kiểm soát chặt chẽ lượng tiêu thụ các thực phẩm chính như cơm, vì thực phẩm chính chứa nhiều carbohydrate, dễ dàng chuyển hóa thành đường và chất béo rồi tích trữ trong cơ thể.

Bạn nên thay thế một số thực phẩm chính trong chế độ ăn bằng ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, khoai lang hoặc khoai tây ngọt. Ăn nhiều trái cây và rau tươi để giúp tăng tốc độ trao đổi chất.

chay bo co giup giam mo bung hinh anh 4
Giảm cân cần sự kết hợp giữa tập thể dục và chế độ ăn uống, nhưng tập thể dục chỉ chiếm khoảng một phần ba quá trình.

Ngủ đủ giấc

Xét về mặt sinh lý học, béo phì và thức khuya có mối liên hệ với nhau. Thức khuya dễ dẫn đến rối loạn nội tiết và làm tăng nồng độ hormone tuyến giáp. Ngược lại, ngủ đủ giấc có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp cơ thể tiết ra nhiều leptin hơn - hormone báo no, giảm thèm ăn. Thiếu ngủ làm giảm leptin, tăng ghrelin (hormone đói), gây tích mỡ và tăng cân. Duy trì giấc ngủ tốt giúp điều hòa nội tiết tố và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tóm lại, việc giảm cân thông qua tập thể dục, trong đó có chạy bộ là rất cần thiết đối với người thừa cân, đặc biệt là những người có nhiều mỡ bụng. Nếu nắm vững các phương pháp chạy bộ như trên, lượng mỡ bụng sẽ giảm dần. Ngoài ra, để đạt được hiệu quả, mọi người cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống và đảm bảo ngủ đủ giấc.

Linh Lan/VTC News
Aboluowang
Tag: chạy bộ mỡ bụng sức khỏe
Chạy 30 phút buổi sáng hay đi bộ 60 phút buổi tối tốt cho sức khỏe hơn?
Chạy 30 phút buổi sáng hay đi bộ 60 phút buổi tối tốt cho sức khỏe hơn?

VOV.VN - Đi bộ và chạy đều dễ thực hiện, hợp với cả trẻ lẫn già, nam lẫn nữ, nhưng chạy bộ 30 phút vào buổi sáng hay đi bộ 60 phút buổi tối tốt cho sức khỏe hơn?

Chạy 30 phút buổi sáng hay đi bộ 60 phút buổi tối tốt cho sức khỏe hơn?

Chạy 30 phút buổi sáng hay đi bộ 60 phút buổi tối tốt cho sức khỏe hơn?

VOV.VN - Đi bộ và chạy đều dễ thực hiện, hợp với cả trẻ lẫn già, nam lẫn nữ, nhưng chạy bộ 30 phút vào buổi sáng hay đi bộ 60 phút buổi tối tốt cho sức khỏe hơn?

Uống rượu rồi chạy bộ, đá bóng không giúp “giải rượu” mà còn hại tim mạch

Nhiều người tin rằng vận động sau khi uống rượu giúp "giải độc" song theo chuyên gia, đây là thói quen nguy hiểm, dễ gây đột quỵ và tổn thương não.

Uống rượu rồi chạy bộ, đá bóng không giúp “giải rượu” mà còn hại tim mạch

Uống rượu rồi chạy bộ, đá bóng không giúp “giải rượu” mà còn hại tim mạch

Nhiều người tin rằng vận động sau khi uống rượu giúp "giải độc" song theo chuyên gia, đây là thói quen nguy hiểm, dễ gây đột quỵ và tổn thương não.

Dấu hiệu nhận biết và cách phòng ngừa đột quỵ khi chạy bộ

VOV.VN - Mặc dù chạy bộ là một hình thức thể dục rất tốt cho sức khỏe, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ, đặc biệt đối với những người có các yếu tố nguy cơ chưa được kiểm soát.

Dấu hiệu nhận biết và cách phòng ngừa đột quỵ khi chạy bộ

Dấu hiệu nhận biết và cách phòng ngừa đột quỵ khi chạy bộ

VOV.VN - Mặc dù chạy bộ là một hình thức thể dục rất tốt cho sức khỏe, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ, đặc biệt đối với những người có các yếu tố nguy cơ chưa được kiểm soát.

Nên đi bộ hay chạy bộ?

VOV.VN - Đi bộ và chạy bộ là hai hoạt động thể dục được nhiều người yêu thích, vậy nên đi bộ hay chạy bộ tốt hơn?

Nên đi bộ hay chạy bộ?

Nên đi bộ hay chạy bộ?

VOV.VN - Đi bộ và chạy bộ là hai hoạt động thể dục được nhiều người yêu thích, vậy nên đi bộ hay chạy bộ tốt hơn?

Những người này không nên chạy bộ

VOV.VN - Chạy bộ là hoạt động thể dục tốt cho sức khoẻ nhưng không phù hợp với tất cả, dưới đây là những người không nên chạy bộ.

Những người này không nên chạy bộ

Những người này không nên chạy bộ

VOV.VN - Chạy bộ là hoạt động thể dục tốt cho sức khoẻ nhưng không phù hợp với tất cả, dưới đây là những người không nên chạy bộ.

