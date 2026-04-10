Cà phê mật ong có gì đặc biệt? 5 tác dụng khiến nhiều người bất ngờ

Thứ Sáu, 15:14, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cà phê mật ong ngày càng được nhiều người lựa chọn thay cho đường tinh luyện nhờ vị ngọt tự nhiên và được cho là có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, thức uống này mang lại tác dụng gì và dùng thế nào cho đúng vẫn là điều không phải ai cũng biết.

Cà phê mật ong có tác dụng gì? 5 lợi ích sức khỏe ít người biết

Không chỉ đơn thuần là thức uống quen thuộc, cà phê kết hợp mật ong có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe khi sử dụng hợp lý.

Tăng năng lượng tự nhiên, giảm mệt mỏi

Caffeine trong cà phê giúp kích thích hệ thần kinh trung ương, tăng sự tỉnh táo và cải thiện khả năng tập trung. Trong khi đó, mật ong cung cấp nguồn đường tự nhiên dễ hấp thu, giúp bổ sung năng lượng nhanh nhưng ổn định hơn so với đường tinh luyện. Sự kết hợp này phù hợp với người làm việc trí óc, học tập cường độ cao hoặc cần duy trì năng lượng trong thời gian ngắn.

Tăng cường khả năng chống oxy hóa

Một trong những lợi ích của cà phê mật ong là cung cấp các hợp chất chống oxy hóa. Cà phê chứa polyphenol, còn mật ong giàu flavonoid - đều là những chất giúp trung hòa gốc tự do. Nhờ đó, thức uống này có thể góp phần giảm stress oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa ở mức độ nhất định.

Cà phê kết hợp mật ong có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe khi sử dụng hợp lý

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong cà phê và mật ong có đặc tính chống viêm nhẹ, giúp bảo vệ thành mạch. Khi sử dụng điều độ, cà phê còn có thể hỗ trợ chức năng nội mô mạch máu. Tuy nhiên, cần kiểm soát lượng caffeine, bởi tiêu thụ quá mức có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp.

Cải thiện tiêu hóa

Cà phê có thể kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình đào thải tự nhiên của cơ thể. Trong khi đó, mật ong có đặc tính kháng khuẩn nhẹ và có thể giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Khi dùng đúng cách, cà phê mật ong có thể góp phần hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn ở một số người.

Giảm đau đầu nhẹ và căng thẳng

Caffeine có khả năng co mạch, nhờ đó có thể hỗ trợ giảm một số dạng đau đầu nhẹ liên quan đến giãn mạch. Đồng thời, hương thơm của cà phê giúp kích thích tinh thần, cải thiện tâm trạng. Khi kết hợp với vị ngọt dịu của mật ong, thức uống này mang lại cảm giác thư giãn nhẹ nhàng.

Cách uống cà phê mật ong đúng cách để tối ưu lợi ích

Không pha mật ong vào nước quá nóng

Nhiệt độ cao có thể làm giảm hoạt tính enzyme và một số hợp chất chống oxy hóa trong mật ong. Vì vậy, nên đợi cà phê nguội bớt rồi mới thêm mật ong để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và hương vị.

Không uống khi đói nếu dạ dày nhạy cảm

Cà phê kích thích tiết axit dạ dày, dễ gây cồn cào hoặc khó chịu ở người có tiền sử viêm dạ dày hoặc trào ngược. Uống sau bữa ăn nhẹ sẽ giúp giảm kích ứng và hạn chế buồn nôn.

Uống với lượng vừa phải

Dù mang lại lợi ích nhất định, caffeine vẫn là chất kích thích. Uống quá nhiều có thể gây hồi hộp, mất ngủ hoặc tim đập nhanh. Người trưởng thành khỏe mạnh nên kiểm soát lượng caffeine ở mức an toàn, thường không quá 400 mg mỗi ngày, tùy theo thể trạng.

Hạn chế thêm đường hoặc sữa đặc

Việc bổ sung thêm đường tinh luyện hoặc sữa đặc sẽ làm tăng lượng calo và giảm ưu điểm thay thế đường của mật ong. Nếu cần vị béo, có thể chọn sữa không đường hoặc sữa tách kem để giữ cân bằng năng lượng.

Ai không nên uống cà phê mật ong?

Một số đối tượng nên hạn chế hoặc tránh sử dụng cà phê mật ong. Người dị ứng với cà phê hoặc mật ong cần tránh để phòng phản ứng không mong muốn. Những người bị viêm dạ dày, trào ngược, rối loạn giấc ngủ hoặc nhạy cảm với caffeine cũng nên cân nhắc.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch hoặc tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Uống cà phê vào thời điểm này rất hại cho sức khỏe

VOV.VN - Cà phê chỉ thực sự tốt khi được uống đúng thời điểm và đúng liều lượng. Việc lạm dụng hoặc uống sai cách không chỉ làm mất đi lợi ích vốn có mà còn gây ra những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là 5 kiểu uống cà phê cực hại sức khỏe lại ít người chú ý.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Cà phê uống vào thời điểm này, sức khỏe ngày càng yếu hơn lại ít người biết

Vì sao ngày càng nhiều người bỏ cà phê sữa để uống cà phê đen không đường?

Bí quyết uống cà phê đen giúp đốt mỡ mà ít người để ý

