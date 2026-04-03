Uống cà phê vào thời điểm này rất hại cho sức khỏe

Thứ Sáu, 14:00, 03/04/2026
VOV.VN - Cà phê chỉ thực sự tốt khi được uống đúng thời điểm và đúng liều lượng. Việc lạm dụng hoặc uống sai cách không chỉ làm mất đi lợi ích vốn có mà còn gây ra những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là 5 kiểu uống cà phê cực hại sức khỏe lại ít người chú ý.

Uống cà phê ngay sau khi vừa thức dậy

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi mở mắt để tỉnh táo, nhưng đây là một sai lầm lớn. Lúc này, nồng độ hormone cortisol (hormone chống stress và giúp tỉnh táo tự nhiên) đang ở mức cao nhất.

Việc nạp caffeine vào thời điểm này sẽ khiến cơ thể ngừng sản xuất cortisol tự nhiên, dẫn đến tình trạng lệ thuộc vào cà phê và khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn vào cuối ngày. Thời điểm vàng để uống ly cà phê đầu tiên là sau khi thức dậy khoảng 2-3 tiếng.

uong ca phe vao thoi diem nay rat hai cho suc khoe hinh anh 1
Cà phê chỉ thực sự tốt khi được uống đúng thời điểm và đúng liều lượng. (Ảnh minh họa)

Uống cà phê khi bụng đang rỗng (đói)

Caffeine kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị ngay cả khi không có thức ăn để tiêu hóa. Nếu duy trì thói quen uống cà phê lúc đói, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị tổn thương, dẫn đến các triệu chứng ợ chua, trào ngược dạ dày thực quản và lâu dần là viêm loét dạ dày. Ngoài ra, uống cà phê lúc đói còn dễ gây ra hiện tượng "say cà phê" với các biểu hiện như run tay, tim đập nhanh và chóng mặt.

Cho quá nhiều đường và sữa đặc vào cà phê

Một ly cà phê đen nguyên chất chứa rất ít calo, nhưng khi bạn thêm quá nhiều đường, sữa đặc hay kem béo, nó sẽ trở thành một "quả bom" năng lượng. Việc tiêu thụ quá nhiều đường cùng với caffeine không chỉ gây tăng cân, béo phì mà còn làm mất đi khả năng kiểm soát đường huyết của cơ thể. Thay vì dùng đường trắng, bạn có thể thử một chút bột quế hoặc sữa hạt để giữ được hương vị mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Uống cà phê quá muộn vào buổi chiều hoặc tối

Caffeine có "thời gian bán hủy" khá dài, thường mất từ 5-6 tiếng để cơ thể đào thải một nửa lượng caffeine đã nạp vào. Do đó, nếu bạn uống cà phê sau 4 giờ chiều, hệ thần kinh sẽ bị kích thích quá mức, gây ức chế hormone melatonin (hormone gây buồn ngủ). Điều này dẫn đến tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, khiến cơ thể rã rời vào sáng hôm sau và hình thành một vòng lặp mệt mỏi khó dứt.

Sử dụng cà phê thay thế cho nước lọc

Cà phê có tác dụng lợi tiểu nhẹ, khiến cơ thể đào thải nước nhanh hơn thông thường. Nếu bạn chỉ uống cà phê mà quên bổ sung nước lọc, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mất nước, gây khô da, táo bón và nhức đầu. Nguyên tắc quan trọng là với mỗi ly cà phê nạp vào, bạn nên uống thêm ít nhất một ly nước lọc tương ứng để duy trì sự cân bằng điện giải cho cơ thể.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Ăn mặn mỗi ngày: Thói quen nhỏ, nguy cơ lớn cho huyết áp?
Ăn mặn mỗi ngày: Thói quen nhỏ, nguy cơ lớn cho huyết áp?

VOV.VN - Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Trong đó, thói quen ăn mặn, tiêu thụ nhiều muối là nguyên nhân phổ biến làm tăng nguy cơ cao huyết áp.

Ăn mặn mỗi ngày: Thói quen nhỏ, nguy cơ lớn cho huyết áp?

Ăn mặn mỗi ngày: Thói quen nhỏ, nguy cơ lớn cho huyết áp?

VOV.VN - Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Trong đó, thói quen ăn mặn, tiêu thụ nhiều muối là nguyên nhân phổ biến làm tăng nguy cơ cao huyết áp.

Đang dự hội thảo cô giáo 38 tuổi bị đột quỵ bất ngờ
Đang dự hội thảo cô giáo 38 tuổi bị đột quỵ bất ngờ

VOV.VN - Những năm gần đây, Việt Nam ghi nhận tình trạng đột quỵ gia tăng và trẻ hóa, nhiều người dưới 45 tuổi bất ngờ ngã gục khi đang làm việc, sinh hoạt bình thường.

Đang dự hội thảo cô giáo 38 tuổi bị đột quỵ bất ngờ

Đang dự hội thảo cô giáo 38 tuổi bị đột quỵ bất ngờ

VOV.VN - Những năm gần đây, Việt Nam ghi nhận tình trạng đột quỵ gia tăng và trẻ hóa, nhiều người dưới 45 tuổi bất ngờ ngã gục khi đang làm việc, sinh hoạt bình thường.

Thấy sữa chua có những dấu hiệu này chớ ăn kẻo tự “mang họa vào thân”
Thấy sữa chua có những dấu hiệu này chớ ăn kẻo tự “mang họa vào thân”

VOV.VN - Sữa chua là thực phẩm "vàng" cho hệ tiêu hóa nhờ chứa hàng tỷ lợi khuẩn và vitamin thiết yếu. Tuy nhiên, nếu thấy hũ sữa chua trong tủ lạnh xuất hiện những dấu hiệu bất thường dưới đây, hãy vứt bỏ ngay lập tức.

Thấy sữa chua có những dấu hiệu này chớ ăn kẻo tự “mang họa vào thân”

Thấy sữa chua có những dấu hiệu này chớ ăn kẻo tự “mang họa vào thân”

VOV.VN - Sữa chua là thực phẩm "vàng" cho hệ tiêu hóa nhờ chứa hàng tỷ lợi khuẩn và vitamin thiết yếu. Tuy nhiên, nếu thấy hũ sữa chua trong tủ lạnh xuất hiện những dấu hiệu bất thường dưới đây, hãy vứt bỏ ngay lập tức.

