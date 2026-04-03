Uống cà phê vào thời điểm này rất hại cho sức khỏe

Uống cà phê ngay sau khi vừa thức dậy

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi mở mắt để tỉnh táo, nhưng đây là một sai lầm lớn. Lúc này, nồng độ hormone cortisol (hormone chống stress và giúp tỉnh táo tự nhiên) đang ở mức cao nhất.

Việc nạp caffeine vào thời điểm này sẽ khiến cơ thể ngừng sản xuất cortisol tự nhiên, dẫn đến tình trạng lệ thuộc vào cà phê và khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn vào cuối ngày. Thời điểm vàng để uống ly cà phê đầu tiên là sau khi thức dậy khoảng 2-3 tiếng.

Uống cà phê khi bụng đang rỗng (đói)

Caffeine kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị ngay cả khi không có thức ăn để tiêu hóa. Nếu duy trì thói quen uống cà phê lúc đói, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị tổn thương, dẫn đến các triệu chứng ợ chua, trào ngược dạ dày thực quản và lâu dần là viêm loét dạ dày. Ngoài ra, uống cà phê lúc đói còn dễ gây ra hiện tượng "say cà phê" với các biểu hiện như run tay, tim đập nhanh và chóng mặt.

Cho quá nhiều đường và sữa đặc vào cà phê

Một ly cà phê đen nguyên chất chứa rất ít calo, nhưng khi bạn thêm quá nhiều đường, sữa đặc hay kem béo, nó sẽ trở thành một "quả bom" năng lượng. Việc tiêu thụ quá nhiều đường cùng với caffeine không chỉ gây tăng cân, béo phì mà còn làm mất đi khả năng kiểm soát đường huyết của cơ thể. Thay vì dùng đường trắng, bạn có thể thử một chút bột quế hoặc sữa hạt để giữ được hương vị mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Uống cà phê quá muộn vào buổi chiều hoặc tối

Caffeine có "thời gian bán hủy" khá dài, thường mất từ 5-6 tiếng để cơ thể đào thải một nửa lượng caffeine đã nạp vào. Do đó, nếu bạn uống cà phê sau 4 giờ chiều, hệ thần kinh sẽ bị kích thích quá mức, gây ức chế hormone melatonin (hormone gây buồn ngủ). Điều này dẫn đến tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, khiến cơ thể rã rời vào sáng hôm sau và hình thành một vòng lặp mệt mỏi khó dứt.

Sử dụng cà phê thay thế cho nước lọc

Cà phê có tác dụng lợi tiểu nhẹ, khiến cơ thể đào thải nước nhanh hơn thông thường. Nếu bạn chỉ uống cà phê mà quên bổ sung nước lọc, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mất nước, gây khô da, táo bón và nhức đầu. Nguyên tắc quan trọng là với mỗi ly cà phê nạp vào, bạn nên uống thêm ít nhất một ly nước lọc tương ứng để duy trì sự cân bằng điện giải cho cơ thể.