Caffein ảnh hưởng tới sức khỏe phụ nữ

Độc tính caffein: Các dấu hiệu quá liều caffeine có thể bao gồm lo lắng, bồn chồn, mất ngủ, buồn nôn và nôn. Các triệu chứng nghiêm trọng hơn có thể là tim đập nhanh, huyết áp cao, chóng mặt,... Bệnh u xơ tuyến vú: Hội đồng Khoa học của Hiệp hội Y khoa Mỹ và Viện Ung thư Quốc gia đã nói rằng không có sự liên quan giữa việc uống cà phê và bệnh u xơ tuyến vú. Chất này không gây ung thư nhưng có thể làm cho vú của bạn không đều. Tuy nhiên, một số phụ nữ đã nói rằng việc giảm lượng caffein hoặc loại bỏ nó hoàn toàn giúp giảm đau ngực do u xơ. Tiêu thụ quá nhiều chất caffein có thể có tác dụng phụ đến tâm thần, từ nhầm lẫn nhẹ đến các triệu chứng tâm thần nghiêm trọng. Caffeine có thể làm tăng lo lắng và ảnh hưởng đến chứng rối loạn lo âu ở phụ nữ. Caffeine và chứng mất xương: Một nghiên cứu cho thấy những ảnh hưởng của lượng caffeine tiêu thụ lên mật độ khoáng xương ở phụ nữ sau mãn kinh có thể là do lượng canxi giảm. Nếu bạn chỉ uống cà phê và giảm lượng canxi, nó có thể gây ra chứng mất xương trầm trọng. Chứng mất cân bằng: Phụ nữ uống cà phê có thể ít ngủ hơn. Hàm lượng caffeine dư thừa có thể gây ra những thay đổi cơ thể và gây căng thẳng tuyến thượng thận. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì mức hormon sinh dục khi phụ nữ vào giai đoạn mãn kinh. Một nghiên cứu đã phát hiện ra hàng ngàn phụ nữ uống ít nhất 3 lần caffeine mỗi ngày đã giảm đáng kể sự suy giảm nhận thức của họ. Caffeine từ cả trà và cà phê đều có những tác động tương tự trong việc làm giảm sự suy giảm nhận thức ở phụ nữ. Phụ nữ nhiều khả năng bị sảy thai hơn, nếu họ uống nhiều hơn 2 phần đồ uống chứa caffeine mỗi ngày. Để an toàn, phụ nữ mang thai nên nói chuyện với bác sĩ phụ khoa về việc tiêu thụ caffeine trong thai kỳ.

