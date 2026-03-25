Cải thảo tốt đến đâu? Những điều cần biết trước khi đưa vào thực đơn mỗi ngày

Giá trị dinh dưỡng của cải thảo

Cải thảo, còn gọi là cải cuốn, thuộc họ cải, loại rau này có vị ngọt thanh, tính mát, chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, K, axit folic, canxi, kali, sắt… Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, cải thảo không chỉ là thực phẩm mà còn góp phần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Những lợi ích nổi bật

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Cải thảo chứa nhiều hợp chất có khả năng chống oxy hóa, trong đó có glucosinolate - chất được cho là có vai trò ức chế sự phát triển của tế bào bất thường. Bên cạnh đó, các vi chất như kẽm, selenium và molipden cũng góp phần bảo vệ cơ thể trước nguy cơ hình thành khối u.

Tốt cho não bộ và trí nhớ

Nhờ chứa các vitamin và chất chống oxy hóa, cải thảo giúp giảm viêm, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Việc bổ sung loại rau này vào khẩu phần ăn có thể góp phần cải thiện trí nhớ và chức năng não.

Giải nhiệt, hỗ trợ hạ sốt

Theo y học cổ truyền, cải thảo có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ giảm sốt. Các món canh từ cải thảo không chỉ dễ ăn mà còn giúp bổ sung nước, phù hợp với người đang mệt hoặc sốt nhẹ.

Bổ sung canxi tự nhiên

Cải thảo là nguồn cung cấp canxi thực vật đáng kể. Việc sử dụng thường xuyên có thể hỗ trợ duy trì sức khỏe xương, đặc biệt với những người ít dùng sữa.

Chống oxy hóa, thải độc

Các hợp chất chống oxy hóa trong cải thảo giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ tế bào. Ngoài ra, một số bộ phận như lá già hoặc rễ cũng có thể tận dụng để nấu nước uống, hỗ trợ thanh lọc cơ thể.

Lợi tiểu, hỗ trợ đường tiết niệu

Cải thảo có tác dụng kích thích bài tiết nước tiểu, từ đó hỗ trợ cải thiện các vấn đề liên quan đến đường tiết niệu như tiểu buốt, tiểu khó.

Hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da

Với hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và nước, cải thảo giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp với người ăn kiêng. Đồng thời, các vitamin và khoáng chất trong rau cũng góp phần nuôi dưỡng làn da, hạn chế lão hóa.

Hỗ trợ giải rượu

Cải thảo tươi có thể chế biến thành các món ăn nhẹ giúp giải rượu, nhờ khả năng bổ sung nước và làm dịu cơ thể. Việc kết hợp cải thảo với giấm và một chút đường có thể giúp giảm cảm giác khó chịu sau khi uống rượu.

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng cải thảo cũng cần hợp lý. Người có hệ tiêu hóa yếu hoặc cơ địa lạnh nên hạn chế ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn sống, vì có thể gây lạnh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, cần rửa sạch trước khi chế biến để loại bỏ tồn dư hóa chất hoặc bụi bẩn.