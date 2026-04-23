Cam, quýt hay bưởi: Loại nào giúp tăng sức đề kháng tốt hơn?

Thứ Năm, 15:18, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cam, quýt và bưởi đều giàu vitamin C, thường được lựa chọn để tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, mỗi loại có giá trị dinh dưỡng khác nhau, vì vậy chọn đúng và sử dụng hợp lý sẽ giúp tối ưu lợi ích cho hệ miễn dịch.

Cam, quýt và bưởi: Loại nào tăng cường miễn dịch tốt hơn?

Không có loại nào vượt trội hoàn toàn trong việc tăng cường miễn dịch. Cam cung cấp vitamin C ổn định, quýt dễ ăn và phù hợp nhiều đối tượng, còn bưởi giàu chất chống oxy hóa và ít đường hơn. Vì vậy, nên kết hợp đa dạng các loại trái cây để bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ hệ miễn dịch hiệu quả.

Giá trị dinh dưỡng của từng loại trái cây đối với hệ miễn dịch

Để xác định cam, quýt và bưởi loại nào phù hợp hơn, cần xem xét thành phần dinh dưỡng của từng loại.

Cam

Cam nổi bật nhờ hàm lượng vitamin C cao, có vai trò hỗ trợ cơ thể sản sinh tế bào miễn dịch, rút ngắn thời gian hồi phục khi bị cảm và tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, cam còn chứa flavonoid - hợp chất có tác dụng chống oxy hóa và hỗ trợ giảm viêm nhẹ.

cam, quyt hay buoi loai nao giup tang suc de khang tot hon hinh anh 1
Cam, quýt và bưởi đều giàu vitamin C, thường được lựa chọn để tăng sức đề kháng

Quýt

Quýt cung cấp vitamin C ở mức vừa phải, đồng thời chứa beta carotene giúp bảo vệ niêm mạc hô hấp. Ưu điểm lớn của quýt là vị ngọt nhẹ, dễ bóc, thuận tiện sử dụng nên phù hợp với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người kém ăn.

Bưởi

Bưởi, đặc biệt là bưởi hồng, chứa vitamin C cùng lycopene và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp giảm stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, cần lưu ý bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, vì vậy người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng thường xuyên.

Những hiểu lầm phổ biến về cam, quýt và bưởi

Không ít người vẫn hiểu chưa đúng khi sử dụng nhóm trái cây này. Ăn quá nhiều không phải lúc nào cũng tốt, bởi nạp thừa vitamin C có thể gây khó chịu đường tiêu hóa. Cam, quýt và bưởi cũng không hoàn toàn giống nhau về giá trị dinh dưỡng, mỗi loại có lợi ích riêng nên cần lựa chọn linh hoạt. Việc chỉ uống nước cam thay vì ăn quả dễ làm thiếu chất xơ và tăng lượng đường hấp thu nhanh. Ngoài ra, bưởi không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt người đang dùng thuốc cần thận trọng.

Cách ăn cam, quýt, bưởi để tăng miễn dịch hiệu quả

Sử dụng đúng cách cũng quan trọng như việc lựa chọn loại trái cây. Khi ăn hợp lý, cơ thể sẽ hấp thu tốt hơn các vitamin và dưỡng chất cần thiết.

Thời điểm ăn: Nên ăn sau bữa chính 1-2 giờ để tránh gây khó chịu, đặc biệt với người dạ dày nhạy cảm; hạn chế ăn khi bụng đói.

Ăn nguyên quả hay uống nước ép: Ưu tiên ăn nguyên quả để giữ chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường; nước ép chỉ nên dùng vừa phải.

Lượng hợp lý: Mỗi ngày khoảng 1-2 khẩu phần trái cây họ cam quýt; ăn quá nhiều không tăng miễn dịch mà còn gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Đối tượng cần lưu ý

Người có bệnh dạ dày, người đang dùng thuốc điều trị hoặc cần kiểm soát đường huyết nên điều chỉnh lượng ăn phù hợp. Việc sử dụng hợp lý sẽ giúp đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe tốt hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
